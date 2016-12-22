Δρομολόγια πλοίων

Δρομολόγια πλοίων
Τα δρομολόγια των πλοίων για σήμερα:

Πειραιάς

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΛΟΙΟ

07:25

ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ

Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ

07:30

ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ

Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ

11:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΝΩΣΟΣ Π.

14:00

ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΦΟΛ/ΝΔΡΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ

ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ

16:00

ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ-ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ

Ν.ΜΥΚΟΝΟΣ

18:00

ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ

Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ

18:00

ΜΗΛΟ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟ-ΠΗΓΑΔΙΑ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ

Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ

19:00

ΣΥΡΟ-ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ

Μ.ΣΤΑΡ 2

21:00

ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ν.ΣΑΜΟΣ

21:00

ΧΑΝΙΑ

ΕΛΥΡΟΣ

21:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΡΗΤΗ ΙΙ

21:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΦΑΙΣΤΟΣ Π.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016, 00:14