Σαν σήμερα γεννήθηκε ο βραβευμένος με δύο όσκαρ ηθοποιός, Τομ Χανκς

Σαν σήμερα στις 9 Ιουλίου 1956, γεννήθηκε ο βραβευμένος με δύο Οσκαρ και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες ηθοποιός, Τομ Χανκς.Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Τομ Χανκς δούλεψε στην τηλεόραση και σε οικογενειακές κωμωδίες, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός με την ταινία Μπιγκ το 1988, πριν επιτύχει και σαν δραματικός ηθοποιός σε επιτυχημένες ταινίες όπως Φιλαδέλφεια και Φόρεστ Γκαμπ, για τις οποίες κέρδισε συνεχόμενα το βραβείο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου τις χρονιές 1993 και 1994.Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές καλλιτεχνικές και εισπρακτικές επιτυχίες όπως «Το Δικό Τους Παιχνίδι» 1992, «Άγρυπνος στο Σιάτλ» 1993, «Απόλλο 13» 1995, «Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» 1998), Έχετε Μήνυμα Στον Υπολογιστή Σας» 1998, Το Πράσινο Μίλι» 1999, «Ο Ναυαγός» 2000, «Πιάσε Με Αν Μπορείς» 2002, «Κώδικας Da Vinci» 2006, «Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά» 2011 και «Captain Phillips» 2013. Έχει επίσης δανείσει τη φωνή του στις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Toy Story» 1995, «Toy Story 2» 1999 και «Toy Story 3» 2010.Οι συνολικές εισπράξεις των ταινιών του στο αμερικανικό box office ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.Ο Χανκς γεννήθηκε στο Κόνκορντ της Καλιφόρνια. Ο πατέρας του, Έιμος Μέφορντ Χανκς, ήταν μακρινός απόγονος του Προέδρου της Δημοκρατίας Αβραάμ Λίνκολν.Η μητέρα του, Τζάνετ Μέριλιν, εργαζόταν σε νοσοκομείο. Οι γονείς του χώρισαν το 1960 και τα τρία μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας, Σάντρα, Λάρι και Τομ, έμειναν με τον πατέρα τους ενώ ο μικρότερος, Τζιμ, με τη μητέρα τους. Αργότερα οι γονείς του, έκαναν ο καθένας και άλλο γάμο. Η μητριά του Χανκς είχε ήδη πέντε παιδιά από τον πρώτο της γάμο. Χώρισαν μετά από δύο χρόνια.Ο Χανκς σπούδασε θέατρο στο Κολέγιο Chabot στην Καλιφόρνια και δύο χρόνια μετά φοίτησε στο California State University του Σακραμέντο.Το 1979, ο Χανκς πήγε στη Νέα Υόρκη όπου έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο χαμηλού προϋπολογισμού σλάσερ φιλμ «Ο Δολοφόνος με το Στιλέτο» (He Knows You're Alone, 1980). Την ίδια χρονιά κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην αμερικανική κωμική σειρά «Bosom Buddies», η οποία προβαλλόταν για δύο χρόνια. Το 1982 έκανε γκεστ εμφάνιση στην επιτυχημένη σειρά «Happy Days».Η συμμετοχή του αυτή, τράβηξε την προσοχή του σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ, ο οποίος εκείνη την περίοδο δούλευε πάνω στο φιλμ «Η Γοργόνα» (Splash, 1984), μια ρομαντική κωμωδία με θέμα μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν άνθρωπο. Ο Χάουαρντ ήθελε τον Χανκς για τον ρόλο του αδερφού του πρωταγωνιστή αλλά τελικά κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία έδωσε στον Χανκς την κατάλληλη ώθηση ώστε να έρθει στο προσκήνιο, αφού αποδείχτηκε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με 69 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office.Το 1983-1984, ο Χανκς έκανε τρεις γκεστ εμφανίσεις σε μια ακόμη πετυχημένη αμερικανική σειρά «Family Ties». Μετά από κάποιες εισπρακτικές αποτυχίες και δύο μέτριες επιτυχίες: «Οι Δύο Ατσίδες» (Dragnet, 1987) και «Το Κελεπούρι» (The Money Pit, 1986), ο Χανκς πρωταγωνίστησε στη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία «Μπιγκ») το 1988. Η ταινία ξεπέρασε τα 150 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίωςκαι έδωσε στον Χανκς την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου. Ακολούθησαν αρκετές ταινίες που δεν γνώρισαν την ίδια επιτυχία: «Μια Γειτονιά Απίθανη» (The 'Burbs, 1989), «Ο Τζο Ενάντια στο Ηφαίστειο» (Joe Versus the Volcano, 1990) και «Η Απατηλή Λάμψη της Ματαιοδοξίας» (The Bonfire of the Vanities, 1990). Μόνο το «Τέρνερ και Χουτς» (Turner & Hooch) το 1989 κατάφερε να ξεχωρίσει.Ο Χανκς κατάφερε να ανέβει ξανά στην κορυφή με την ταινία «Το Δικό Τους Παιχνίδι» (A League of Their Own, 1992) με 132 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η επιτυχημένη εισπρακτική του πορεία συνεχίστηκε το 1993 με το «Άγρυπνος στο Σιάτλ» (Sleepless in Seattle) και την επόμενη χρονιά με το Φιλαδέλφεια (Philadelphia).Στο «Φιλαδέλφεια» υποδύθηκε έναν ομοφυλόφιλο δικηγόρο που έχει προσβληθεί από AIDS. Για τον ρόλο έχασε 15 κιλά ώστε να φαίνεται άρρωστος. Η ερμηνεία του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.Ακολούθησε ο εισπρακτικός και καλλιτεχνικός θρίαμβος του «Φόρεστ Γκαμπ» (Forrest Gump) το 1994. Ο Χανκς κέρδισε για δεύτερη φορά το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και παραμένει μέχρι σήμερα ο δεύτερος και τελευταίος ηθοποιός που καταφέρνει να κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο για συνεχόμενη φορά, μετά τον Σπένσερ Τρέισι τις χρονιές 1937-1938.Το 1995 ξανασυνεργάστηκε με τον Ρον Χάουαρντ στην ταινία «Απόλλο 13» (Apollo 13) στον ρόλο του αστροναύτη Τζιμ Λόβελ. Η ταινία αλλά και οι ερμηνείες των ηθοποιών απέσπασαν πολύ καλά σχόλια. Το καστ αποτελούνταν από τους Κέβιν Μπέικον, Μπιλ Πάξτον, Γκάρι Σινίζ, Εντ Χάρις και Κάθλιν Κουίνλαν. Η ταινία απέσπασε 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ κερδίζοντας δύο βραβεία. Την ίδια χρονιά δάνεισε τη φωνή του στο Σερίφη Γούντι στη μεγάλη επιτυχία της Pixar Toy Story.Τομ Χανκς - Ρίτα ΓουίλσονΤομ Χανκς - Ρίτα ΓουίλσονΟ Χανκς ήταν παντρεμένος με την Αμερικανίδα ηθοποιό Σαμάνθα Λούις από το 1978 ως το 1987. Απέκτησαν δύο παιδιά, ένα γιο τον Κόλιν και μία κόρη την Ελίζαμπεθ Αν.Το 1988 παντρεύτηκε την ηθοποιό Ρίτα Γουίλσον. Με τη Γουίλσον απέκτησαν δύο γιους, τους Τσέστερ και Τρούμαν.To 2000 κέρδισε Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «Ο Ναυαγός» (Cast Away) σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ζεμέκις. Την επόμενη χρονιά συμμετείχε στη σκηνοθεσία και στην παραγωγή της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα μίνι σειράς «Στην Πρώτη Γραμμή». Το 2002 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ο Δρόμος της Απώλειας» (Road to Perdition) του Σαμ Μέντες και ξανασυνεργάστηκε με τον Σπίλμπεργκ στο «Πιάσε Με Αν Μπορείς» (Catch Me if You Can). Την ίδια χρονιά μαζί με τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον ανέλαβαν την παραγωγή της μεγάλης εισπρακτικής επιτυχίας «Γάμος...αλά Ελληνικά» (My Big Fat Greek Wedding).Στην ηλικία των 45 ετών, ο Χανκς έγινε ο νεότερος κάτοχος του βραβείου για τη Συνολική Προσφορά του στον Κινηματογράφο από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.Το 2006 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Κώδικας Ντα Βίντσι» (The Da Vinci Code), βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Νταν Μπράουν. Η ταινία έλαβε μικτές κριτικές αλλά έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία αποφέροντας πάνω από 750 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ακολούθησε την επόμενη χρονιά η συνεργασία του με την Τζούλια Ρόμπερτς στο «Παιχνίδια Εξουσίας» (Charlie Wilson's War) σε σκηνοθεσία Μάικ Νίκολς και σε σενάριο Άρον Σόρκιν. Για την ερμηνεία του έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.Το 2009 εμφανίστηκε στη δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά βιβλίου του Νταν Μπράουν Ιlluminati: Οι Πεφωτισμένοι (Angels & Demons). Για την ταινία αυτή ο Χανκς πήρε την υψηλότερη αμοιβή που δόθηκε ποτέ σε ηθοποιό.Την επόμενη χρονιά ο Χανκς επανέλαβε τον ρόλο του ως Σερίφη Γούντι στην τρίτο μέρος της «ιστορίας παιχνιδιών» Toy Story 3.Το 2011 ξανασυνεργάστηκε με την Τζούλια Ρόμπερτς στη δεύτερη σκηνοθετική του απόπειρα στην ταινία «Η Περίπτωση Λάρι Κράουν» (Larry Crowne). Το 2012 πρωταγωνίστησε με τη Σάντρα Μπούλοκ στην ταινία «Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά» (Extremely Loud and Incredibly Close) σε σκηνοθεσία Στίβεν Ντάλντρι. Το 2013 πρωταγωνίστησε στο «Captain Phillips». Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Καπετάνιου Ρίτσαρντ Φίλιπς που υποδύθηκε ο Χανκς, ο οποίος πιάστηκε αιχμάλωτος από Σομαλούς πειρατές το 2009. Ο Χανκς για την ερμηνεία του έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και Screen Actors Guild Awards Α' Ανδρικού Ρόλου.Ο Χανκς κατατάσσεται στην πρώτη θέση ως ο ηθοποιός με τις περισσότερες εισπράξεις στο box office με 4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.Έχει συμμετάσχει σε 17 ταινίες που ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και η μεγαλύτερη εισπρακτική του επιτυχία είναι μέχρι σήμερα το Toy Story 3.