Πέντε τροπικά φρούτα για τη διατροφή μας

Ακτινίδιο



Το ακτινίδιο είναι χαμηλό σε θερμιδική αξία και «φάρμακο» για την δυσκοιλιότητα. Περιέχει αρκετές φυτικές ίνες και ελάχιστα σάκχαρα. Τα ακτινίδια έχουν περισσότερη βιταμίνη C από ίση ποσότητα πορτοκαλιών και μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της δράσης των βακτηρίων του πεπτικού συστήματος. Χρησιμοποιείστε λοιπόν τα ακτινίδια στο επόμενο smoothie σας ή προσθέστε τα σε μπολ βρώμης. Εδώ και χρόνια στη χώρα μας γίνονται συστηματικές καλλιέργειες ακτινιδίων.



Προσοχή : καλό είναι να τα αποφεύγουν όσοι προβληματίζονται με εκκολπώματα!



Ανανάς



Ο ανανάς είναι ένα φρούτο πλούσιο σε αντιφλεγμονώδη συστατικά, ωφελεί το δέρμα, την πέψη, το λεμφικό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Ένα φλιτζάνι κυβάκια φρέσκου ανανά έχει μόνο 13 γραμμάρια σακχάρων και 5 γραμμάρια φυτικών ινών, κάτι αρκετά καλό σε σύγκριση με τα 25-30 γραμμάρια σακχάρων που περιέχονται σε ένα μήλο με την ίδια ποσότητα φυτικών ινών. Ο ανανάς μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση της αρθρίτιδας ενώ περιέχει «μπόλικη» βιταμίνηC. Μπορείτε να προσθέσετε ανανά σε smoothies, στο πλιγούρι βρώμης, ακόμα και σε επιδόρπια.



Μάνγκο



Τα μάνγκο είναι σημαντική πηγή βιταμίνης C, καθώς περιέχουν το 75% των καθημερινών αναγκών του οργανισμού ανα φρέσκο φρούτο (165 γρ.). Είναι επίσης εξαιρετική πηγή βιταμίνης Α. Τα μάνγκο είναι ιδανικά και για τους διαβητικούς μια και έχουν πολύ χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο (5 στην μερίδα των 100 γραμμαρίων). Δοκιμάστε να φτιάξετε ένα παγωτό σορμπέ από μάνγκο που είναι κατάλληλο για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.



Καρύδα



Η καρύδα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες , ηλεκτρολύτες , ανόργανα άλατα , μαγνήσιο , βιταμίνες του συμπλέγματος Β , ενώ περιέχει και αρκετά αμινοξέα από αυτά που δεν μπορεί να συνθέσει ο οργανισμός. Επίσης, συμβάλει στην καταπολέμηση της candida και ενισχύει την πνευματική συγκέντρωση.



Παπάγια



Η παπάγια περιέχει ένζυμα τα οποία ενισχύουν τη διαδικασία της πέψης, είναι πλούσια σε βιταμίνη C και β- καροτίνη, και λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε νερό συμβάλει στην ενυδάτωση του δέρματος. Οι σπόροι της παπάγιας είναι κατάλληλοι για την απομάκρυνση παρασίτων από το σώμα, και συμβάλουν στην καταπολέμηση της κίρρωσης του ήπατος. Μπορείτε να παγώσετε την παπάγια σε μικρούς κύβους και να τη χρησιμοποιήσετε στα smoothies σας.