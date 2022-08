Από το eCommerce στο iCommerce - Πώς το Metaverse θα φέρει επανάσταση στον τρόπο αγορών μας

Ερόλ Ουζέρ

Ερόλ Ουζέρ*

Καθώς μπαίνουμε στο metaverse, η επόμενη προσέγγιση του internet θα δημιουργήσει μία εντελώς νέα δίοδο σύνδεσης μεταξύ των εταιριών και των πελατών τους. Εκεί που το internet οδήγησε στην εποχή του eCommerce, το metaverse θα σημάνει την εποχή iCommerce, και πολλές εταιρίες ήδη εξερευνούν τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών στο metaverse.

Τα ψηφιακά προϊόντα θα αποτελούν τη νόρμα, και οι δημιουργοί περιεχομένου θα μπορούν να νομισματοποιούν τη δουλειά τους με τρόπους που ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε. Αντί για Direct-to-Consumer( απευθείας στον καταναλωτή),έχουμε μπει στη σφαίρα του Direct-to-Avatar (απευθείας στο άβαταρ (D2A). Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρίες πουλάνε τα προϊόντα τους στον ψηφιακό κόσμο. Αυτά τα ψηφιακά προϊόντα δεν θα φύγουν ποτέ από τον ψηφιακό κόσμο. Πριν το τέλος αυτής της δεκαετίας, το Direct-to-Avatar θα έχει ξεπεράσει τα μοντέλα επιχειρήσεων, και το iCommerce θα είναι σαφώς μεγαλύτερο, ξεπερνώντας ενδεχομένως το eCommerce. Αυτή η νέα δίοδος θα φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις αγορές μας σήμερα, κινούμενοι από το ‘click and buy’στο ‘experience and buy', δίνοντας τη δυνατότητα στους αγοραστές να «βιώσουν» –ψηφιακά- ένα προϊόν πριν η φυσική εκδοχή του παραδοθεί στην πόρτα τους. Η εφαρμογή IKEA’s Place είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του χρήσης του μοντέλου ‘experience and buy’. Η IKEA προσφέρει μία μοναδική εμπειρία στους πελάτες της ενώ, αναμφίβολα, πυροδοτεί ένα ρεύμα επιπλέον δεδομένων του χρήστη. Ήταν η πρώτη εφαρμογή αγορών κινητού τηλεφώνου η οποία εκμεταλλεύτηκε πλήρως το ARKit, το πλαίσιο διογκωμένης πραγματικότητας (AR) της Apple. Επιτρέπει στους χρήστες να δοκιμάσουν ψηφιακά έπιπλα με σκοπό να καταλάβουν καλύτερα πώς εκείνος ο καινούργιος καναπές ή το τραπέζι θα ταίριαζαν στο σπίτι τους. Η άμεση σύνδεση τέτοιων ψηφιακών αλληλεπιδράσεων των πελατών με την εταιρία πληροφοριών του οργανισμού σου θα πρόσφερε ανεκτίμητη, πραγματικού χρόνου γνώση σε όποιον ενδιαφέρεται για το τι, πότε, πού και γιατί.

Η βιομηχανία της μόδας επίσης αγκαλιάζει αυτή τη νέα δίοδο. Οι ψηφιακοί οίκοι μόδας οι οποίοι πουλάνε ρούχα σε εικονικούς κόσμους όπως οι Roblox και The Sandbox είναι μόνο η αρχή. Στα προσεχή χρόνια, θα δούμε εταιρείες να πουλάνε NFTs με χρηστικότητα, για να χρησιμοποιηθούν είτε στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα του metaverse είτε στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, το να αγοράσεις στον Roblox ψηφιακά sneakers, τα οποία σου επιτρέπουν να τρέξεις γρηγορότερα θα σου δώσει επίσης έκπτωση στα φυσικά sneakers ή το αντίστροφο. Αυτή η σύγκλιση του φυσικού/πραγματικού και ψηφιακού εμπορίου δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να πουλήσουν το ίδιο προϊόν και στον πραγματικό και στους ψηφιακούς κόσμους, αυξάνοντας κατά πολύ τις ευκαιρίες τους για κέρδη.

Ένα τρανό παράδειγμα είναι η Αμερικανική εταιρία λιανικής πώλησης Forever 21, η οποία ανέπτυξε μία μοναδική κοινότητα-την πρώτη εμπειρία για τον Roblox, η οποία παρουσιάστηκε στα τέλη του 2021, και επέτρεψε στους χρήστες του Roblox να λειτουργούν το δικό τους κατάστημα Forever 21. Σύμφωνα με τον Justin Hochberg, CEO του Virtual Brand Group, ο οποίος βοήθησε την Forever 21 με τη metaverse περιπέτειά της- η εταιρεία δούλεψε ενεργά με τους δημιουργούς του Roblox, σχεδιαστές και influencers. Τους έδωσε μία πλατφόρμα για να παρουσιάσουν και να πουλήσουν τα σχέδιά τους. Επιπλέον, η Forever 21 θα κυκλοφορήσει νέες κολεξιόν ταυτόχρονα στον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να ταιριάξουν αυτά που φοράνε στον πραγματικό κόσμο με αυτά που φοράνε τα avatar τους στο Roblox, δημιουργώντας έτσι μία μοναδική εμπειρία.

Σκέψου έξυπνα

Το iCommerce δεν είναι απλά το αντίγραφο του φυσικού/πραγματικού σου καταστήματος μέσα στους ψηφιακούς κόσμους. Οι εταιρίες που θα ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι πολύ πιθανό να μην πετύχουν. Εξάλλου το metaverse δεν είναι άλλη μία ευκαιρία για marketing αλλά μία εντελώς νέα δίοδος διανομής με τους δικούς της κανόνες και απαιτήσεις. Η γενιά Generation Z είναι ψηφιακά εξοικειωμένη, όμως η γενιά Generation Alpha θα είναι εξοικειωμένη με το metaverse. Γνωρίζει πώς να πλοηγηθεί στο εμβυθιστικό internet και να εκτιμήσει την ευκολία χρήσης του. Έχει μεγαλώσει παίζοντας Roblox ή Minecraft, και θέλει οι εταιρείες να είναι εκεί που είναι προσφέροντας απολαυστικές εμβυθιστικές εμπειρίες. Αυτό δεν θα είναι στο YouTube, Twitter, ή το Facebook.

Οι εταιρίες πρέπει να υιοθετήσουν μία διαφορετική προσέγγιση για να επιτύχουν, όπως έχουν δείξει οι οίκοι μόδας Balenciaga, Gucci, and Dolce & Gabbana. Το iCommerce παρέχει ατέλειωτες ευκαιρίες να ασχοληθούν με πελάτες. Ακόμη, οι εταιρίες πρέπει να σκεφτούν έξυπνα “έξω από το κουτί” σχετικά με το πώς θέλουν να παρουσιαστούν στο metaverse και τι αντιπροσωπεύουν, αν επιθυμούν να επιτύχουν με το iCommerce. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι γενικά.

*Ο Ερόλ Ουζέρ είναι γνωστός επιχειρηματίας και χρηματιστής στην Τουρκία