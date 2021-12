Το Expansion Pack για το Nintendo Switch Online δίνει πρόσβαση σε κλασικούς τίτλους Nintendo 64 και SEGA Mega Drive

Του Παύλου Κρούστη



Με το λανσάρισμα της πιο πρόσφατης κονσόλας της, η Nintendo έδωσε τη δυνατότητα στους χρήστες να γίνουν συνδρομητές και στην online υπηρεσία της, το Nintendo Switch Online. Μέσω αυτής, οι χρήστες μπορούν να παίξουν διαδικτυακά με άλλους παίκτες, να σώσουν τα παιχνίδια τους στο cloud για εύκολη μεταφορά από και προς την κονσόλα, καθώς και ασφαλέστερη αποθήκευση, πρόσβαση στο voice chat και σε άλλες ειδικές λειτουργίες μέσω της εφαρμογής “Nintendo Switch Online” για κινητά, αλλά και ειδικές προσφορές, όπως τα δωρεάν multiplayer παιχνίδια PAC-MAN 99 και TETRIS 99 για το Nintendo Switch.



Πέρα από τα παραπάνω όμως, ο μεγάλος «κράχτης» είναι τα δωρεάν παιχνίδια σε NES και SNES, που προσφέρει η υπηρεσία, καθώς οι συνδρομητές μπορούν να έχουν άμεσα πρόσβαση σε μια συλλογή παιχνιδιών των κλασικών κονσολών της Nintendo, χωρίς έξτρα χρέωση, τα οποία παίζονται μέσω emulation (διαδικτυακά ή offline). Το πλήθος τους είναι αρκετά ικανοποιητικό, αφού έχουμε μερικά από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια των δύο κονσολών, ενώ ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι συνδρομητές έχουν άμεσα πρόσβαση σε μερικά από τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών, που έστησαν τις βάσεις σε θρυλικές σειρές, όπως τα Super Mario Bros., The Legend of Zelda και Metroid, ανάμεσα σε πολλά άλλα, τα οποία ενδεχομένως να θέλουν να εξετάσουν οι παίκτες προτού ξεκινήσουν το παιχνίδι τους σε κάποιον νεότερο τίτλο των σειρών που αναφέρθηκαν. Έχουμε 58 παιχνίδια για το NES και 50 για SNES.





Όλα τα παραπάνω είναι διαθέσιμα μέσω της συνδρομής Nintendo Switch Online, η οποία προσφέρεται προς €3,99/μήνα ή €7,99/3-μηνο ή €19,99/12-μηνο για έναν μοναδικό χρήστη ή στα €34,99/12-μηνο για οικογενειακούς λογαριασμούς (έως και 8 χρήστες).



Από τον Οκτώβριο, η Nintendo αποφάσισε να εμπλουτίσει τη συνδρομητική της υπηρεσία, παρουσιάζοντας το “Expansion Pack” για το Nintendo Switch Online. Πρόκειται για ένα επιπλέον “tier” στην ήδη υπάρχουσα συνδρομή, που επιτρέπει στους χρήστες πρόσβαση στο DLC “Happy Home Paradise” για το Animal Crossing: New Horizons, αλλά κυρίως δύο ακόμη συλλογές παιχνιδιών: Nintendo 64 και Mega Drive.



Συγκεκριμένα, για το N64 έχουμε ακόμη 10 παιχνίδια, ανάμεσα στα οποία είναι κλασικοί τίτλοι, όπως το Super Mario 64 και το The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ενώ προστέθηκε και το Paper Mario και αναμένεται τον Ιανουάριο να μπει και το Banjo-Kazooie. Η συλλογή σίγουρα δεν είναι τόσο πλήρης όσο οι αντίστοιχες των NES και SNES, αλλά αξίζει να σημειώσουμε ότι «συμπληρώνουν» τις άλλες δύο συλλογές με τίτλους-ορόσημα που έχουν αλλάξει την πορεία ολόκληρης της βιομηχανίας.



Αντίστοιχα, η Nintendo έκανε την έκπληξη και μέσω συνεργασίας με τη SEGA προσφέρει 19 τίτλους για το θρυλικό Mega Drive, τον μεγάλο ανταγωνιστή του SNES στην εποχή των 16-bit. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει επίσης πολύ κλασικούς τίτλους της εποχής, όπως τα Altered Beast, Shinobi 3, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Castlevania: Bloodlines, όμως σίγουρα είναι ένα πολύ μικρό δείγμα και πάλι της βιβλιοθήκης της κονσόλας.







Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Οκτώβρη έχουν προστεθεί μόλις 1 παιχνίδι στη συλλογή N64 και 5 παιχνίδια στη συλλογή Mega Drive, το οποίο σημαίνει ότι η Nintendo δεν έχει σκοπό να προσθέτει σταθερά παιχνίδια, όπως βλέπουμε σε άλλες online υπηρεσίες. Από την άλλη βέβαια, δεν αφαιρείται και κάποιο παιχνίδι. Φυσικά, μιλάμε για τίτλους 20ετίας και πίσω, όμως η πλειοψηφία είναι σε τρομερά ποιοτικό επίπεδο, ακόμη κι αν έχουν αλλάξει τα στάνταρ της βιομηχανίας τόσα χρόνια αργότερα. Οι ειδικές λειτουργίες για fast save, rewind (δεν λειτουργεί στην περίπτωση του N64) ή φίλτρα στην οθόνη λειτουργούν όπως οι σύγχρονοι emulators, οπότε η Nintendo φρόντισε τουλάχιστον να δώσει μερικές επιπλέον ευκολίες. Από την άλλη, το emulation δεν είναι τέλειο σε όλες τις περιπτώσεις με τις επιδόσεις να μην κρατιούνται στα επίπεδα που θα περίμενε κανείς εν έτει 2021 για τίτλους όπως το Ocarina of Time.



Ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι πολλούς από τους τίτλους που περιλαμβάνονται μπορείτε να τους παίξετε σε online multiplayer, κάτι που δεν μπορούσε να συμβεί επ’ ουδενί στην εποχή που κυκλοφόρησαν και αποτελεί σίγουρα δέλεαρ.



Τέλος, η Nintendo δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συνδρομητές της υπηρεσίας να αγοράσουν αποκλειστικά μέσω του Nintendo eShop τα κλασικά controllers των NES, SNES, Mega Drive και N64, τα οποία δεν μπορούν να αγοραστούν εάν ο χρήστης δεν διαθέτει συνδρομή.







Το Expansion Pack δυστυχώς δεν έχει κοστολογηθεί σωστά, αφού ζητούνται επιπλέον €20 σε ετήσια βάση (δεν υπάρχει μηνιαία ή προσφορά 3-μήνου), που σημαίνει ότι η τιμή της συνδρομής διπλασιάζεται. Παράλληλα, υπάρχει οικογενειακό πακέτο για €69,99/12-μηνο. Τουλάχιστον, η συνδρομή συνολικά δεν είναι υψηλού κόστους, όμως και πάλι δεν συνάδει ιδιαίτερα με το περιεχόμενο, ειδικότερα αν σκεφτούμε τι προσφέρει ο ανταγωνισμός.



Το Nintendo Switch Online + Expansion Pack θα το προτείναμε μόνο σε όσους είναι σκληροπυρηνικοί fans της Nintendo και θέλουν να παίξουν κάποια από τα κλασικά παιχνίδια που υπάρχουν στη λίστα του Nintendo 64 και του Mega Drive. Παρ’ ότι το Nintendo Switch Online είναι απαραίτητο για τους χρήστες που θέλουν να παίζουν online, δυστυχώς το Expansion Pack δεν προσφέρει ακόμη κάτι ιδιαίτερα δελεαστικό για να πείσει του καταναλωτές. Σε περίπτωση που οι συλλογές των N64/Mega Drive αποκτήσουν υπερ-τετραπλάσιο πλήθος τουλάχιστον και δώσουν πρόσβαση σε όλους τους σημαντικούς τίτλους της εποχής τους, τότε σίγουρα θα μιλάμε για διαφορετική προσφορά. Έως τότε, μπορείτε να τσεκάρετε τη λίστα με τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας, για να αποφασίσετε αν το χρειάζεστε ή όχι.