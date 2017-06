E3 2017: Nintendo - Δείτε την παρουσίαση και όλες τις ανακοινώσεις

Δείτε την παρουσίαση:



H Nintendo έκανε το αναπάντεχο και ενώ παραδοσιακά είναι αυτή που πάει πιο συντηρητικά, αυτή τη φορά μας έδωσε περισσότερες εκπλήξεις απ' όσες περιμέναμε! Φυσικά το Super Mario Odyssey ήταν ο πρωταγωνιστής της (ιδιαίτερα σύντομης) παρουσίασης, ενώ είδαμε μπόλικο gameplay, αλλά και ημερομηνία κυκλοφορίας (όπως και αναμέναμε... Ακούει η Sony;).H παρουσίαση ήταν μόλις 25 λεπτά, αλλά κατάφερε και χώρεσε παιχνίδι Kirby, παιχνίδι Yoshi, gameplay Pokken Tournament, Xenoblade Chronicles 2, Fire Emblem και άλλα πολλά. Την παράσταση έκλεψαν δύο ανακοινώσεις, χωρίς κάποια trailers: Metroid Prime 4 και Pokemon RPG για το Switch. Κάπως έτσι, η Nintendo κέρδισε τις εντυπώσεις σε μια ιδιαίτερα μέτρια E3. Τουλάχιστον μείναμε με γλυκιά γεύση. Κερασάκι στην τούρτα, η ανακοίνωση του remake του δεύτερου παιχνιδιού της σειράς, που επιστρέφει στο 3DS ως Metroid: Samus Returns, καλύπτοντας έτσι τους διψασμένους fans της σειράς.Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Nintendo, η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer ενός νέου τίτλου της σειράς Kirby. Συγκεκριμένα, ο τίτλος αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του 2018, χωρίς να έχει ακόμα τελική ονομασία. Μέσα από το trailer παρουσιάστηκε gameplay υλικό μέσα από το οποίο φάνηκε πως ο Kirby θα έχει τη δυνατότητα να φέρει αντιπάλους με το μέρος του και να τον βοηθήσουν στην περιπέτεια του. Το νέο Kirby αναμένεται να κυκλοφορήσει αποκλειστικά για Nintendo Switch.Η Nintendo μόλις έκανε tease τον επόμενο τίτλο της σειράς Metroid. Συγκεκριμένα, μέσα από ένα teaser έγινε γνωστό πως το Metroid Prime 4 βρίσκεται υπό ανάπτυξη αποκλειστικά για το Nintendo Switch. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες πληροφορίες, όπως το ποιος βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη ή το πότε θα κυκλοφορήσει.Το φως της δημοσιότητας είδε ένα νέο trailer για το Xenoblade Chronicles 2. O τίτλος αναμένεται να κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο Nintendo Switch τις γιορτές του 2017. Μέσα από το trailer βλέπουμε νέο υλικό με τους πρωταγωνιστές του τίτλου, δίνοντας μας μια γεύση από την ιστορία του. Στην ανάπτυξη βρίσκεται η Monolith Soft.Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Nintendo, η Psyonix ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Rocket League στο Nintendo Switch. Το Rocket League είναι ήδη διαθέσιμο για κονσόλες και υπολογιστές. Η έκδοση για το Nintendo Switch θα προσφέρει αποκλειστικά items, battle-cars και cross-network play. Το Rocket League στο Nintendo Switch θα γίνει διαθέσιμο στα τέλη του 2017.H GameFreak ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Nintendo πως βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένας νέος τίτλος Pokemon. Συγκεκριμένα, ο τίτλος αυτός αποτελεί ένα core Pokemon RPG, δηλαδή ανήκει στην κύρια σειρά τίτλων και προορίζεται για το Nintendo Switch. Σύμφωνα με τον Tsunekazu Ishihara, ο τίτλος δεν θα κυκλοφορήσει για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα. Υπενθυμίζεται πως φέτος αναμένονται τρεις τίτλοι Pokemon: το Pokken Tournament DX για το Nintendo Switch και τα Pokemon Ultra Sun και Ultra Moon για το Nintendo 3DS.Η Nintendo μάζεψε σε 25 λεπτά εκπλήξεις που δεν κατάφερε να μαζέψει ολόκληρη η E3 φέτος, δίνοντας στους fans της εταιρείας αυτό που χρειάζονται: νέα και αναμενόμενα παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι ένας νέος τίτλος Yoshi, ο οποίος ακόμα δεν έχει επίσημο όνομα, αλλά αναπτύσσεται για το Nintendo Switch και θα κυκλοφορήσει εντός του 2018.Δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες ακόμα, πέραν του ότι θα πρωταγωνιστεί ο Yoshi και θα αποτελεί μια νέα action platforming περιπέτεια, όπου θα εξερευνά έναν νέο μεγάλο κόσμο, θα βρίσκει αντικείμενα και θα συνεργαστεί με έναν "φίλο". Παράλληλα το παιχνίδι θα λανσαριστεί με νέο art style, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κατά καιρούς με τα παιχνίδια του ήρωα. To νέο παιχνίδι Yoshi θα κυκλοφορήσει σε Nintendo Switch μέσα στο 2018.H Nintendo παρουσίασε μέσα από ένα νέο trailer το υλικό που προσφέρει το expansion pass του The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Συγκεκριμένα, τα πακέτα με τίτλους The Master Trials και The Champions' Ballad θα προσφέρουν στον τίτλο νέες αποστολές και challenge Maps. Το Master Trials κυκλοφορεί στις 30 Ιουνίου με το Champions' Ballad να κυκλοφορεί τις γιορτές του 2017. Τέλος, μέσα από το trailer βλέπουμε ένα νέο κομμάτι του τίτλου που ονομάζεται Trial of the Sword, καθώς και τη νέα δυσκολία Master Mode.Παρουσιάστηκε το νέο trailer για το spinoff, hack-and-slash από την σειρά Fire Emblem, Fire Emblem Warriors. Εντός του νέου trailer του Fire Emblem Warriors βλέπουμε τους χαρακτήρες που θα πολεμήσουμε στο πλευρό τους και δεν είναι άλλοι από τους Corrin, Ryoma (Fire Emblem Awakening), Xander (Fire Emblem Fates) και Marth (Fire Emblem: Shadow Dragon). To Fire Emblem Warriors θα γίνει διαθέσιμο στο Switch και το 3DS τον Φθινόπωρο του 2017.Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν αναμενόμενα το νέο "μεγάλο" Mario παιχνίδι, κάτι που έχουμε να δούμε από το Super Mario Galaxy 2 του 2010! O Mario ξεκινά το ταξίδι του στο Nintendo Switch με το Super Mario Odyssey και πλέον έχουμε και gameplay, αλλά και ημερομηνία κυκλοφορίας.Ο Mario θα χρησιμοποιήσει ως playground την New Donk City, που συμπεριλαμβάνει νυχτερινή ζωή, επίπεδα για parkour, αλλά και εμφάνιση ενός... T-Rex. Όλα αυτά έρχονται μαζί με το "ομιλόν" καπέλο του Mario, που φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στο gameplay. To Super Mario Odyssey θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου στο Nintendo Switch.Κατά τη διάρκεια του E3 Treehouse της Nintendo, η εταιρεία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Metroid: Samus Returns για το Nintendo 3DS. Το Metroid: Samus Returns θα γίνει διαθέσιμο στις 15 Σεπτεμβρίου και πρόκειται για το remake του δεύτερου παιχνιδιού της σειράς, που κυκλοφόρησε για το αρχικό Gameboy, με την ανάπτυξη να την έχει αναλάβει η MercurySteam.