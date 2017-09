South Park: The Fractured But Whole - Preview: Έτοιμοι για νέο… επεισόδιο;

Πληροφορίες

Δείτε το Video Preview:

South Park: The Fractured But WholePC / PlayStation 4 / Xbox OnePlayStation 4Ubisoft San FranciscoUbisoftRole Playing Game18+17 Οκτωβρίου 2017Ήταν δεδομένο πως κάποια στιγμή θα επέστρεφε. Η επιτυχία και, κυρίως, οι εντυπώσεις που άφησε το The Stick of Truth, ήταν τέτοιες που η Ubisoft δεν γινόταν να αφήσει έτσι το South Park. Γι' αυτό, τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τίτλου της σειράς, το franchise των Trey Parker και Matt Stone επιστρέφει με μία ακόμα επικών διαστάσεων περιπέτεια.Το The Fractured But Whole μας καρδιοχτύπησε ελαφρώς, η αλήθεια είναι, μιας που για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαμε νέα του, όμως εν τέλει είναι πανέτοιμο και ετοιμάζεται να μας ταξιδέψει στον μαγικό κόσμο του South Park στις 17 Οκτωβρίου, όταν και θα κυκλοφορήσει σε PS4, Xbox One και PC.Η Ubisoft μας προσκάλεσε σε event που διοργάνωσε στο Λονδίνο προκειμένου να παίξουμε οι ίδιοι το παιχνίδι και να καταλάβουμε από πρώτο χέρι τι μας περιμένει, με την όλη εμπειρία να είναι τουλάχιστον «χορταστική». Ξεκινήσαμε το The Fractured But Whole από την αρχή, παίζοντας μέχρι εκεί που… έφταναν οι δυνάμεις μας. Η δημιουργία χαρακτήρα είναι μία πραγματικά απολαυστική διαδικασία, καθώς καλούμαστε να διαλέξουμε τόσο την εμφάνιση του ήρωά μας, όσο και την κλάση του.Ως προς το πρώτο, οι αποφάσεις μας δεν είναι δεσμευτικές καθώς μπορούμε να τις αλλάξουμε κατά βούληση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ως προς το δεύτερο οι βασικές επιλογές είναι τρεις (μία κλάση που ειδικεύεται στις melee μάχες, μία που ειδικεύεται στις ranged και μία που εστιάζει στην ταχύτητα) όμως παίζοντας, ξεκλειδώνονται κι οι υπόλοιπες –για να φτάσουμε έτσι στον μαγικό αριθμό 12!Η δράση ξεκινά από εκεί που μας άφησε το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, The Stick of Truth.Ο ήρωάς μας είναι φρέσκος-φρέσκος στο SouthPark, η πιτσιρικαρία του οποίου επιδίδεται σε έναν ανήλεο πόλεμο καθώς έχει χωριστεί στα δύο: από τη μία έχουμε τον Cartman (ως υπερήρωα Coon), τον Kyle, τον Kennyκαι τον Stan και από την άλλη τον Butters (ως Professor Chaos) και τους Freedom Pals, με τις δύο παρατάξεις να συγκρούονται με φόντο την επικράτηση και την εξέλιξή τους σε… franchises εκατομμυρίων!Το χιούμορ είναι διάχυτο σε κάθε σπιθαμή του The Fractured But Whole: οι στιγμές που θα ξεσπάσετε σε γέλια, πιστέψτε μας, είναι άφθονες! Η ιστορία εξελίσσεται μέσω ξεκάθαρης αφήγησης που δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Εννοείται πως είστε ελεύθεροι να περιπλανηθείτε στο South Park, εξερευνώντας την πόλη, παίζοντας ξύλο με μεγαλύτερους μαθητές και ανακαλύπτοντας κρυμμένα μυστικά και άπειρα collectibles.Εννοείται πως πέραν της βασικής plotline υπάρχουν και δευτερεύοντα quests τα οποία μπορείτε να φέρετε εις πέρας για επιπλέον ανταμοιβές. Το περιβάλλον χρήστη είναι ξεκάθαρο και ιδιαίτερα εύχρηστο ενώ οι μάχες θα σας καλύψουν πλήρως καθώς εξελίσσονται σε γύρους με το εκάστοτε «πεδίο» να χωρίζεται σε τρεις σειρές (lanes, σαν να λέμε).Οι ήρωες κινούνται και εξαπολύουν επιθέσεις που όσο περνά ο καιρός γίνονται ολοένα και πιο… θανάσιμες (ή βρωμερές, όπως το πάρει κανείς) με την τακτική εδώ να παίζει σπουδαίο ρόλο. Κάθε μάχη που παίξαμε διέφερε από την προηγούμενη, καθώς οι εχθροί όχι μόνο έχουν ξεχωριστές κινήσεις αλλά συμπεριφέρονται και διαφορετικά. Προσθέστε σε όλα αυτά τους γρίφους που θα κληθείτε να λύσετε, τις ειδικές ικανότητες που θα αποκτήσετε παίζοντας και βέβαια τον εξοπλισμό στον οποίο θα αποκτάτε σταδιακά πρόσβαση και έχετε έναν υπερπλήρη τίτλο.Μας άρεσε το The Fractured But Whole; Σαφέστατα. Η εμπειρία μας μαζί του ήταν εξαίσια και οι τρεις περίπου ώρες που περάσαμε στον κόσμο του έμοιαζαν με μερικά λεπτά. Η Ubisoft San Francisco έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, πατώντας σε ένα κόνσεπτ που αποδεδειγμένα δουλεύει και βελτιώνοντας πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες που όμως κάνουν τη διαφορά.Περιμένοντας την τελική του έκδοση, αν σας άρεσε το The Stick of Truth, θα λατρέψετε και το The Fractured But Whole. Αν πάλι δεν είχατε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το πρώτο παιχνίδι, μπορείτε απλά να προπαραγγείλετε το sequel του από το Ubisoft Store για να σας έρθουν και τα δύο πακέτο – ή να προτιμήσετε τη Deluxe Edition του!