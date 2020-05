5G στο υψηλότερο σημείο του κόσμου από τη Huawei και την China Mobile

Η China Mobile και η Huawei δημιούργησαν από κοινού δίκτυο 5G στην κορυφή του όρους Έβερεστ, ολοκληρώνοντας σταθμό βάσης 5G στο υψηλότερο σημείο του κόσμου, σε υψόμετρο 6.500 μέτρων. Με τη λειτουργία του δικτύου οπτικών ινών Gigabit σε υψόμετρο 6.500 μέτρων, η Huawei παρέχει τη δυνατότητα στην China Mobile να λειτουργεί το διπλό της δίκτυο Gigabit στο Όρος Everest.



Με την ευκαιρία της 60ης επετείου από την πρώτη επιτυχημένη κατάκτηση του Όρους Έβερεστ από τη βόρεια πλαγιά και την 45η επέτειο της ανακοίνωσης της Κίνας της πρώτης επίσημης ακριβούς μέτρησης του Όρους, το δίκτυο 5G στο Όρος Έβερεστ θα παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας για την νέα μέτρηση του Όρους που θα πραγματοποιηθεί το 2020.



Η Huawei προσέφερε end-to-end λύσεις στην κατασκευή του διπλού Gigabit δικτύου της China Mobile, με τους σταθμούς βάσης να έχουν χτιστεί στο Base Camp του Όρους Έβερεστ στα 5.300 μέτρα, στο Transition Camp στα 5.800 μέτρα και στο Forward Camp στο 6.500 μέτρα. Οι τεχνολογίες 5G AAU και SPN της Huawei εφαρμόζονται σε αυτούς τους σταθμούς βάσης, όπου η συντήρηση και η βελτιστοποίηση του δικτύου πραγματοποιούνται όλο το 24άωρο από ομάδες ειδικών δικτύου σε περιοχές με υψόμετρο 5.300 μέτρων και άνω ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του δικτύου.







Το 5G AAU της Huawei είναι ενσωματωμένο σε συμπαγές μέγεθος, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και την εγκατάστασή του. Επιπλέον ταιριάζει ιδιαίτερα καλά σε υποδομές σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως το Όρος Έβερεστ. Σε αυτό το έργο, ένα δίκτυο στη λειτουργία "stand alone plus non-stand alone" (SA+NSA) συνδέει πέντε σταθμούς βάσης 5G. Παράλληλα, η γρήγορη και τεράστιας χωρητικότητας συνδεσιμότητα 5G επιτυγχάνεται με την τεχνολογία Massive MIMO της Huawei που υποστηρίζει αστραπιαίες ταχύτητες και μεγάλη ευρυζωνικότητα.





Το Massive MIMO της Huawei είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο και παρέχει εξαιρετική κάλυψη. Κάνοντας χρήση ευέλικτων τρισδιάστατων μικρού πλάτους δεσμών εκπομπής, η τεχνολογία Massive MIMO λειτουργεί εξαιρετικά καλά σε κάθετες προσεγγίσεις του Όρους Έβερεστ. Στο υψόμετρο των 5.300 μέτρων, η ταχύτητα λήψης 5G ξεπέρασε τα 1,66 Gbps, ενώ η ταχύτητα αποστολής αγγίζει τα 215 Mbps.



Παράλληλα, η ποιότητα και τα αδιάλειπτα δίκτυα είναι εξασφαλισμένα από τις λύσεις Intelligent OptiX Network της Huawei, με απαιτητικές σε όγκο μεταφοράς δεδομένων εφαρμογές βίντεο υψηλής ανάλυσης, ζωντανή μετάδοση VR, που υποστηρίζονται από εταιρικές πύλες με συνδέσεις upstream / downstream 1Gbps. Το base camp του Έβερεστ στα 5.300 μέτρα καλύπτεται πλήρως με καταγεγραμμένη ταχύτητα 1,43Gbps, χάρη στην τεχνολογία Gigabit ONT. Η πλατφόρμα μετάδοσης υψηλής ταχύτητας 10G PON OLT και 200G της Huawei μπορεί να διαχειρίζεται έξυπνα τη διακίνηση δεδομένων, επιτρέποντας σε οικογένειες και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν εξαιρετικά γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε περιοχές μεγάλων υψομέτρων.



Με το έξυπνο σύστημα παρακολούθησης βίντεο HoloSens, η Huawei διασφαλίζει την ποιότητα ροής με τις δυνατότητες βελτιστοποίησης και εντοπισμού σφαλμάτων με ένα μόνο κλικ, διατηρώντας τα δίκτυα πάντα ενεργά ακόμα και σε υψόμετρο 6.500 μέτρων στην κορυφή του Έβερεστ.



Στη Huawei πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Η ομορφιά του όρους Έβερεστ μπορεί να προβληθεί μέσω βίντεο υψηλής ευκρίνειας 5G και εικονικής πραγματικότητας, η οποία παρέχει επίσης περισσότερες πληροφορίες για ορειβάτες, επιστήμονες και άλλους ειδικούς σε θέματα της φύσης. Η πρωτοποριακή εγκατάσταση στο Όρος Έβερεστ αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η τεχνολογία 5G συνδέει αρμονικά την Ανθρωπότητα και τη Γη.