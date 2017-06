E3 2017: Η ετήσια γιορτή των gamers

Το πιο εντυπωσιακό gameplay video των παρουσιάσεων ήταν σίγουρα το Anthem των BioWare/EA

Πρώτη εκτενής ματιά στο gameplay του νέου παιχνιδιού Spider-Man, που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε PlayStation 4

Μία από τις πιο ωραίες εκπλήξεις της φετινής χρονιάς ήταν η ανακοίνωση του Beyond Good & Evil 2 της Ubisoft

Η νέα κονσόλα της Microsoft, το Xbox One X

Συνολικά, η E3 2017, άφησε μια χλιαρή γεύση, όπου είδαμε κυρίως παιχνίδια, τα οποία γνωρίζαμε ήδη ότι θα κυκλοφορήσουν. Μερικά εκπληκτικά gameplay videos φυσικά και ανέβασαν την αδρεναλίνη όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ οι εκπλήξεις περιορίστηκαν σημαντικά σε σχέση με προηγούμενες εκθέσεις. Δεν ήταν κακή, απλά δεν ήταν αυτή που περιμέναμε από πέρυσι. H E3 2016, που ήταν επίσης σχετικά χλιαρή με κάποιες δυνατές ανακοινώσεις, δυστυχώς ήταν λειψή από κυκλοφορίες. Μάθαμε για αρκετά παιχνίδια, τα οποία όμως δεν ξέραμε πότε θα κυκλοφορήσουν. Δυστυχώς, φέτος είδαμε μεγάλη πλειοψηφία των περσινών τίτλων, ενώ και πάλι δεν γνωρίζουμε ημερομηνίες, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η έκθεση του 2017 ήταν κατώτερη του 2016.Βασικός παράγοντας γι' αυτήν τη σχετική απογοήτευση ήταν η παρουσίαση της Sony, η οποία τείνει να κλέβει την παράσταση κάθε χρόνο. Δυστυχώς, φέτος ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Είδαμε εκπληκτικά gameplay videos από παιχνίδια που ήδη γνωρίζαμε ότι θα δούμε και τίποτα παραπάνω. Spider-Man, Days Gone, God of War, Detroit και άλλα πολλά με μοναδική έκπληξη το remake/remaster του Shadow of the Colossus. Σε συνδυασμό με την παρουσίαση της Microsoft, η οποία επίσης δεν είχε τίτλους-σοκ, μείναμε λίγο με τα παράπονά μας. Μεγάλος πρωταγωνιστής της έκθεσης φυσικά η νέα κονσόλα της Microsoft, το Xbox One X , όμως η εταιρεία δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις καθώς έπεσε στο λάκκο, που είχε σκάψει από πέρυσι: και πάλι δεν είχε αποκλειστικούς ΑΑΑ τίτλους να παρουσιάσει. Είδαμε και πάλι τα ίδια παιχνίδια με αυτά που γνωρίζαμε, παρά το αρκετά μεγάλο σύνολο των τίτλων που παρουσιάστηκαν (εξαιρουμένου του εκπληκτικού Forza Motorsport 7).Η EA είχε το Anthem, η Ubisoft είχε μερικά νέα IPs, όπως το Skull & Bones, την επιστροφή των Far Cry και Assassin's Creed και την έκπληξη του Beyond Good & Evil 2 (παρόλο και πάλι δεν είδαμε gameplay και φυσικά ούτε ημερομηνία), η Bethesda έφερε Wolfenstein II και The Evil Within 2, ενώ η Nintendo κατάφερε με ένα Metroid Prime 4, Pokemon για το Switch και φυσικά το νέο Mario να κερδίσει τις εντυπώσεις.Ναι, εννοείται ότι ήταν και πάλι ένα σόου που ευχαριστηθήκαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη χρονιά δεν χορτάσαμε...