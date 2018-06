Σέντρα στο 21ο Μουντιάλ

Έπειτα από προσμονή τεσσάρων ετών η στιγμή που περίμεναν οι λάτρεις του ποδοσφαίρου σε κάθε γωνιά του κόσμου έφτασε. Το 21ο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει και υπόσχεται συγκινήσεις, πολλά γκολ και πλούσιο θέαμα.





Σήμερα το απόγευμα (18.00, ΕΡΤ1), στο Luzhniki Stadium της Μόσχας, ο Αργεντινός Νέστορ Πιτάνα θα σφυρίξει για το εναρκτήριο λάκτισμα του Μουντιάλ, το οποίο για έναν μήνα θα κρατήσει καρφωμένους στις τηλεοράσεις δισεκατομμύρια ανθρώπων.







Στα γήπεδα της Ρωσίας έχουν δώσει ραντεβού 32 ομάδες, μεταξύ των οποίων και η κάτοχος του τροπαίου, Γερμανία. Σε διάστημα 32 ημερών θα διεξαχθούν 64 αγώνες, ενώ 12 γήπεδα σε 11 πόλεις έχουν φορέσει τα γιορτινά τους για να τους φιλοξενήσουν.





Η Γερμανία, νικήτρια του προηγούμενου Μουντιάλ, θα επιδιώξει να κάνει το repeat για πρώτη φορά μετά το 1962, την ώρα που η Βραζιλία θα αναζητήσει τον 6ο παγκόσμιο τίτλο της.





Το τουρνουά των 32 ημερών αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο οπαδούς στη Ρωσία, ενώ το εκτιμώμενο τηλεοπτικό κοινό σε όλο τον πλανήτη κυμαίνεται στα 3 δισεκατομμύρια θεατές.





Σε καθέναν από τους 8 ομίλους υπάρχουν 4 ομάδες, με τον πρώτο και δεύτερο των γκρουπ να προκρίνονται στη φάση των νοκ άουτ αγώνων (16). Ο τελικός θα διεξαχθεί στο Στάδιο Luzhniki, χωρητικότητας 81.000 θεατών, στις 15 Ιουλίου.





Ξεκίνημα με Ρωσία-Σαουδική Αραβία



Όπως προαναφέραμε, το ματς ανάμεσα στην «οικοδέσποινα» Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία ανοίγει στις 18.00 την αυλαία του Μουντιάλ.







Παρά το γεγονός ότι οι παίκτες του Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ δεν έχουν «σταυρώσει» νίκη από τις 7 Οκτωβρίου 2017 (!), όταν επικράτησαν 4-2 της Νότιας Κορέας (σ.σ.: ακολούθησαν επτά φιλικοί αγώνες χωρίς νίκη), θεωρούνται το λογικό φαβορί για να «μπουν με το δεξί» στη διοργάνωση.







Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται να εμπιστευθεί την «ασφάλεια» του 4-4-2, αλλά και τη μετατροπή του σε 4-2-3-1, ανάλογα με την εξέλιξη και τον ρυθμό του αγώνα.







Ο Ιγκόρ Ακινφέεφ, ο οποίος διακρίνεται για τις εντυπωσιακές ικανότητές του, αλλά είναι εξίσου γνωστός για τις αγωνιστικές μεταπτώσεις του, αποτελεί «κλειδί» του ματς. Σημαντικό ρόλο στην απόδοση της Ρωσίας έχει ο Τζαγκόεφ, ενώ στην επιθετική λειτουργία δεσπόζουν οι Σαμέντοφ, Ζιρκόφ και Σμολόφ.



Απέναντι στους διοργανωτές θα βρεθούν οι Σαουδάραβες του Χουάν Αντόνιο Πίτσι. Ο Αργεντινός τεχνικός έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που βασίζεται στην ομαδικότητα και στο πάθος.







Το αδύνατο σημείο της ομάδας είναι η… χαμηλή ταχύτητα -πάντα σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα-, όπως φάνηκε και στη νίκη επί της Εθνικής Ελλάδας με 2-0, στις 15 Μαΐου 2018.







Έκτοτε, οι Σαουδάραβες έδωσαν τρία πολύ δυνατά φιλικά, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες από Ιταλία, Γερμανία και Περού. Ο Πίτσι προτιμά το 4-2-3-1, με τον Αλ Μουαλάντ στην κορυφή της επίθεσης και αγωνιστικό προσανατολισμό την αξιοποίηση της αντεπίθεσης.



Διαιτητής: Νέστορ Πιτάνα (Αργεντινή)



Οι πιθανές συνθέσεις:



ΡΩΣΙΑ (Στανισλάβ Τσερτσέσοφ): Ακινφέεφ, Κουτέποφ, Σμολνίκοφ, Ιγκνασέβιτς, Ζόμπιν, Γκαζίνσκι, Ζιρκόφ, Τζαγκόεφ, Γκολόβιν, Σαμέντοφ, Σμολόφ.



ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Χουάν Αντόνιο Πίτσι): Αλ Μαγιούφ, Αλ Σαχράνι, Ομάρ Χαουσαουί, Οσάμα Χαουσαουί, Αλ Χαρμπι, Αλ Φάρατζ, Οταΐφ, Γιασίμ, Αλ Νταουσάρι, Αλ Σέχρι, Αλ Μουαλάντ.





Με Ρόμπι Γουίλιαμς η τελετή έναρξης









Πριν παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο του Luzhniki οι παίκτες του Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ και του Χουάν Αντόνιο Πίτσι, περί τους 500 χορευτές, γυμναστές και τραμπολίστες θα εμφανιστούν για να δώσουν ένα διαφορετικό χρώμα στην παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, με επίκεντρο φυσικά τη ρωσική κουλτούρα και πολιτισμό.

Παράλληλα, στην περίφημη Κόκκινη Πλατεία της ρωσικής πρωτεύουσας θα είναι σε εξέλιξη μεγάλη συναυλία.



Κεντρικό πρόσωπο της τελετής έναρξης θα είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς, μεγάλο ποπ αστέρι της Βρετανίας και του παγκόσμιου πενταγράμμου τη δεκαετία του '90.







«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι στη Ρωσία για μια τόσο σημαντική περίσταση. Έχω κάνει πολλά στην καριέρα μου, όμως το να δώσω το παρών στην έναρξη ενός Μουντιάλ και μπροστά σε 80.000 φίλους του ποδοσφαίρου είναι κάτι μοναδικό. Είναι ένα παιδικό μου όνειρο» δήλωσε ο Ρόμπι Γουίλιαμς.



Ο πρώην αστέρας των Take That θα έχει στο πλευρό του τη Ρωσίδα σοπράνο Άιντα Γκαριφουλίνα. Άλλωστε, όπως ξεκαθάρισε η οργανωτική επιτροπή του Ρωσία 2018, στόχος είναι να επικεντρωθεί η τελετή έναρξης στο μουσικό κομμάτι. Παρών θα είναι και ο διάσημος τενόρος Πλασίντο Ντομίνγκο αλλά και η Περουβιανή τενόρος Χουάν Ντιέγκο Φλόρεζ.



Από την εγχώρια μουσική σκηνή, επί... χόρτου θα βρεθούν ο πιανίστας Ντένις Ματσούεφ, οι παγκοσμίου φήμης αστέρες της όπερας Άννα Νετρέμπκο, Γιουσίφ Εϊβαζόφ, Ιλντάρ Αμπντραζάκοφ και Αλμπίνα Σαγκιμουράτοβα. Λίγο πριν από τη σέντρα του εναρκτήριου αγώνα, οι Γουίλ Σμιθ, Νίκι Τζαμ και Έρα Ιστρέφι θα αποδώσουν το τραγούδι του 21ου Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχει τίτλο «Live It Up».







Φαβορί και πρωταγωνιστές





Φαβορί υπάρχουν, άσχετα με το αν θα επαληθεύσουν αυτόν τον τίτλο εντός του αγωνιστικού χώρου.







Η κάτοχος του τροπαίου, Γερμανία, είναι ένα από αυτά, η Βραζιλία των 5 παγκόσμιων τίτλων επίσης, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι ψάχνει τη μεγάλη διάκριση έπειτα από πολλά χρόνια, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο «βλέπει ψηλά», ενώ υπάρχουν ακόμη σπουδαίες ομάδες που μπορούν να διακριθούν, όπως η Αγγλία, η Γαλλία και το φορμαρισμένο Βέλγιο.





Η Βραζιλία είναι η μοναδική Εθνική ομάδα που είναι παρούσα σε κάθε διοργάνωση, αλλά έχει να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί από το 2002 στα γήπεδα της Άπω Ανατολής. Επίσης, έχει να πάρει το τρόπαιο επί ευρωπαϊκού εδάφους από το 1958!





Το μεγάλο τους αστέρι, ο Νεϊμάρ, είναι πανέτοιμος μετά τον σοβαρό τραυματισμό που πέρασε τους τελευταίους μήνες (έσπασε το πόδι του) και αναμφισβήτητα με τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελούν την «τριάδα-μαγνήτη» του τουρνουά.





Η αήττητη εδώ και 20 αγώνες Ισπανία υπέστη το σοκ της απόλυσης του προπονητή της, Ζουλέν Λοπετέγκι, την παραμονή της σέντρας του Μουντιάλ. Ο Φερνάντο Ιέρο με εμπειρία μόνο σε ομάδα Β΄ κατηγορίας αποδέχτηκε το κάλεσμα της Ομοσπονδίας και πέφτει απευθείας στα βαθιά.







Το πόσο επηρέασε κι αν τους «φούριας ρόχας» η εξέλιξη αυτή ίσως και να φανεί την Παρασκευή (15/06) στο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου με την Πορτογαλία.





θος του ένα χρυσό μετάλλιο με την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, πριν από δύο χρόνια στα γήπεδα της Γαλλίας. Τώρα φιλοδοξεί να το επαναλάβει σε ακόμη μεγαλύτερη διοργάνωση, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε στο στήθος του ένα χρυσό μετάλλιο με την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, πριν από δύο χρόνια στα γήπεδα της Γαλλίας. Τώρα φιλοδοξεί να το επαναλάβει σε ακόμη μεγαλύτερη διοργάνωση, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.

Το πρώτο του βαρύτιμο τρόπαιο με την Αργεντινή επιθυμεί να κατακτήσει ο κορυφαίος ίσως παίκτης του κόσμου, Λιονέλ Μέσι. Ο ίδιος έχει πει ότι, εάν δεν τα καταφέρει στη Ρωσία, είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από την «αλπισελέστε».





Ένα δυνατό και νεανικό σύνολο διαθέτει η Γαλλία, με τον 19χρονο Κιλιάν Μπαπέ να απειλεί τα «μεγάλα» ονόματα του τουρνουά, ενώ σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται το Βέλγιο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ικανό να φτάσει πάρα πολύ μακριά, εάν ξεπεράσει τις παθογένειες που έχει στην άμυνά του.





Το θέμα της ασφάλειας... καίει





Περίπου 10.000 οπαδοί της Αγγλίας αναμένεται να ταξιδέψουν στη Ρωσία, ένας αριθμός που προκαλεί «πονοκέφαλο» στους διοργανωτές λόγω των πολιτικών εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ζήτημα ασφαλείας, σύμφωνα με τους Ρώσους, δεν υπάρχει, αλλά ποιος μπορεί αυτό να το πει μετά βεβαιότητας.





Ποιος μπορεί να ξεχάσει τι συνέβη στη Μασσαλία το 2016 στις μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε Ρώσους και Άγγλους οπαδούς, που δέρνονταν ανελέητα και κατέστρεφαν ό,τι έβρισκανστο διάβα τους για αρκετές μέρες;





«Ένα πράγμα που πρέπει να κάνουν οι οπαδοί όταν βρεθούν στη Ρωσία είναι να συμπεριφέρονται σωστά ως φιλοξενούμενοι» δήλωσε ο επικεφαλής αξιωματούχος της βρετανικής αστυνομίας, Μαρκ Ρόμπερτς.





Ο ίδιος προειδοποίησε ότι τυχόν πράξεις βίας θα επιφέρουν σοβαρές ποινές στη Ρωσία, αν και ο Αλεξέι Σμερτίν, επικεφαλής κατά των διακρίσεων, δεν δείχνει και τόσο ανήσυχος, τονίζοντας πως «η ατμόσφαιρα γύρω από τους χώρους όπου θα διεξαχθούν τα παιχνίδια θα είναι φιλική».





Μουντιάλ 2018: 31 δις δολάρια ο οικονομικός αντίκτυπος στη Ρωσία από τη διοργάνωση









Αυτό οφείλεται στον αυξανόμενο τουρισμό, στις μεγάλες δαπάνες για τις κατασκευές, καθώς και στις μεταγενέστερες επιπτώσεις από αυτές τις κυβερνητικές επενδύσεις. Υποδεικνύει, μάλιστα, ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ενθαρρύνει τους Ρώσους να αθληθούν περισσότερο, οπότε θα μειωθούν οι άδειες ασθενείας.



Το Μουντιάλ «έχει σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα», αναφέρει ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αρκάντι Ντβορκόβιτς στην έκθεση που παρουσιάστηκε. «Το τουρνουά έχει ήδη ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών υποδοχής και θα συνεχίσει να έχει θετικό μακροπρόθεσμο οικονομικό αντίκτυπο».



Σύμφωνα με την έκθεση, τα συνολικά έξοδα της διοργάνωσης θα ανέλθουν σε 683 δισεκατομμύρια ρούβλια (11 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ δημιουργήθηκαν περίπου 220.000 θέσεις εργασίας.



Τα αριθμητικά στοιχεία για τα προηγούμενα τουρνουά είναι έντονα αμφισβητούμενα, δεδομένης της δυσκολίας διαχωρισμού του Παγκοσμίου Κυπέλλου από άλλους οικονομικούς παράγοντες.



Επίσης, η Ρωσία ξόδεψε πολλά χρήματα για να φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 στο Σότσι, καθώς σύμφωνα με κυβερνητική εκτίμηση δαπανήθηκαν 50 δισεκατομμύρια δολάρια.



Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θεωρήθηκαν ως το «κλειδί» για το εθνικό κύρος - όπως συμβαίνει σήμερα με το Παγκόσμιο Κύπελλο - και έγιναν οι πιο δαπανηροί χειμερινοί αγώνες στην ιστορία.



Αυτή η δαπάνη βοήθησε να μετατραπεί η πόλη υποδοχής του Σότσι σε σημαντικό τουριστικό κόμβο όλο τον χρόνο για τους Ρώσους, αν και ακτιβιστές της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επιτρέπει τη σπατάλη και τη μεγάλης κλίμακας διαφθορά.



Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε αργότερα ότι το πραγματικό κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι ήταν πολύ χαμηλότερο και επέμεινε ότι θα είχε οικοδομήσει τις σημαντικές αναβαθμίσεις των σιδηροδρόμων και των δρόμων, ακόμη κι αν οι αγώνες δεν είχαν γίνει στη συγκεκριμένη πόλη.



Τροπαιούχοι: Ευρωπαϊκή κυριαρχία μετά το 2002





Το βαρύτιμο τρόπαιο έχουν κατακτήσει στην ιστορία των Μουντιάλ συνολικά οκτώ χώρες. Τις περισσότερες κατακτήσεις έχει η Βραζιλία με 5, ακολουθούν η κάτοχος του τίτλου Γερμανία και η μεγάλη απούσα του εφετινού Μουντιάλ Ιταλία με 4, Ουρουγουάη και Αργεντινή με 2, και με μία κατάκτηση Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία.



Τις περισσότερες νίκες σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων -από τις χώρες που συμμετέχουν εφέτος στο Μουντιάλ- έχει πετύχει η Βραζιλία (70). Εξήντα έξι (66) έχει η Γερμανία και 42 η Αργεντινή, η Ισπανία ακολουθεί με 29 και η Γαλλία με 28. Ωστόσο, την καλύτερη επίθεση δεν έχει η Βραζιλία, αλλά η Γερμανία που σημείωσε 224 γκολ έναντι 221 της Βραζιλίας. Αρκετά πιο λίγα, και συγκεκριμένα 131, σκόραρε η Αργεντινή, 106 πέτυχε η Γαλλία, 92 η Ισπανία και 80 η Ουρουγουάη.





Οι τροπαιούχοι:





1 φορά Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία





Τα 12 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του Μουντιάλ της Ρωσίας





Luzhniki Stadium - Μόσχα



Zenit Arena - Αγία Πετρούπολη



Fisht Olympic Stadium - Σότσι



Volgograd Arena – Βόλγκογκραντ



Mordovia Arena - Σαράνσκ



Kazan Arena - Καζάν



Otkritie Arena - Μόσχα



Rostov Arena - Ροστόφ

Nizhny Novgorod Stadium - Νίζνι Νόβγκοροντ



Samara Arena - Σαμάρα



Ekaterinburg Arena - Γεκατερίνμπουργκ



Kaliningrad Stadium - Καλίνινγκραντ









Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2018





Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τηλεοπτικά τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή με εκπομπές και φυσικά τις μεταδόσεις των αγώνων. Η ΕΡΤ1 θα μεταδίδει τα περισσότερα παιχνίδια, ενώ όποτε υπάρξουν ματς την ίδια ώρα, θα… χρησιμοποιηθεί και η συχνότητα της ΕΡΤ 2.







Πέμπτη 14/6



18:00: Ρωσία – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1 Luzhniki Stadium, Μόσχα)



Παρασκευή 15/6



15:00: Αίγυπτος – Ουρουγουάη (ΕΡΤ1 Ekaterinburg Arena, Εκατερίνμπουργκ)



18:00: Μαρόκο – Ιράν (ΕΡΤ1 Saint Petersburg Stadium, Αγία Πετρούπολη)



21:00: Πορτογαλία – Ισπανία (ΕΡΤ1 Fisht Stadium, Σότσι)



Σάββατο 16/6



13:00: Γαλλία – Αυστραλία (ΕΡΤ1 Kazan Arena, Καζάν)



16:00: Αργεντινή – Ισλανδία (ΕΡΤ1 Spartak Stadium, Μόσχα)



19:00: Περού – Δανία (ΕΡΤ1 Mordovia Arena, Σαράνσκ)



22:00: Κροατία – Νιγηρία (ΕΡΤ1 Kaliningrad Stadium, Καλίνινγκραντ)



Κυριακή 17/6



15:00: Κόστα Ρίκα – Σερβία (ΕΡΤ1 Samara Arena, Σαμάρα)



18:00: Γερμανία – Μεξικό (ΕΡΤ1 Luzhniki Stadium, Μόσχα)



21:00: Βραζιλία – Ελβετία (ΕΡΤ1 Rostov Arena, Ροστόβ)



Δευτέρα 18/6



15:00: Σουηδία – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1 Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι Νόβγκοροντ)



18:00: Βέλγιο – Παναμάς (ΕΡΤ1 Fisht Stadium, Σότσι)



21:00: Τυνησία – Αγγλία (ΕΡΤ1 Volgograd Arena, Βόλγογκραντ)



Τρίτη 19/6



15:00: Κολομβία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1 Mordovia Arena, Σαράνσκ)



18:00: Πολωνία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1 Spartak Stadium, Μόσχα)



21:00: Ρωσία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1 Saint Petersburg Stadium, Αγία Πετρούπολη)



Τετάρτη 20/6



15:00: Πορτογαλία – Μαρόκο (ΕΡΤ1 Luzhniki Stadium, Μόσχα)



18:00: Ουρουγουάη – Σ. Αραβία (ΕΡΤ1 Rostov Arena, Ροστόβ)



21:00: Ιράν – Ισπανία (ΕΡΤ1 Kazan Arena, Καζάν)



Πέμπτη 21/6



15:00: Δανία – Αυστραλία (ΕΡΤ1 Samara Arena, Σαμάρα)



18:00: Γαλλία – Περού (ΕΡΤ1 Ekaterinburg Arena, Εκατερίνμπουργκ)



21:00: Αργεντινή – Κροατία (ΕΡΤ1 Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι Νόβγκοροντ)



Παρασκευή 22/6



15:00: Βραζιλία – Κόστα Ρίκα (ΕΡΤ1 Saint Petersburg Stadium, Αγία Πετρούπολη)



18:00: Νιγηρία – Ισλανδία (ΕΡΤ1 Volgograd Arena, Βόλγογκραντ)



21:00: Σερβία – Ελβετία (ΕΡΤ1 Kaliningrad Stadium, Καλίνινγκραντ)



Σάββατο 23/6



15:00: Βέλγιο – Τυνησία (ΕΡΤ1 Spartak Stadium, Μόσχα)



18:00: Νότια Κορέα – Μεξικό (ΕΡΤ1 Rostov Arena, Ροστόβ)



21:00: Γερμανία – Σουηδία (ΕΡΤ1 Fisht Stadium, Σότσι)



Κυριακή 24/6



15:00: Αγγλία – Παναμάς (ΕΡΤ1 Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι Νόβγκοροντ)



18:00: Ιαπωνία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1 Ekaterinburg Arena, Εκατερίνμπουργκ)



24/6 21:00: Πολωνία – Κολομβία (ΕΡΤ1 Kazan Arena, Καζάν)



Δευτέρα 25/6



17:00: Ουρουγουάη – Ρωσία (ΕΡΤ1 Samara Arena, Σαμάρα)



17:00: Σ. Αραβία – Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Volgograd Arena, Βόλγογκραντ)



21:00: Ισπανία – Μαρόκο (ΕΡΤ1 Mordovia Arena, Σαράνσκ)



21:00: Ιράν – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Kaliningrad Stadium, Καλίνινγκραντ)



Τρίτη 26/6



17:00: Δανία – Γαλλία (ΕΡΤ1 Luzhniki Stadium, Μόσχα)



17:00: Αυστραλία – Περού (ΕΡΤ2 Fisht Stadium, Σότσι)



21:00: Νιγηρία – Αργεντινή (ΕΡΤ1 Saint Petersburg Stadium, Αγία Πετρούπολη)



21:00: Ισλανδία – Κροατία (ΕΡΤ2 Rostov Arena, Ροστόβ)



Τετάρτη 27/6



17:00: Νότια Κορέα – Γερμανία (ΕΡΤ1 Ekaterinburg Arena, Εκατερίνμπουργκ)



17:00: Μεξικό – Σουηδία (ΕΡΤ2 Kazan Arena, Καζάν)



21:00: Σερβία – Βραζιλία (ΕΡΤ1 Spartak Stadium, Μόσχα)



21:00: Ελβετία – Κόστα Ρίκα (ΕΡΤ2 Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι Νόβγκοροντ)



Πέμπτη 28/6



17:00: Σενεγάλη – Κολομβία (ΕΡΤ1 Samara Arena, Σαμάρα)



17:00: Ιαπωνία – Πολωνία (ΕΡΤ2 Volgograd Arena, Βολγκογκράντ)



21:00: Αγγλία – Βέλγιο (ΕΡΤ1 Kaliningrad Stadium, Καλίνινγκραντ)



21:00: Παναμάς – Τυνησία (ΕΡΤ2 Mordovia Arena, Σαράνσκ)



Σάββατο 30/6



17:00: Φάση των «16» (ΕΡΤ1 Kazan Arena, Καζάν)



21:00: Φάση των «16» (ΕΡΤ1 Fisht Stadium, Σότσι)



Κυριακή 1/7



17:00: Φάση των «16» (ΕΡΤ1 Luzhniki Stadium, Μόσχα)



21:00: Φάση των «16» (ΕΡΤ1 Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι Νόβγκοροντ)



Δευτέρα 2/7



17:00: Φάση των «16» (ΕΡΤ1 Samara Arena, Σαμάρα)



21:00: Φάση των «16» (ΕΡΤ1 Rostov Arena, Ροστόβ)



Τρίτη 3/7



17:00: Φάση των «16» (ΕΡΤ1 Saint Petersburg Stadium, Αγία Πετρούπολη)



21:00: Φάση των «16» (ΕΡΤ1 Spartak Stadium, Μόσχα)



Παρασκευή 6/7



17:00: Προημιτελικός (ΕΡΤ1 Nizhny Novgorod Stadium, Νίζνι Νόβγκοροντ)



21:00: Προημιτελικός (ΕΡΤ1 Kazan Arena, Καζάν)



Σάββατο 7/7



17:00: Προημιτελικός (ΕΡΤ1 Samara Arena, Σαμάρα)



21:00: Προημιτελικός (ΕΡΤ1 Fisht Stadium, Σότσι)



Τρίτη 10/7



21:00: Ημιτελικός (ΕΡΤ1 Saint Petersburg Stadium, Αγία Πετρούπολη)



Τετάρτη 11/7



21:00: Ημιτελικός (ΕΡΤ1 Luzhniki Stadium, Μόσχα)



Σάββατο 14/7



17:00: Μικρός τελικός (ΕΡΤ1 Saint Petersburg Stadium, Αγία Πετρούπολη)



Κυριακή 15/7



18:00: Τελικός (ΕΡΤ1 Luzhniki Stadium, Μόσχα)







Moυντιάλ 2018 με τη «σφραγίδα» του zougla.gr







Το zougla.gr, όπως σε κάθε μεγάλη διοργάνωση έτσι και εφέτος, θα προσφέρει στο αναγνωστικό του κοινό την πληρέστερη ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο αναπτύσσοντας την ειδησεογραφία και τη θεματολογία για όλα τα τεκταινόμενα αθλητικά και μη που αφορούν το Μουντιάλ.





















-Η κατηγορία « Mundial News » θα φιλοξενεί όλες τις ειδήσεις που αφορούν το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Δηλώσεις, αγώνες και παραλειπόμενα θα προσφέρουν σφαιρική ενημέρωση πριν, αλλά και μετά τη σέντρα.











-Επειδή το ποδόσφαιρο συνδέεται άμεσα με τα πολιτικά και τα κοινωνικά ζητήματα η κατηγορία « Politics and football » θα καταγράφει όλες τις ειδήσεις σε εξωαγωνιστικό επίπεδο. Δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, διαμαρτυρίες, πορείες διαδήλωσης, επεισόδια, αλλά και η καθημερινότητα στα δρώμενα της χώρας θα συγκαταλέγονται στην υποκατηγορία.







-Η κατηγορία « Lifestyle-Κερκίδα » θα φιλοξενεί την λαμπερή πλευρά του Μουντιάλ, αλλά και τα ευτράπελα του τουρνουά. Οι wags που θα μετατρέψουν τις κερκίδες σε πασαρέλα, η δράση της showbiz που θα έχει άρωμα… ποδοσφαίρου, αλλά και τα διάφορα ζώα-γκουρού που θα προβλέπουν τα σκορ των αγώνων θα έρχονται στις οθόνες των αναγνωστών με ένα click.







-Στο « Προβλέψεις - Στοίχημα » θα αναρτώνται οι προβλέψεις από την στοιχηματική ομάδα του zougla.gr, ενώ θα παρουσιάζονται ορισμένα στοιχήματα από το Κουπόνι. Στόχος είναι ο δρόμος για το ταμείο και η παρακολούθηση της διοργάνωσης από μία διαφορετική οπτική.





1930: Ουρουγουάη
1934: Ιταλία
1938: Ιταλία
1950: Ουρουγουάη
1954: Δυτική Γερμανία
1958: Βραζιλία
1962: Βραζιλία
1966: Αγγλία
1970: Βραζιλία
1974: Δυτική Γερμανία
1978: Αργεντινή
1982: Ιταλία
1986: Αργεντινή
1990: Δυτική Γερμανία
1994: Βραζιλία
1998: Γαλλία
2002: Βραζιλία
2006: Ιταλία
2010: Ισπανία
2014: Γερμανία

5 φορές Βραζιλία
4 φορές Ιταλία, Γερμανία
2 φορές Ουρουγουάη, Αργεντινή

-Στην κατηγορία « Πανόραμα Mundial 2018 » βασικό ρόλο θα έχει ολόκληρο το πρόγραμμα της διοργάνωσης. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μετατρέπονται σε αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ενώ θα περιλαμβάνονται ακόμα οι βαθμολογίες των ομίλων.

Συνολικά η νέα κατηγορία πρόκειται να προσεγγίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο από όλα τα επίπεδα προσελκύοντας το ενδιαφέρον και του πλέον απαιτητικού αναγνώστη.