Χάρης Μπρουμίδης, Vodafone: «Ιστορική ευκαιρία για τεχνολογικά άλματα το 5G και Ταμείο Ανάκαμψης για την Ελλάδα»

Tο 5G θα προσφέρει στην Ελλάδα πρόσβαση σε όλες τις τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τομέων και ειδικοτήτων στην οικονομία, χτίζοντας μία ανθεκτική, ψηφιακή παραγωγική μηχανή, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Vodafone Ελλάδας, Χάρη Μπρουμίδη, ο οποίος μίλησε στο πάνελ των ηγετών της αγοράς του SingularityU Greece.



«Το 5G είναι μία δικτυακή πλατφόρμα που σε συνδυασμό με άλλες νέες τεχνολογίες δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν εφαρμογές που μπορούν να επηρεάσουν προς το καλύτερο τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Αυτό θα έχει θετική επίπτωση σε όλες τους τομείς της οικονομίας» τόνισε.



Για την Ελλάδα, πρόσθεσε, το 5G είναι μία καταπληκτική ευκαιρία και μία μεγάλη απειλή. «Οι τρεις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις απαιτούσαν κλίμακα και εκ των πραγμάτων μία μικρή περιφερειακή χώρα δεν μπορούσε να περιμένει πολλά. Στην 4η βιομηχανική επανάσταση αυτός ο παράγοντας δεν είναι τόσο σημαντικός και οι μικρότερες χώρες έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν με ίσους όρους. Είναι όμως και απειλή γιατί εάν δεν καταφέρουμε να το κάνουμε ότι πρέπει γρήγορα και μεθοδικά, μπορεί να δημιουργηθούν εκθετικές και χαώδεις διαφορές σε σχέση με άλλες χώρες» σχολίασε ο Χάρης Μπρουμίδης.







«Τα δίκτυα και η πρόσβαση στην τεχνολογία είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, η Ελλάδα θα βρίσκεται εκεί που πρέπει. Ξεκινάμε από αρχές Ιανουαρίου το 5G και μπορώ να σας πω ότι η Ελλάδα δεν θα υστερεί καθόλου» επισήμανε ο επικεφαλής της Vodafone Ελλάδας. Όμως συμπλήρωσε ότι η ικανή συνθήκη συνδέεται με το πως δημιουργεί η Ελλάδα τις προϋποθέσεις που χρειάζονται δεξιότητες, καινοτομία και η έρευνα, η ψηφιοποίηση των ΜμΕ και του κράτους, το ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον.



Παράλληλα, ο Χάρης Μπρουμίδης τόνισε τη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης, που προσφέρει στη χώρα μία ιστορική ευκαιρία, την οποία εάν εκμεταλλευτεί, θα μπορέσει να γίνει ένα παράδειγμα ανάπτυξης και αλλαγής παραγωγικού μοντέλου. Παράλληλα, επισήμανε ότι, παρά τα όσα έχουν μεσολαβήσει, είναι πιο αισιόδοξος από πέρυσι γιατί η καθολικότητα της πανδημίας, επηρεάζει τους πάντες με τον ίδιο τρόπο σε όλον τον πλανήτη και επιταχύνει τη διεθνή συνεργασία και κινητοποίηση, φέρνοντας ως παράδειγμα το πόσο γρήγορα κατέληξε η ευρωπαϊκή ηγεσία στη συμφωνία για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, κάτι που θα ήταν αδιανόητο στην κρίση χρέους του 2015.



«Υπάρχει σιγά-σιγά η συνειδητοποίηση ότι πέρα από τη συνεργασία, η τεχνολογία πρέπει να έχει ως κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο και να είναι μέσο παραγωγής ευημερίας για όλους. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω, διότι χρειάζεται να δημιουργήσουμε σταθερά οικοσυστήματα γύρω μας ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις μελλοντικές προκλήσεις και να βρούμε ένα νέο, παγκόσμιο μοντέλο που θα παράγει ευημερία για τους πολλούς. Θεωρώ τιμή μου που βρίσκομαι σε μία εταιρία που έχει βαθιά πίστη σε αυτές τις αξίες» κατέληξε



Καταλυτικός ο ρόλος της τεχνολογίας για περισσότερη ισότητα στον εργασιακό χώρο και ίσες ευκαιρίες για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία



Παράλληλα, η διευθύντρια εξωτερικών σχέσεων της Vodafone Ελλάδας, Μαρία Σκάγκου μίλησε στο πάνελ “Female Leadership Deep Dive” του SingularityU Greece γύρω από το μέλλον της γυναικείας ηγεσίας στην Ελλάδα, στον απόηχο της παρουσίασης της έρευνας “Breaking the Glass Ceiling”, που πραγματοποίησε η εταιρεία, σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School – The American College of Greece και τον οργανισμό Women on Top.







Η έρευνα, η οποία έγινε στο πλαίσιο της δέσμευσής της Vodafone για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση των γυναικών, επιβεβαιώνει την ύπαρξη της έμφυλης ανισότητας σε σημαντικό μερίδιο του εταιρικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και μάλιστα τεκμηριώνει ότι οι εργαζόμενες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην πανδημία, καθώς οι ίδιες οι γυναίκες δηλώνουν ότι είναι οι πρώτες που απολύονται ή αναγκάζονται να μειώσουν τις ώρες εργασίας στο σπίτι για να φροντίσουν την οικογένειά τους και προεξοφλούν αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική τους πορεία στο μέλλον.



«Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ενδυνάμωση των γυναικών, τη βελτίωση της ζωής τους και τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων τους, ενώ σταδιακά γίνεται ο πυρήνας των μετασχηματισμών και των μεγάλων αλλαγών στον πλανήτη. Η ευθυγράμμιση μας με αυτήν την εξέλιξη, μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση ότι την επόμενη μέρα μετά την πανδημία θα συμμετέχουμε όλοι μαζί ισότιμα στη νέα εποχή» τόνισε η Μαρία Σκάγκου.



Όπως επισήμανε, απομένει στον κόσμο του επιχειρείν, την πολιτεία και την κοινωνία να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να βοηθήσουν τις γυναίκες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να συμμετάσχουν ισότιμα στην ψηφιακή κοινωνία του αύριο.





«Στη Vodafone επενδύουμε σε εταιρικές πολιτικές για την ενδυνάμωση των γυναικών, την ανάληψη ηγετικών θέσεων, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας» πρόσθεσε η Μαρία Σκάγκου και επισήμανε η έρευνα προτείνει την υιοθέτηση πολιτικών που, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα στις προσλήψεις και τις προαγωγές και διευκολύνουν τη συμφιλίωση ανάμεσα στην επαγγελματική και ιδιωτική ζωή.



«Θα ήταν χρήσιμο η πολιτεία να συστηματοποιήσει την παροχή αδειών γονεϊκότητας για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και να παράσχει κίνητρα για το reskilling των εργαζομένων σε ψηφιακές δεξιότητες, την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και την παροχή υποστήριξης από τις εταιρείες προς τους εργαζόμενους με οικογένεια, καθώς και να επιδιώξει τη συστηματική ενσωμάτωση των πεδίων STEM σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων» κατέληξε η διευθύντρια εξωτερικών σχέσεων της Vodafone.