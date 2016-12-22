Δρομολόγια πλοίων
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016, 00:04
Τα δρομολόγια των πλοίων για σήμερα:
Πειραιάς
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ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
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ΠΛΟΙΟ
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07:25
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ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ
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Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ
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07:30
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ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
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Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ
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11:00
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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ΚΝΩΣΟΣ Π.
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14:00
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ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΦΟΛ/ΝΔΡΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ
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ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ
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16:00
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ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ-ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ
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Ν.ΜΥΚΟΝΟΣ
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18:00
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ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ
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Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ
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18:00
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ΜΗΛΟ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟ-ΠΗΓΑΔΙΑ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ
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Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ
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19:00
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ΣΥΡΟ-ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ
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Μ.ΣΤΑΡ 2
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21:00
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ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
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Ν.ΣΑΜΟΣ
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21:00
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ΧΑΝΙΑ
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ΕΛΥΡΟΣ
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21:00
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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ΚΡΗΤΗ ΙΙ
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21:00
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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ΦΑΙΣΤΟΣ Π.
Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016, 00:14