Far Cry 5 - Review: Θρησκευτικές αιρέσεις, αρκούδες και φρέζες

Far Cry 5PC / PS4 / Xbox OnePS4Ubisoft MontrealUbisoftFirst-Person Shooter18+27 Μαρτίου 2018Η σειρά Far Cry αποτελεί πλέον μια από τις “ναυαρχίδες” της Ubisoft, καθώς έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τις πανέμορφες τοποθεσίες της, το χαοτικό gameplay και τους εγωκεντρικούς, αλλά συνάμα μυστήριους, villains της, μεταξύ άλλων. Με το Far Cry 3 να μας έχει δώσει ήδη έναν από τους καλύτερους “κακούς” που έχουμε δει και το Far Cry 4 να συμπληρώνει επάξια το κενό που άφησε ο προκάτοχος του, το Far Cry 5 βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση, αφού πρέπει να πάει τη σειρά ένα βήμα παραπέρα.Αυτή τη φορά, η Ubisoft Montreal (σε συνεργασία με την Ubisoft Toronto) μάς ταξιδεύει στη Χώρα της Ελευθερίας, δηλαδή την Αμερική και μας υπόσχεται το πιο φιλόδοξο ανταγωνιστή στην ιστορία του franchise, με σλόγκαν “Όλα μπορούν να συμβούν. Όλα θα συμβούν.” και στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ανταποκρίνεται εξαιρετικά. Τι γίνεται όμως με το υπόλοιπο κομμάτι του;Το Far Cry 5 διαδραματίζεται στη φανταστική Hope County, της Montana, όπου μια ομάδα αστυνομικών δυνάμεων αποστέλλεται με σκοπό να συλλάβει τον Joseph Seed, τον αρχηγό της αίρεσης Project at Eden's Gate (εν συντομία Eden's Gate), που έχει καταλάβει την κομητεία μαζί με την οικογένεια του. Ο χαρακτήρας μας είναι ο νεότερος βοηθός σερίφη και ανάλογα με τις επιλογές σας στο customization σας μπορεί να είναι, είτε άντρας, είτε γυναίκα, όμως αυτό δεν επηρεάζει την ιστορία. Συλλαμβάνοντας τον Joseph Seed, γνωστό και ως The Father, ξεκινάει και το χαοτικό ταξίδι για να σταματήσουμε την αίρεση ένα άτομο τη φορά, βοηθώντας παράλληλα τους πολίτες της κομητείας που αντιστέκονται στο “κάλεσμα” του Joseph.Η κεντρική πλοκή διαρκεί περίπου 20 με 25 ώρες και μας καλωσορίζει με τον πιο ατμοσφαιρικό πρόλογο που έχουμε δει στη σειρά Far Cry, πριν μας αφήσει ελεύθερους στον πλούσιο χάρτη της Hope County. Μάλιστα, η ελευθερία που μας δίνεται δεν είναι εικονική. Με το πέρας της εισαγωγής, το παιχνίδι σας αφήνει να πάτε σε οποία από τις τρεις περιοχές θέλετε και να έρθετε αντιμέτωποι με τους τρεις υπαρχηγούς της Eden's Gate με οποία σειρά θέλετε (αν και το παιχνίδι σας προτείνει να ξεκινήσετε από μια συγκεκριμένη τοποθεσία).Η δυνατότητα επιλογής είναι αναζωογονητική και δίνει την αίσθηση πως η πορεία σας δεν είναι γραμμική ή τουλάχιστον είναι λιγότερο γραμμική από το συνηθισμένο. Κάθε περιοχή έχει τους δικούς της NPCs, μοναδικές τοποθεσίες για να γνωρίσετε και ένα από τα αδέρφια Seed για να αντιμετωπίσετε. Η οικογένεια Seed απαρτίζεται από τους: Joseph Seed, ο οποίος κρατάει τον ρόλο του κεντρικού ανταγωνιστή, John Seed, ένας ιδιαίτερος και “χαρισματικός” δικηγόρος, Jacob Seed, πρώην στρατιωτικός και υπεύθυνος για τη στρατολόγηση των πιστών στην αίρεση και τέλος, τη Faith Seed, μια μυστηριώδη κοπέλα με παράξενες "ικανότητες".Οι συναντήσεις μας με τα τρία αδέρφια Seed αποτελούν και τις πιο φιλόδοξες στιγμές του σεναρίου, με το καθένα τους να καταφέρνει να ξεχωρίσει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε πως κατάφεραν να “κλέψουν” τη δόξα από τον κεντρικό αντίζηλο μας, ο οποίος τελικά δεν κατορθώνει να φτάσει το επίπεδο των προκατόχων του (Vaas και Pagan Min).Παρά την ανησυχία πολλών, η Ubisoft δεν στηρίζει το εγχείρημά της καθαρά σε πολιτικό υπόβαθρο. Αντιθέτως, δημιουργεί μια μίξη από θρησκευτικό φανατισμό, πατριωτισμό και πολιτικά μηνύματα, καυτηριάζοντας κάθε ένα από αυτά με θράσος, χρησιμοποιώντας ανάλαφρο χιούμορ και σκληρές εικόνες. Ακόμα και έτσι, η προσέγγιση της είναι κυρίως σατιρική (με εξαίρεση τα τέσσερα αδέρφια Seed), αφού κατά τόπους χλευάζει τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, αγκαλιάζοντας τα στερεότυπα που παλιότερα είχαμε συναντήσει και στα Grand Theft Auto.Η τρελή ιδιοφυΐα που μιλάει για θεωρίες συνωμοσίας, ο παράξενος επαρχιώτης που εξολοθρεύει εχθρούς με φαντασμαγορικά όπλα, η σκληροτράχηλη κοπέλα με έφεση στα όπλα… θα τους συναντήσετε όλους και η Ubisoft δεν ντρέπεται να συμπεριλάβει κάθε ένα από τα αυτά τα κλισέ, γιατί πρόκειται για μια τρελή κομητεία που όλα θα συμβούν, γεγονός που περισσότερο θα σας διασκεδάσει, παρά θα σας κάνει να δυσανασχετίσετε. Το Far Cry 5 ταλαντεύεται ανάμεσα σε βίαιες, σοβαρές σκηνές και ανάλαφρα στιγμιότυπα, κρατώντας μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην παράνοια της επιβλητικής αίρεσης και τους απροσάρμοστους κατοίκους της κομητείας. Το αποτέλεσμα; Μπορεί να μην είναι ό,τι πιο πρωτότυπο, αλλά είναι ικανοποιητικό.Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για το gameplay. Αν και διατηρεί την πετυχημένη συνταγή που έχουμε συνηθίσει στη σειρά, υπάρχουν τόσο λίγες βελτιώσεις και αλλαγές που γλιτώνει στο παραλίγο το χαρακτηρισμό του στάσιμου. Θα εντοπίσετε ελάχιστες καινοτομίες σε σύγκριση με το Far Cry 4, κάτι που θα δυσαρεστήσει όσους περίμεναν κάτι παραπάνω. Ας τα πάρουμε από την αρχή όμως.Οι δραστηριότητες του Far Cry 5 χωρίζονται σε main missions, side missions, τα γνωστά outposts, τα challenges, τα prepper stashes και την καταστροφή αντικειμένων που ανήκουν στην αίρεση. Τα main και τα side missions σάς τα αναθέτουν (συνήθως) οι πιο βασικοί NPCs και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και ενδιαφέρον. Τα outposts επιστρέφουν για ακόμα μια φορά και σας ζητούν να πάρετε πίσω μια τοποθεσία που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αιρετικών. Τα challenges είναι μικρές δοκιμασίες που θα βρείτε σκόρπιες σε ολόκληρο τον χάρτη, οι οποίες σας βάζουν να κάνετε διάφορα stunts, όπως να πετάξετε ένα υδροπλάνο σε πολύ χαμηλό ύψος από το ένα σημείο στο άλλο, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.Τα prepper stashes είναι μικροί γρίφοι, που αν τους λύσετε σας ανταμείβουν με χρήσιμα αντικείμενα. Τέλος, σε προκαθορισμένες τοποθεσίες, υπάρχουν κτίσματα που ανήκουν στην αίρεση, όπως ναοί και πύργοι με καύσιμα, που αν τα καταστρέψετε κερδίζετε resistance points, ώστε να πάρετε πίσω την περιοχή. Resistance Points κερδίζετε και σώζοντας πολίτες που έχει αιχμαλωτίσει ο εχθρός. Όλα τα activities σάς βοηθάνε να αποκτήσετε και perk points, τα οποία χρησιμοποιείτε για να αναβαθμίσετε τον χαρακτήρα σας, αλλά δυστυχώς, τα side activities πλήττονται από έλλειψη πρωτοτυπίας και επαναληψιμότητα, θυμίζοντας περισσότερο αγγαρείες, σε σύγκριση με τα βασικά missions.Μια από τις πιο αξιόλογες προσθήκες είναι τα Guns for Hire (και Fangs), δηλαδή AI companions που σας βοηθούν στις εξορμήσεις σας. Υπάρχουν 9 διαφορετικές επιλογές, ο καθένας με τον δικό του τρόπο μάχης και τα δικά του perks, τα οποία χειρίζεται μια σχετικά ικανοποιητική AI. Αν πάλι θέλετε να παίξετε με τους φίλους σας, η Ubisoft σας δίνει τη δυνατότητα να παίξετε όλο το campaign σε co-op, μετατρέποντας το ταξίδι σας σε μια πραγματικά διασκεδαστική και μοναδική εμπειρία.Από την άλλη, η εταιρεία αποφάσισε να δώσει λιγότερη έμφαση στο κυνήγι, αφού πλέον προσφέρει μόνο χρηματικές ανταμοιβές και δεν χρησιμεύει στο crafting, το οποίο καθ' όλη την ενασχόληση μας με το τίτλο, μας χρησίμευσε ελάχιστα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, γεγονός που μας ξένισε λίγο.Απόντα είναι και τα vantage points, δηλαδή τα towers (ναι, αλήθεια), κάτι που η Ubisoft μας ανακοινώνει λίγο μετά από την αρχή του παιχνιδιού, αστειευόμενη. Οι προσευχές (της πλειοψηφίας) του κοινού της εταιρείας εισακούστηκαν και το γνωρίζει και η ίδια. Πλέον, ο χάρτης “καθαρίζει” σταδιακά μέσα από τουριστικούς οδηγούς που βρίσκετε, μιλώντας στους κατοίκους της κομητείας ή εξερευνώντας και η εμπειρία είναι πολύ πιο διασκεδαστική.Μιλώντας για διασκέδαση, να αναφέρουμε πως τα microtransactions είναι τελείως προαιρετικά, έως και αχρείαστα και δεν χαλάνε την εμπειρία. Το νόμισμα του Far Cry 5 ονομάζεται Silver, ενώ μπορείτε να το βρείτε τυχαία και in-game και χρησιμεύει (κυρίως) στην αγορά κοσμητικών αντικειμένων. Τι να κάνετε τα cosmetics; Ίσως θέλετε να έχετε τον πιο fashionable χαρακτήρα ανάμεσα στους φίλους σας όταν παίζετε Arcade, αλλά αυτό είναι επιλογή σας...Το Arcade είναι το νέο mode του Far Cry 5, όπου μπορείτε να παίξετε solo, co-op και multiplayer. Μπορείτε να παίξετε μαζί ή ενάντια σε άλλους παίκτες (ή και τα δυο ταυτόχρονα), επιλέγοντας τον τύπο του match (Deathmatch, Team Deathmatch κλπ.) και την πίστα που επιθυμείτε. Αν νιώθετε δημιουργικοί, μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας πίστα, αν όχι, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε αυτές που προσφέρει η εταιρεία και αυτές που έχουν εμπνευστεί οι άλλοι παίκτες. Αν πάλι δεν θέλετε να ασχοληθείτε καθόλου, τότε μπορείτε να προσπεράσετε το νέο mode, καθώς είναι τελείως προαιρετικό και υπάρχει μόνο για να προσφέρει περισσότερες ώρες (ευχάριστης) ενασχόλησης με το παιχνίδι.Μετά από τις αξέχαστες τοποθεσίες που μας χάρισε το Far Cry 4, το Far Cry 5 έρχεται να μας μεταφέρει σε μια αμερικανική επαρχία, αυτομάτως περιορίζοντας τον εαυτό του. Ταξιδεύοντας ανάμεσα σε τρεις τεράστιες περιοχές (το 5 έχει τον μεγαλύτερο χάρτη στη σειρά) τα τοπία εναλλάσσονται ανάμεσα σε πεδιάδες, δάση, λίμνες και μικρές πόλεις, με ελάχιστα να αλλάζουν, κάτι που είναι αναμενόμενο, καθώς τα ίδια συναντάμε και στις πραγματικές αμερικανικές κομητείες.Παρόλα αυτά, αν και πιο στατική, η Hope County παραμένει εντυπωσιακή. Χωρίς αμφιβολία, το Far Cry 5 είναι το καλύτερο κεφάλαιο της σειράς όσον αφορά τον οπτικό τομέα. Στο PlayStation 4 Pro το παιχνίδι τρέχει σε ανάλυση 1680p, με τα frames να μένουν σχεδόν πάντα κλειδωμένα στα 30 το δευτερόλεπτο, πέφτοντας σπάνια μερικές μονάδες, ποτέ όμως κάτω από τα 25.Όλως παραδόξως, στην έκδοση του Pro δεν δίνεται επιλογή ανάμεσα σε graphics ή resolution (ίσως να προστεθούν αργότερα), όμως το παιχνίδι υποστηρίζει HDR, προσφέροντας ένα χρωματικό υπερθέαμα. Σε συνδυασμό με το εξαιρετικό soundtrack, τα ταξίδια μας από το ένα σημείο στο άλλο ήταν λιγότερο αγγαρεία και περισσότερο ευχαρίστηση. Παραμένοντας στον ακουστικό τομέα για λίγο ακόμα, οφείλουμε να αναφερθούμε στο voice acting, το οποίο ήταν επίσης εξαιρετικό, με τα αδέρφια Seed να κλέβουν την παράσταση, δίνοντας μοναδικές ερμηνείες.Αν το Far Cry 5 έχει κάποιο ελάττωμα στον τεχνικό τομέα, αυτή είναι η AI των NPCs και των εχθρών. Οι companions παρουσιάζουν ικανοποιητική AI, όμως οι λοιποί χαρακτήρες φαίνεται πως πασχίζουν, μερικές φορές, να ανταποκριθούν. Αποστολές μάς ζητούν να ακολουθήσουμε χαρακτήρες που για κάποιον λόγο δεν κουνιούνται ή που μπαίνουν σε κατάσταση μάχης ενώ δεν υπάρχει κάνεις τριγύρω. Οι εχθροί τρέχουν πανικόβλητοι χωρίς εμφανή λόγο ή κολλάνε σε πόρτες. Μικρά bugs και glitches που δεν δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά υπάρχουν. Έπειτα, οι εχθροί παρουσιάζουν ελάχιστη ποικιλία εμφανισιακά, τόσο που έτυχε να βρεθούμε σε ένα διάδρομο γεμάτο εχθρούς που αποτελούσαν μια από τις μεγαλύτερες παράγωγες κλώνων που έχουμε δει.Η σειρά Far Cry ακροβατεί ανάμεσα στη γραμμή της στασιμότητας και του καινούργιου, κάτι που έχει συμβεί σε μερικά ακόμα από τα franchises της Ubisoft. Τα δευτερεύοντα activites του Far Cry 5 είναι επαναλαμβανόμενα και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη πρωτοτυπία και η AI των NPCs και των (ανέμπνευστων) εχθρών προκαλεί προβλήματα μερικές φορές.Παρόλα τα προβλήματα του όμως, το Far Cry 5 καταφέρνει να εντυπωσιάσει με την υπέροχη απεικόνιση του Hope County, το χαοτικό και συνάμα γνώριμο gameplay του, καθώς και με τους τέσσερις ανταγωνιστές που κερδίζουν την προσοχή, συνοδευόμενοι από εξαιρετικές ερμηνείες και ένα ενδιαφέρον σενάριο. Χωρίς towers να σκαρφαλώσουμε και με το co-op να είναι πιο προσβάσιμο από ποτέ, το νέο κεφάλαιο της σειράς μας κάνει να συγχωρούμε όλα τα αρνητικά του.