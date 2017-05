Κάννες: Βραβείο σεναρίου στην ταινία του Λάνθιμου

Η υπέρλαμπρη τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε με οικοδέσποινα την Μόνικα Μπελούτσι

Χρυσός Φοίνικας: «The Square» του Ρούμπεν Έστλουντ

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Σοφία Κόπολα για το «The Beguiled»

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: «120 Βattements par Μinute» του Ρομπέν Καμπιγιό

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας: Χοακίν Φίνιξ για το «You Were Never Really Here» της Λιν Ράμσεϊ

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας: Νταιάν Κρούγκερ για το «In the Fade» του Φατίχ Ακίν

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου: Γιώργος Λάνθιμος - Ευθύμης Φιλίππου για το «The Killing of a Sacred Deer» και Λιν Ράμσεϊ για το «You Were Never Really Here»

Camera D' Or - Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη: «Jeune Femme» της Λεονόρ Σεράιγ (Γαλλία, Βέλγιο)

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους Ταινίας: «A Gentle Night» του Κι Γιου (Κίνα) / Ειδική Μνεία στο «Katto» του Tέπο Αϊράκσινεν (Φινλανδία)





Το επετειακό 70ό Φεστιβάλ των Καννών ολοκληρώθηκε με την κριτική επιτροπή και τον πρόεδρο του Πέδρο Αλμοδόβαρ να απονέμουν το βραβείο σεναρίου στον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου για το «The Killing of a Sacred Deer», από κοινού με τη Λιν Ράμσεϊ για το «You Were Never Really Here». Τον Χρυσό Φοίνικα απέσπασε ο Ρούμπεν Έστλουντ για την ταινία του «The Square».Η υπέρλαμπρη τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Lumiere με οικοδέσποινα την 52χρονη Ιταλίδα ηθοποιό, Μόνικα Μπελούτσι.«Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή γι' αυτό το ωραίο δώρο», δήλωσε ο Γιώργος Λάνθιμος, παραλαμβάνοντας το βραβείο ενώ από την πλευρά της η Λιν Ράμσεϊ δήλωσε πολύ συγκινημένη για τη βράβευσή της.Η σουηδική ταινία «The Square» του Ρούμπεν Όστλουντ, μια σάτιρα με κεντρικό πρόσωπο τον επιμελητή μιας έκθεσης σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα.«Είναι μια καταπληκτική ταινία και μια καταπληκτική ομάδα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξανασυνεργαστούμε» είπε ο σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το βραβείο του.Το βραβείο σκηνοθεσίας απέσπασε η Σοφία Κόπολα για την ταινία The Beguiled, ριμέικ της ταινίας «Ο προδότης» του 1971, ενώ ο Ρώσος σκηνοθέτης, Αντρέι Ζβιαγκίντσεφ, κέρδισε το βραβείο της κριτικής επιτροπής για την ταινία Loveless.Το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας έλαβε η Νταϊάν Κρούγκερ. Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε στο «120 Beats Per Minute» του Ρομπίν Καμπιγιό, ενώ το φαβορί του Φεστιβάλ «Loveless» κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής.Σε Χοακίν Φοίνιξ και Νταϊάν Κρούγκερ δόθηκαν τα βραβεία Ερμηνείας, ενώ η «βασίλισσα» της 70ής οργάνωσης Νικόλ Κίντμαν κέρδισε ειδικό επετειακό βραβείο.Σημειώνεται πως ο Γιώργος Λάνθιμος έχει βραβευθεί για πρώτη φορά στις Κάννες το 2009 (μεγάλο βραβείο στον Κυνόδοντα στο «Ένα Κάποιο Βλέμμα») και το 2015 είχε κερδίσει με το «The Lobster» το Βραβείο Επιτροπής.