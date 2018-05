Παιδιά όλων των ηλικιών,καλήν Τρίτη 22 Μαΐου να έχουμε...Να ’μαστε πάλι μαζί, με την αγαπημένη σας στήλη «Τουϊτέρατα»,την οποία διαβάζετε μανιωδώς καθημερινάκαι νοσταλγείτε μανιωδώς τα Σαββατοκύριακα......Ο πρόσφατος ξυλοδαρμός τού δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη,από αφιονισμένους φασίστες, τραμπούκουςκαι κακοποιούς τού Κοινού Ποινικού Δικαίου,απασχολεί οξύτατα κάθε Δημοκράτη.Όλες αυτές τις ημέρες κυριαρχούν στην ειδησεογραφίαοι εικόνες τής αποτρόπαιας επίθεσης και των προπηλακισμών,όμως μία είναι που ξεχωρίζει•η φωτογραφία με τον... πατέρα που ωρύεταικαι προπηλακίζει λεκτικώς τον Γιάννη Μπουτάρηκρατώντας στην αγκαλιά την κορούλα του.Θα αναφερθούμε αναλυτικώς στη συνέχεια,αφού πρώτα δούμε ένα σταχυολόγημα των απόψεών μαςγια το συμβάν εν’ τω συνόλω του.Τα ξαναλέμε στο ΥστερόΓιωργο..!...ΑΙΣΧΟΣ.Τον τελείωσες.Εξαιρετικό σχόλιο!(στα όρια τής ψυχιατρικής προφητείας)Όλοι αυτό λυπόμαστε.Για την ακρίβεια, τα μεγαλύτερα ποσοστά κρυφοφασιστών στην Ευρώπη.Καιρό τώρα...Η Τεκνοποίηση δεν αποτελεί Εγγύηση Ανδρισμού.Έτσι ακριβώς!I did it my (Heming)way!Εργολάβοι Φασισμού....Παιδιά (όλων των ηλικιών),σήμερα αποκτά ιδιαίτερη σημασία η προσφώνησηπου έχω καθιερώσει να σάς απευθύνω.Όταν ένας άνθρωπος δεν σέβεται τα παιδιά,όταν δεν σέβεται το παιδί που όλοι έχουμε μέσα μας,αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να σεβαστεί οποιανδήποτε αξία.Όχι,δεν θα κάνω τη χάρη σε αυτόν τον αγροίκονα τον εξυβρίσω όπως τού αρμόζει.Το μόνο που θα πράξω είναι μία απλή κίνησή μου στο πληκτρολόγιο:Βάζεις τη λέξη «πατέρας» σε εισαγωγικάκαι εμπερικλείεις όλες τις ύβρεις τού κόσμου....Έχω τέτοιαν ένταση τώρα που σάς γράφω τούτες τις λέξεις,που τα γράμματα τρέχουν να προλάβουνόσα έχουμε όλοι να πούμε για τον συγκεκριμένο «πατέρα».Εξ’ εμπειρίας γνωρίζωότι τέτοια ακραία περιστατικά διαχέουν στην κοινωνίατη μαυρίλα που έχουν στην ψυχή τους άτομασαν αυτόν τον ανεπαρκή κηδεμόνα,και οξύνουν τις πολώσεις•οπότε,θα είμαι λακωνικόςκαι θα σάς προτρέψω να φανταστείτε(όπως -έτσι κι αλλιώς- είμαι βέβαιος ότι έχετε ήδη κάνει),τι τραβάει αυτό το παιδάκι όταν κλείνουν οι πόρτες στο σπίτι του(ς)και η Δημόσια Χυδαιότητα δίνει τη θέση της στην Ιδιωτική Αυθαιρεσία.Όταν ένας «πατέρας» τραμπουκίζει σε κοινή θέακρατώντας το παιδί του αγκαλιά,ουσιαστικώς επιβεβαιώνει άθελά του κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο.Φανερώνει και επιβεβαιώνειότι το παιδί του είναι ήδη εξοικειωμένο με Εικόνες Βίας.Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο•ας ελπίσουμεότι οι κοινωνικοί λειτουργοί θα επιτελέσουν όπως πρέπει το έργο τους,πριν να είναι αργά για το παιδί.Επί τού Πιεστηρίου: Δεν το έχω ξαναπεί αυτό που θα διαβάσετε τώρα,αλλά η διάδραση ετούτης τής στήλης με κάνει υπερήφανογια την επαφή μου με τις απόψεις σας.Σάς το οφείλω......Όμως, για μία ακόμη φορά φτάσαμε στην Αρχή Μας,που για όλους τούς υπόλοιπους είναι το «τέλος».Και το μόνο που απομένει,είναι η στερεότυπη και -πάνω απ’ όλα- αγαπημένη προτροπή..:Φωτίστε το βλέμμα σας με την πόλη που φλέγεται.Γεια Χαρά...(Twitter: @GeorgeMihalakas)