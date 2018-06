Ιστορική συνάντηση στη Σιγκαπούρη

Oι μετακινήσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν καλύπτονται από πυκνό μυστήριο

Η Ουάσινγκτον ζητάει την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας

Αισιόδοξος ο Τραμπ για συμφωνία μετά τη συνάντηση

Ο κόσμος μιλάει για μια ιστορική σύνοδο κορυφής

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναμένονται σήμερα στη Σιγκαπούρη, δύο ημέρες πριν από μια ιστορική σύνοδο κορυφής με αβέβαιη έκβαση, έπειτα από δεκαετίες καχυποψίας και εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βόρεια Κορέα.Το βορειοκορεατικό πυρηνικό οπλοστάσιο, το οποίο στη διάρκεια των ετών στοίχισε στην Πιονγκγιάνγκ μια εντυπωσιακή σειρά κυρώσεων από τον ΟΗΕ, θα βρίσκεται στο κέντρο όλων των συνομιλιών.Πρώτος εν ενεργεία αμερικανός πρόεδρος που διαπραγματεύεται απ' ευθείας με έναν κληρονόμο της δυναστείας των Κιμ, ο Ντόναλντ Τραμπ, 71 ετών, αναμένεται να προσγειωθεί στη Σιγκαπούρη με το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One γύρω στις 20:30 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδας). Ο Τραμπ θα μεταβεί στο ξενοδοχείο Shangri-La, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ενώ αύριο Δευτέρα πρόκειται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό τις Σιγκαπούρης Λι Σιέν Λουνγκ.Στους αξιωματούχους που επιβαίνουν στο Air Force One περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τζον Μπόλτον, ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς.Από την άλλη πλευρά, οι μετακινήσεις του βορειοκορεάτη ηγέτη, ο οποίος είναι πάνω από 30 χρόνια μικρότερος από τον αμερικανό πρόεδρο, καλύπτονται από πυκνό μυστήριο.Το ιδιωτικό αεριωθούμενο του Κιμ, ένα Il-62 δεκαετιών, αναχώρησε αργά σήμερα το πρωί από την Πιονγκγιάνγκ και φάνηκε να κατευθύνεται προς τη Σιγκαπούρη, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap χωρίς άλλες λεπτομέρειες. Ο Κιμ αναμένεται να φθάσει το απόγευμα.Μια απ' ευθείας πτήση από την Πιονγκγιάνγκ προσγειώθηκε χθες Σάββατο στη Σιγκαπούρη προκαλώντας εικασίες ότι μια αντιπροσωπεία βορειοκορεατών αξιωματούχων ενώθηκε με μια πρώτη ομάδα με επικεφαλής έναν στενό συνεργάτη του Κιμ, τον Κιμ Τσανγκ Σον, που βρισκόταν στη Σιγκαπούρη για να προετοιμάσει τις συνομιλίες.Ένα φορτηγό αεροπλάνο Il-76, που είχε συνοδεύσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα, αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Πιονγκγιάνγκ με προορισμό τη Σιγκαπούρη.Η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά, όπου προς γενική κατάπληξη τορπίλισε την τελική συμφωνία μ' ένα οργισμένο μήνυμα στο Twitter, ενισχύει τα ερωτηματικά για τη διπλωματική στρατηγική του και την ικανότητά του να διεξάγει υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεις.Πέρα από τη φωτογραφία των δύο ανδρών, αδιανόητη πριν ακόμη μερικούς μήνες, όταν είχαν εμπλακεί σε μια ανησυχητική φραστική αντιπαράθεση, ένα τεράστιο ερωτηματικό υπάρχει σχετικά με την έκβαση αυτού του τετ-α-τετ που όλος ο κόσμος θα παρακολουθήσει μεθαύριο Τρίτη με το μικροσκόπιο.Η Ουάσινγκτον ζητάει την «πλήρη, επαληθεύσιμη και αμετάκλητη» αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας. Η Πιονγκγιάνγκ τάχθηκε υπέρ της αποπυρηνικοποίησης της χερσονήσου, όμως αυτή η πολύ αόριστη διατύπωση αφήνει περιθώριο για αναρίθμητες ερμηνείες.Για τον Μάικλ Ο'Χάνλον του Brookings Institution στην Ουάσινγκτον, το μόνο ρεαλιστικό σενάριο είναι μια διαδικασία «βήμα με βήμα» που θα διαρκέσει απαραίτητα μεγάλο χρονικό διάστημα.«Δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνδρα, το καθεστώς του οποίου υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια ότι έχει ανάγκη το πυρηνικό όπλο για να διασφαλίσει την ασφάλειά του, να εγκαταλείπει μεμιάς το όπλο αυτό, ακόμη και με μεγάλα οικονομικά ανταλλάγματα», υπογραμμίζει.Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, ένα πιθανό συγκεκριμένο αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι μια κατ' αρχήν συμφωνία για το τέλος του πολέμου της Κορέας. Ο πόλεμος του 1950-1953 τελείωσε με εκεχειρία και όχι με συνθήκη ειρήνης, έτσι ο Βορράς και ο Νότος εξακολουθούν να βρίσκονται τεχνικά σε πόλεμο.Πριν αναχωρήσει από τον Καναδά, ο Τραμπ εξέφρασε χθες άλλη μια φορά την αισιοδοξία του γι' αυτή τη συνάντηση, για την οποία ελπίζει ότι θα αποτελέσει ένα ορόσημο της προεδρίας του.«Έχω την εντύπωση πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν θέλει να κάνει κάτι σημαντικό για τον λαό του και έχει την ευκαιρία γι' αυτό», είπε βλέποντας στην επικείμενη συνάντηση «μια μοναδική ευκαιρία που δεν θα ξαναπαρουσιαστεί ποτέ».Την Πέμπτη είχε μάλιστα πει ότι μπορεί να προσκαλέσει τον βορειοκορεάτη ηγέτη να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, αν η πρώτη επαφή πάει καλά.Με πιο επιφυλακτικό στυλ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος έχει συναντήσει τον βορειοκορεάτη ηγέτη δύο φορές στην Πιονγκγιάνγκ, εξέφρασε κι αυτός την ελπίδα του.«Επί του Air Force One καθ' οδόν για τη σύνοδο κορυφής της Σιγκαπούρης. Ένα καλύτερο μέλλον είναι δυνατό για τη Βόρεια Κορέα», έγραψε στο Twitter.Αυτή η σύνοδος κορυφής πήρε μορφή ένα βράδυ του Μαρτίου στον Λευκό Οίκο, όταν ένας νοτιοκορεάτης απεσταλμένος διαβίβασε μια πρόσκληση του Κιμ Γιονγκ Ουν, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε αμέσως προς γενική έκπληξη.Αν και ο δισεκατομμυριούχος με το εικονοκλαστικό στυλ καυχάται ότι είναι ένας εξαιρετικός διαπραγματευτής, πολλοί παρατηρητές επισημαίνουν πως υπήρξε πολύ λιγότερο απαιτητικός από τους προκατόχους του για να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.«Ο κόσμος μιλάει για μια ιστορική σύνοδο κορυφής. Όμως είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας πως αυτή η σύνοδος κορυφής ήταν δυνατή για όλους τους αμερικανούς προέδρους που θα επιθυμούσαν να την κάνουν και πως κανένας δεν το θέλησε, για καλούς λόγους», υπογραμμίζει ο Κρίστοφερ Χιλ, πρώην διαπραγματευτής των ΗΠΑ για το ζήτημα της Βόρειας Κορέας.