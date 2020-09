Γιατί η γρίπη μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στην εγκυμοσύνη

Ζήσης Ψάλλας

Μελέτη σε ζώα εξηγεί γιατί η γρίπη μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences από ερευνητές του Πανεπιστήμιο RMIT στην Αυστραλία σε συνεργασία με κλινικούς γιατρούς από την Ιρλανδία.

«Γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές μητρικές και εμβρυϊκές επιπλοκές αλλά το πώς συμβαίνει αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό» δήλωσε η Liong. «Η συμβατική σκέψη έλεγε ότι ευθυνόταν το κατεσταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα που εμφανίζεται κατά την εγκυμοσύνη, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι το αντίθετο αποτέλεσμα - η λοίμωξη από τη γρίπη οδηγεί σε δραστικά αυξημένη ανοσοαπόκριση. Η φλεγμονή που βρήκαμε στο κυκλοφορικό σύστημα ήταν συντριπτική, σαν μια αγγειακή καταιγίδα που προκαλεί όλεθρο σε όλο το σώμα».

Η έρευνα δείχνει τον κρίσιμο ρόλο που παίζει το αγγειακό σύστημα στην παροχή οξυγόνου, με τη φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία να μειώνει τη ροή του αίματος και τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών από τη μαμά στο μωρό.

Ο ρόλος των αγγείων

Είναι γνωστό ότι η μόλυνση από τη γρίπη κατά την εγκυμοσύνη οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο να γεννηθούν μωρά με μικρότερο βάρος και να υποφέρουν από ανεπάρκεια οξυγόνου. Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα έγκυα ποντίκια με γρίπη είχαν σοβαρή φλεγμονή στα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία τους όπως είναι η αορτή. Ενώ ένα υγιές αιμοφόρο αγγείο διαστέλλεται ακόμα και 90-100% για να ρέει το αίμα ελεύθερα, τα μολυσμένα με γρίπη αιμοφόρα αγγεία μπορούσαν να διασταλούν μόνο 20-30%. Ακόμη και μια μικρή αλλαγή στη διάμετρο ενός αιμοφόρου αγγείου θα μπορούσε να έχει σημαντικές αλλαγές στη ροή του αίματος.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο πλακούντας εκκρίνει πρωτεΐνες και απελευθερώνει εμβρυϊκό DNA στο αίμα της μητέρας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει υποκείμενη φλεγμονή. Η νέα μελέτη δείχνει ότι η λοίμωξη από τη γρίπη μπορεί αυξήσει την υποκείμενη φλεγμονή στο σώμα της μητέρας πέρα από το όριο και να προκύψει ένα πλήρες συστηματικό φλεγμονώδες συμβάν.

Αποκαλύφθηκε επίσης μια νέα σύνδεση με την προεκλαμψία, μια επικίνδυνη επιπλοκή κατά την εγκυμοσύνη και χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση. Διαπιστώθηκε ότι η πρωτεΐνη που αυξάνεται την προεκλαμψία είναι επίσης αυξημένη όταν υπάρχει γρίπη.