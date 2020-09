Πειράματα για το εμβόλιο σε παιδιά 5 έως 12 ετών

Κλεάνθης Γρίβας

Ο «θεραπευτικός» ολοκληρωτισμός επελαύνει κραδαίνοντας σύριγγες

Κλεάνθης Γρίβας

16 Σεπτεμβρίου 2020

•«Έκανα πειράματα εμβολίων σε μωρά φυλακισμένων μητέρων, σε ορφανά παιδιά, σε άτομα με διανοητική υστέρηση, σε περιθωριακούς, και σε άλλους ευάλωτους ανθρώπους».

Dr. StanleyPlotkin,

μέντορας της βιομηχανίας των εμβολίων επί μισό αιώνα.

Ένορκη εξέτασή του από τον δικηγόρο Aaron Siri στις 11 Ιανουαρίου 2018.

http://www.grivas.info/emvolia/361-kl-grivas-i-diki-ton-emvolion-pensylvania-11-01-2018

•Η AstraZeneca κάνει πειράματα σε παιδιά-«εθελοντές» (!!!) ηλικίας 5 έως 12 ετών:«Θα υπάρχουν 11 ομάδες μελέτης στις οποίες αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν συνολικά 12.330 εθελοντές. Οι ομάδες 1, 7 και 9 είναι ενήλικες ηλικίας 56-69 ετών. Οι ομάδες 2, 8 και 10 είναι ενήλικες 70 ετών και άνω. Η ομάδα 3 είναι παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Οι ομάδες 4, 5, 6 και 11 είναι ενήλικες ηλικίας 18-55 ετών»

AstraZeneca και «Ομάδα Εμβολίων» της Οξφόρδης, 26 Μαϊου 2020

Σχέδιο παρασκευής του εμβολίου της «Ομάδας Εμβολίων» της Οξφόρδης.

Investigating a Vaccine Against COVID-19. U.S. National Library of Medicine. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04400838#contacts

•Οι απάτες της εταιρείας AstraZenecaστις δοκιμές ασφάλειας του εμβολίου της,το οποίο προκαλεί σοβαρές νευρολογικές βλάβες.

Σ’ αντίθεση με την απατηλή ιδέα που καλλιεργήθηκε στον κόσμο από το γραφείο δημοσίων σχέσεων της AstraZeneca ότι το εμβόλιό της θα καταστεί διαθέσιμο στο κοινό εντός του 2020, στο «Σχέδιο» της επεξεργασίας του (που διευθύνεται από τον καθηγητή AndrewPollardτης Οξφόρδης),αναφέρεται ότι «εκτιμώμενη ημερομηνία της ολοκλήρωσής της είναι ο Αύγουστος του 2021».[βλ. «Σχέδιο», https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04400838#contacts]

Αλλά, όπως δείχνουν οι αντιδράσεις διεθνώς, μεταξύ των οποίων και αυτές τηςΔιεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)και τωνΕθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH)των ΗΠΑ, μετά την πρόκληση σοβαρής βλάβης (εγκάρσια μυελίτιδα) σε δύο εθελοντές-«πειραματόζωα» (η πρώτη, τον Ιούλιο 2020, είχε αποκρυφτεί εντέχνως) ο χρόνος ολοκλήρωσης της παρασκευής του εμβολίου για την COVID-19,θα μετατεθεί αρχικά στο… 2024.

Βλ. CNN, 15/09/2020: https://edition.cnn.com/2020/09/15/health/covid-19-vaccine-trial-astrazeneca-nih-fda-kaiser/index.html?fbclid=IwAR2BUd3F0S4Z4vhwXmC6S_T9fKlMHvyGM-VlTrdIM4ngWCUeC3aJKQYkCyo

Στις αρχές του 2020, ο επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αρρώστιας [και Διαφθοράς], Soumya Swaminathan, χαρακτήρισε τηνκερδοσκοπική συνεργασία της AstraZenecaκαι της «Ομάδας Εμβολίων» της Οξφόρδης ως «πρωτοπόρο» (!) στον αγώνα για την παρασκευή εμβολίων για την COVID-19. Αλλά,

Η AstraZeneca δεν είναι επιστημονικός οργανισμός ή ίδρυμα. Είναι μια από τις πιο πετυχημένες κερδοσκοπικές φαρμακευτικές εταιρείεςπου συνεργάζεται –προς αμοιβαίοόφελος– με τους «επιστήμονες» της «Ομάδας των Εμβολίων» του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για την ανάπτυξη ενός εμβολίου για την Covid-19,που το δοκιμάζει σε ενήλικες-εθελοντές αλλά ακόμα και σε παιδιά ηλικίας5 έως 12 ετών (που, εξ’ αντικειμένου, δεν μπορούν να είναι «εθελοντές»). Σύμφωνα με το πλάνο των εν εξελίξει δοκιμών του εμβολίου:

«Θα υπάρχουν 11 ομάδες μελέτης στις οποίες αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν συνολικά 12.330 εθελοντές. Οι ομάδες 1, 7 και 9είναι ενήλικες ηλικίας 56-69 ετών. Οι ομάδες 2, 8 και 10 είναι ενήλικες 70 ετών και άνω. Η ομάδα 3 είναι παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.Οι ομάδες 4, 5, 6 και 11 είναι ενήλικες ηλικίας 18-55 ετών.

Όλα τα άτομα θα υποβληθούν σε παρακολούθηση για συνολικά 1 έτος μετά τον τελευταίο εμβολιασμό. Πρόσθετες επισκέψεις ή διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά την κρίση των ερευνητών, π.χ. περαιτέρω ιατρικό ιστορικό και φυσική εξέταση ή πρόσθετες εξετάσεις αίματος και άλλες έρευνες, εάν είναι κλινικά σχετικές».

Βλ.τοπλήρεςπλάνοτηςέρευναςU.S. National Library of Medicine: Investigating a Vaccine Against COVID-19». ClinicalTrials.gov - Identifier: NCT04400838 - First Posted: May 26, 2020. LastUpdatePosted: August 24, 2020 – https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04400838

Ερώτηση 1:Πώς εξασφαλίζεται η –εξ’ αντικειμένου, αδύνατη– «εθελοντική» συμμετοχή ενός παιδιού 5 έως 12 χρονών στα ναζιστικά πειράματα μιας εταιρείας φαρμάκων; Μήπως με την προαναφερόμενη πρακτική του Dr. StanleyPlotkin;

Ερώτηση 2:Γιατίορίζεται (σκοπίμως)ότι τα πειραματόζωα «θα υποβληθούν σε παρακολούθηση για συνολικά από επτά ημέρεςέως 1 έτος μετά τον τελευταίο εμβολιασμό»,δεδομένου ότι οι σοβαρότερες παρενέργειες των εμβολίων στα παιδιά εμφανίζονται πολύ αργότερα (συνήθως, στην ηλικία μεταξύ 3 και 4 ετών);

Ερώτηση 3: θα συμφωνούσε ποτέ ένας γονιός (που έχει σώας τας φρένας) να χρησιμοποιηθεί ένα παιδί του (ηλικίας 5 έως 12 ετών), ως «πειραματόζωο» στο βωμό της αδίστακτης κερδοσκοπίας της AstaZeneca ή όποιας άλλης φαρμακευτικής εταιρείας;

• Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, η AstraZeneca ανακοίνωσε τηναναστολή της πειραματικούελέγχου ασφάλειας του εμβολίου της για την COVID-19,όταν μια γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο που συμμετείχε στο πείραμα, που ανέπτυξε μια «υποψία σοβαρής αντίδρασης». (!) Η εταιρεία έθεσε σε καθεστώς αναστολής και τις παράλληλες δοκιμές που διεξάγει στις ΗΠΑ, τη Νότια Αφρική και τη Βραζιλία. Αποκρύπτοντας, ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες, που αναγκάστηκε να αναστείλει τις δοκιμές για παρόμοιο λόγο.

Μετά την αναστολή, ηAstraZenecaανακοίνωσε ότι «μια Επιτροπή ανεξάρτητων (!) εμπειρογνωμόνων θα επανεξετάσει την υποψία αυτής της ανεπιθύμητηςπαρενέργειας και η εταιρεία θα αποφασίσει εάν η θα άρει ή όχι την αναστολή».

Η AstraZeneca λέει ότι η γυναίκα που συμμετείχε εθελοντικά δεν έχει διαγνωστεί «επισήμως»,(!) αλλά μια ανώνυμη πηγή δήλωσε στους New York Times ότι τα συμπτώματα της γυναίκας ήταν χαρακτηριστικά της εγκάρσιας μυελίτιδας (TM).

Η ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (ΤΜ) είναι μια νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή του νωτιαίου μυελού, που συχνά οδηγεί σε αδυναμία των άκρων, προβλήματα στην εκκένωση της ουροδόχου κύστης και παράλυση. Οι ασθενείς μπορεί να καταδικαστούν σοβαρή αναπηρίαγια την οποία δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία.

Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι ηεγκάρσια μυελίτιδα (ΤΜ) συμβαίνει να είναι και μία από τις παρενέργειες που συνδέθηκαν με διάφορα εμβόλια, μεταξύ των οποίων και εμβόλια για τη μηνιγγίτιδα και την πνευμονία, πράγμα που χρησιμοποιήθηκε εντέχνως από την AstraZenecaγια να συγκαλύψει τις παρενέργειες του εμβολίου της για την Covid-19 (παρακάτω αναλύεται αυτή η εγκληματική μεθόδευση).

Οι προειδοποιήσεις για τον συσχετισμό μεταξύ εγκάρσιας μυελίτιδας (ΤΜ) και εμβολίων είναι γνωστές:

Το 2009, μια ανασκόπηση των δημοσιευμένων μελετών περίπτωσης που έγινε από κορυφαίους Ισραηλινούς επιστήμονες τεκμηρίωσε 37 περιπτώσεις εγκάρσιας μυελίτιδας που σχετίζονται με εμβόλια,όπως ηπατίτιδας Β, της ιλαράς-παρωτίτιδας, διφθερίτιδας, κοκκύτη, τετάνου και άλλα,που χορηγούνται σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι «οι συσχετίσεις διαφορετικών εμβολίων με ένα μόνο αυτοάνοσο φαινόμενο υπαινίσσονται ότι ένας κοινός παρονομαστής αυτών των εμβολίων, όπως ένα ανοσοενισχυτικό [που περιέχεται στο εμβόλιο], μπορεί να προκαλέσει αυτό το σύνδρομο».

Transverse myelitis and vaccines: a multi-analysis.N Agmon-Levin, S Kivity, M Szyper-Kravitz, Y Shoenfeld.Lupus,2009, Nov;18(13):1198-204 –

DOI: 10.1177/0961203309345730 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19880568/

Ακόμη και οι New York Times σε δημοσίευμά τους για την τελευταία διακοπή των τεστ ασφάλειας από την AstraZeneca, σημειώνουνότι «υπήρξαν και στο παρελθόνεικασίες ότι τα εμβόλια ενδέχεται να πυροδοτήσουν την εγκάρσια μυελίτιδα (ΤΜ)».

H περίπτωση του Colton Berrett αποτελεί ίσως το πιο διαβόητο παράδειγμα αυτού του φαινομένου.Ο Berrett έκανε το εμβόλιο HPV της Merck σε ηλικία 13 ετών, αφού ορισμένοι εγκληματίες-γιατροί διαβεβαίωσαν τη μητέρα του ότι «θα βοηθούσε στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην υποθετική μελλοντική σύζυγό του». (!!!) Μετά το εμβόλιο, ο Berrett προσβλήθηκε από Εγκάρσια Μυελίτιδα (ΤΜ)που τον οδήγησε σε παράλυση. Οι γιατροί δήλωσαν ότι θα έχανε τελικά την ικανότητα να αναπνέεικαι η οικογένειά του επέτρεψε την διασωλήνωσή του. Μετά από χρόνια «ζωής»,κατά τα οποία χρειαζόταν συνεχώς κάποιον για να μεταφέρει και να χειρίζεται την αναπνευστική συσκευή ανά πάσα στιγμή, ο Berrett έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ακόμα κι αν το «εμβόλιο»-Frankenstein της AstraZeneca θεωρηθεί υπεύθυνο για τηνπρόκληση της εγκάρσιας μυελίτιδας (ΤΜ) που τυχόν θα εμφανίσουν οι συμμετέχοντες εθελοντικά στατεστ ασφάλειας, αυτό δεν θα καταστεί «επίσημο συμπέρασμα» ελέω των διεφθαρμένων Επιτροπών «ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων» που αποτελούν το μόνιμο άλλοθι των εγκληματιών της BigPharma.

Η ΒΡΩΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΗΣ ASTRA-ZENECA

• ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ:Τον Ιούλιο 2020,τα τεστ ασφαλείας του εμβολίου-Frankenstein της AstraZeneca για την Covid-19, σταμάτησαν για πρώτη φορά, όταν ένας άλλος εθελοντής που συμμετείχε στα τεστ,ανέπτυξε συμπτώματα εγκάρσιας μυελίτιδας(ΤΜ). Τα τεστ του εμβολίου-Frankensteinσταμάτησαν, αλλά μια Επιτροπή «ανεξάρτητων (!)εμπειρογνωμόνων»έσπευσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ασθένεια δεν σχετίζεται με το εμβόλιο.Και τα τεστ συνεχίστηκαν απρόσκοπτα.

• ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ: Στις 9 Σεπτέμβριο 2020, η ιστορία επαναλήφθηκε:τα τεστ ασφάλειας διακόπηκαν για δεύτερη φορά, όταν μια συμμετέχουσα-εθελόντρια εμφάνισε συμπτώματα εγκάρσιας μυελίτιδας (ΤΜ). Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε μια Επιτροπή «ανεξάρτητων (!!!) εμπειρογνωμόνων» που έσπευσε να συμπεράνει ότι η ασθένεια δεν σχετίζεται με το εμβόλιο.Και τα τεστ συνεχίζονται. Μέχρι τελικής πτώσεως των «πειραματόζωων»

Όπως δήλωσε ο Nikolai Petrovsky του Πανεπιστήμιου Flinders στην Australian Broadcasting Corporation,«αυτές οι ομάδες ‘εμπειρογνωμόνων’ αποτελούνται συνήθως από γιατρούς, έναν βιοστατιστικό και έναν ιατρικό εκπρόσωπο της χορηγού εταιρείας που διεξάγει τις δοκιμές ασφάλειας».

Η απάτη της AstraZenecaείναι σαφής. Το μόνο που δεν είναι σαφές είναι το εάν η Επιτροπή των δήθεν «ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων» που εξέτασε την πρώτη περίπτωση Εγκάρσιας Μυελίτιδας (ΤΜ), είναι η ίδια με την Επιτροπή των δήθεν «ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων»που εξέτασε και τη δεύτερη περίπτωση της εγκάρσιας μυελίτιδας (ΤΜ) προκλήθηκε από το εμβόλιο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι ποτέ μέχρι σήμεραοι ερευνητές δεν έχουν κατάφεραν να παρασκευάσουν ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο για οποιονδήποτε κοροναϊό. Όταν οι ερευνητές πειραματίζονταν με εμβόλια κατά τουSARS (που δρα με τρόπο παρόμοιο με την COVID-19 σε ό,τι αφορά την προσβολή των πνευμόνων), οι δοκιμές σταμάτησαν εντελώς, επειδή τα εμβολιασμένα ζώα ανέπτυξαν ακόμη πιο σοβαρές (και,ενίοτε, θανατηφόρες) ασθένειες απ’ αυτές που προκαλούσε ο SARS σε μη-εμβολιασμένα ζώα.

Ωστόσο, σήμερα, η κερδοσκοπική εταιρεία AstraZeneca ενημερώνειτους εθελοντές[πειραματόζωα] για τα αποτελέσματα των τεστ ασφάλειας του παρελθόντος σε ζώα με πειραματικά εμβόλια για τον SARS και τον MERS, αλλάαποσιωπά τα αποτελέσματα των δικών της δοκιμών σε ζώαγια την Covid-19, τα οποία αποδεικνύουν την αναποτελεσματικότητατου εμβολίου της στηνανακοπή της διάδοσης του ιούκαι την επικινδυνότητά του για τους ανθρώπους που θα το κάνουν.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο που δόθηκε στους εθελοντές της δοκιμής εμβολίων για την Covid-19 από την της AstraZeneca:

«Στο παρελθόν, πειραματικά εμβόλια αναπτύχθηκαν από άλλη ερευνητική ομάδα κατά του ιού SARS, ο οποίος ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον ιό COVID-19 και προσβάλλει επίσης τους πνεύμονες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ζώα στα οποία έγιναν ορισμένοι τύποι πειραματικών εμβολίων SARSανέπτυξαν πιο σοβαρή φλεγμονή των πνευμόνων όταν αργότερα μολύνθηκαν με SARS,σε σύγκριση με τα μη-εμβολιασμένα ζώα.

Υπήρξε επίσης μια αναφορά αυτής της αυξημένης φλεγμονής που σχετίζεται με τη νόσο, σε μια μελέτη ποντικού στον οποίο έγινε ένα εμβόλιο κατά του ιού MERS-CoV(άλλος σχετικός ιός), αλλά αυτό δεν παρατηρήθηκε σε καμία άλλη μελέτη σε ζώα.

Αυτά τα προβλήματα δεν παρατηρήθηκαν σε μελέτες σε ζώα με το εμβόλιο ChAdx1-MersCoV,το οποίο μοιάζει πολύ με το εμβόλιο που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μελέτη, όταν τα ζώα εκτέθηκαν στον άγριο ιό.

Οι μελέτες του εμβολίου ChAdOx1 nCoV-19 σε ζώα βρίσκονται σε εξέλιξη. Αλλά, ακόμηδεν γνωρίζουμε εάν αυτό θα μπορούσε να είναι μια παρενέργεια της έκθεσης στον πανδημικό ιό COVID-19 στην [παρούσα] μελέτη εμβολίων COVID-19, εάν αυτό μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους ή εάν αυτό μπορεί να προκαλέσει πιο σοβαρή νόσο COVlD-19 σε ορισμένες περιπτώσεις».

Όπως ανέφερε το Forbesτον Μάϊο 2020, όλοι οι πίθηκοι στους οποίους χορηγήθηκε το εμβόλιο COVID-19 της AstraZeneca,μολύνθηκαν με την COVID-19 μετά τον εμβολιασμό. Αλλά ηAstraZeneca έσπευσε να σκοτώσει τους πιθήκους, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη κάθε έρευνα για το εάν είχαν εμφανίσει και άλλεςπαρενέργειες.

Η ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ-FRANKENSTEIN ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19

Ο λόγος της πλήρους αδιαφάνειας στα αποτελέσματα της τεστ ασφάλειας της AstraZeneca έγκειται στο γεγονός ότι η εταιρείαΔΕΝχορηγεί στις ομάδες ελέγχου ένα πραγματικό αδρανές εικονικό φάρμακο(realplacebo)αλλά έναΔΗΘΕΝ placebo:το εμβόλιο Nimenrix της Pfizer(για τον μηνιγγιτιδόκοκκο που προκαλείται από τη Neisseria meningitidisτης ομάδαςA, C, W-135 καιY).

Ο λόγος είναι απλός: Μεταξύ των πολλών παρενεργειών του εμβολίου Nimenrixείναι και η… εγκάρσια μυελίτιδα.Συνεπώς, κάθε παρενέργεια του εμβολίου-Frankensteinτης AstraZenecaγια την Covid-19 θα μπορεί να αποδίδεται στο εμβόλιο Nimenrix.«Ευφυής», σταθερά επαναλαμβανόμενη, αλλά εγκληματική μεθόδευση.

Είναι προφανές ότι η «επιστήμονες» της «Ομάδας Εμβολίων της Οξφόρδης» (Oxford Vaccine Group) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ως δήθεν-placebo,ένα άλλο εμβόλιο(το Nimenrixτης Pfizer),γιατί ξέρουν ότιτο εμβόλιό της AstraZenecaείναι ανασφαλές, και οι παρενέργειες που θα εκδηλωθούν σίγουρα από το νέο εμβόλιότης για την COVID-19, θα μπορούσαν να αποδοθούν στο…Nimenrix.

Ιδού η εμφανώς βλακώδης απάντησησε σχετική ερώτηση που έδωσαν μέσω… τουίτερ, οι ανήθικοι «επιστήμονες» της «Ομάδας Εμβολίων» για την χορήγηση ενός εμβολίου αντί ενός γνήσιου placebo:

[Oxford Vaccine Group - @OxfordVacGroup, 14 Απριλίου 2020]

«Προτιμάμε αυτό [το εμβόλιο Nimenrix],από ένα αλατούχο εικονικό φάρμακο, γιατί διαφορετικά οι συμμετέχοντες που θα εμφανίσουν οποιαδήποτε αντίδραση στην ένεση, θα μπορούσαν να μαντέψουν ότι είχαν λάβει το εμβόλιο ChAdOx1-nCoV-19. Το εμβόλιο MenACWY που χρησιμοποιείται είναι το Nimenrix, το οποίο διαθέτει πλήρη άδεια και ασφάλεια».https://twitter.com/OxfordVacGroup/status/1250103464027455491?s=20

ΟRobert F. Kennedy Jr., επικεφαλής νομικός σύμβουλος και πρόεδρος του οργανισμού Children’sHealthDefense (Υπεράσπιση της Υγείας των Παιδιών), εξηγεί: την εμμονή της BigPharma να χρησιμοποιεί στα τεστ ασφαλείας των εμβολίων της ως «placebo»ένα άλλο εμβόλιο και όχι ένα κανονικό αδρανές στοιχείο:

«Δεδομένου ότι καμία από τις φαρμακευτικές εταιρείες δεν δοκίμασαν ποτέ την ασφάλεια των προϊόντων τους σε σύγκριση με ένα πραγματικά αδρανές εικονικό φάρμακο (placebo), μπορούσαν πάντα να απορρίπτουν τις όποιες τραγικές παρενέργειές τους ως θλιβερή «σύμπτωση… η βιομηχανία των εμβολίων δεν είναι συνηθισμένη σ’ αυτό το είδος των ελέγχων... οι περισσότερες διαδικασίες έγκρισης εμβολίων δεν γίνονται μετά από ελέγχους ασφάλειας των εμβολίων με ένα γνήσιο αδρανές εικονικό φάρμακο (placebo)… εάν οι 72 δόσεις των εμβολίων που έχουν επιβληθεί σήμερα στα παιδιά, είχαν υποστεί πραγματική κριτική αξιολόγηση, ελάχιστα απ’ αυτά θα μπορούσαν αποκτήσουν αδειοδότηση από την Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)». [RobertF. KennedyJr.]

Η ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ SEROQUEL

Η AstraZenecaέχει ένα μακρύ ιστορικό συστηματικής και σκόπιμης απόκρυψης τωναρνητικών δεδομένωντωντεστ ασφάλειας των φαρμάκων της, στο οποίο προστίθεται τώρα και η απόκρυψη των παρενεργειών του εμβολίου-Frankensteinγια την Covid-19.

Στο παρελθόν, ηDrugWatch.com τεκμηρίωσε αυτή την τακτική της,αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία απέκρυπτε εν γνώσει τηςσυστηματικά,τα αποτελέσματα που έδειχναν ότι το αντιψυχωσικό φάρμακο Seroquel ήταν είτε αναποτελεσματικό είτε επιβλαβές, όπως αποκαλύπτεται σε εταιρικά email.

Μετά την αποκάλυψη της απάτης της με την απόκρυψη των παρενεργειών του φαρμάκου της Seroquel, η AstraZeneca έπρεπε να πληρώσει 520 εκατομμύρια δολάρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και 647 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες κοινότητες του Τέξας, μέλη των οποίων είχαν υποστεί βλάβες από το εν λόγω φάρμακο.

Όπως αποδείχθηκε, με τα αντιψυχωσικά φάρμακα Seroquel και Seroquel XRτης AstraZeneca,, η εταιρεία ενδιαφέρονταν για τη μεγιστοποίηση των κερδώντης και όχι για την ασφάλεια όσων συμμετείχαν στα τεστ ασφάλειας του φαρμάκου της, ούτε για την ασφάλεια των εκατοντάδων χιλιάδων ασθενών που το παίρνουν μετά την κυκλοφορία του.

Η AstraZenecaαναγκάστηκε να καταβάλει 350 εκατομμύρια δολάρια για να αντιμετωπίσει περισσότερες από 23.000 αγωγές για βλάβες που προκλήθηκαν από το το Seroquel (μεταξύ των οποίων και η πρόκληση διαβήτη), και να πληρώσει ένα ανάλογο ποσό ως πρόστιμο για να διευθετήσει παράνομες χρεώσεις μάρκετινγκ.

Η εταιρεία αντιμετώπισε διάφορα σκάνδαλα,στα οποία συμπεριλαμβάνονταν η παραποίηση των στοιχείων στις μελέτες για τη διάθεση του Seroquelστα παιδιά, (!)και για κακώς δομημένες κλινικές δοκιμές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπιστία των δεδομένων.

Το 2002, η Dr. Melissa DelBello και οι συνεργάτες της δημοσίευσαν μια «μελέτη» που χρηματοδοτήθηκε από την AstraZeneca,σύμφωνα με την οποία τοάτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο Seroquel της AstraZeneca (quetiapine) «ήταν ασφαλές για χρήση σε παιδιά». (!!!)Σ’ αυτή,χορηγήθηκε το Seroquelσε 30 παιδιά που διαγνώστηκαν με διπολική διαταραχή,από τα οποία μόνο 8 ολοκλήρωσαν τη δοκιμή. Η μελέτη κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το Seroquel ήταν πιο αποτελεσματικό στα παιδιά που έπαιρναν το φάρμακο από μια ομάδα παιδιών που δεν το έπαιρναν. Ως αποτέλεσμα, η AstraZeneca,χρηματοδοτώντας μια fake-μελέτη, πέτυχε να εκδοθεί μια «εθνική σύσταση» σύμφωνα με την οποία «τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα είναι η κύρια επιλογή για τα παιδιά με τη διπολική αναταραχή». (!)

Σε προγενέστερο χρόνο, κατά τη δεκαετία του 1970, η AstraZeneca, διαβλέποντας το μέλλον των «αντικαταθλιπτικών», ανέπτυξε τον πρώτο εκλεκτικό αναστολέα επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRI) που ονομάζεται ζιμελιδίνη, που άρχισε να πωλείται το 1982. Αλλά το φάρμακο παρήγαγε μια σπάνια σοβαρή παρενέργεια στο νευρικό σύστημα, την οποία η εταιρεία αναγκάστηκε να παραδεχθεί ένα χρόνο αργότερα, προκειμένου να αποφύγει τις ζημιές από πιθανές αγωγές.

ΗΠΑ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Τον Μάρτιο του 2020,το Υπουργείο Υγείας(HHS) των ΗΠΑενίσχυσε σημαντικάτο καθεστώς της πλήρους νομικής ασυλίας των φαρμακευτικών εταιρειών (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και αυτές των εμβολίων) που είχε θεσπιστεί το 1986, για οποιαδήποτε αυθαιρεσία και παρανομία διαπράττουν.

Το Υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση με βάση το Νόμο PREP,με την οποία παρείχε πλήρη κάλυψη για κάθε αστική ευθύνη«έναντι οποιασδήποτε αξίωσης απώλειας που προκλήθηκε από, προκύπτει από, σχετίζεται ή προκύπτει από την παρασκευή, τη διανομή, τη χορήγηση ή τη χρήση ιατρικών αντιμέτρων», συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων. Αυτό σημαίνει ότι η AstraZeneca αποζημιώνεται εναντίον αγωγών, ανεξάρτητα από το εάν το νέο «εμβόλιό» τηςπροκαλεί ή όχι σοβαρές παρενέργειες.

ΠΑΡΑ ΤΑ 65 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ, Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΖΕΙ

Το Εμβόλιο Gardasil (HPV):Το μαφιόζικο ColpoGrossoτης Merck για την αλλοίωση των δεδομένων του εμβολίου HPV για τον... καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Από τα επίσημα Πρακτικά της ένορκης εξέτασης του μέντορα της βιομηχανίας των εμβολίων Dr. StanleyPlotkin από τον δικηγόρο AaronSiri, στις 11 Ιανουαρίου 2018.

•Tα πλήρη πρακτικά της εξέτασης (403 σελίδες), στη διεύθυνση:

https://www.docdroid.net/8zJh4QQ/1-11-18-matheson-plotkin.pdf

• Αποσπάσματα από τα Πρακτικά:

http://www.grivas.info/emvolia/361-kl-grivas-i-diki-ton-emvolion-pensylvania-11-01-2018

AaronSiri:Επειδή κανένα από τα παιδικά εμβόλια δεν δοκιμάστηκε σε σύγκριση με μια ομάδα παιδιών που έλαβαν ένα «πραγματικά αδρανές εικονικό φάρμακο», τα όποια συμπεράσματα σχετικά με παρενέργειες αυτών των εμβολίων είναι σχεδόν αδύνατο να επιβεβαιωθούν. Σωστά;

Dr. Plotkin:Σωστά.

AaronSiri:Η εταιρεία Merck, στις δοκιμές ασφαλείας του εμβολίου Gardasil για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (HPV) χρησιμοποίησε τρεις ομάδες ατόμων με ένα «ανορθόδοξο» τρόπο:

Στηνπρώτη ομάδα χορηγήθηκε με ένεση το υπό δοκιμή εμβόλιο.

Στη δεύτερη ομάδα χορηγήθηκε με ένεση μόνο αλουμίνιο ως ανοσοενισχυτικό (το αλουμίνιο είναι μια επικίνδυνη νευροτοξίνη).

Στηντρίτη ομάδα χορηγήθηκε με ένεση φυσιολογικός ορός.

Εν συνεχεία, η εταιρεία παραποίησε τεχνηέντως τα στοιχεία του ελέγχου: Οι τελευταίες δύο ομάδες (η ομάδα με το αλουμίνιο και η ομάδα με τον φυσιολογικό ορό) αναμείχθηκανμεταξύ τους όταν ανακοινώθηκαν τα ευρήματα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να γνωρίζουμε εάν η ομάδα με τον φυσιολογικό ορό είχε χαμηλότερο ποσοστό παρενεργειών από ότι η ομάδα με το Gardasil ή η ομάδα με το ανοσοενισχυτικό αλουμινίου.

Έτσι, η δοκιμή του Gardasil έδειξε ότι το 2,3% των γυναικών που έκαναν είτε το ελεγχόμενο εμβόλιο είτετο συνδυασμό αλουμινίου και φυσιολογικού ορού, ανέπτυξαν συστηματική αυτοάνοση διαταραχή εντός έξι μηνών.

Η ερώτηση είναι: Εάν η τρίτη ομάδα, που πήρε μόνο τον φυσιολογικό ορό,είχε αναφερθεί χωριστά,θα έδειχνε μηδενικό ποσοστό παρενεργειών.Σωστά;

Dr. Plotkin: Σωστά.

Siri:Δεν θα ήταν αυτό το σημαντικό εύρημα;

Dr. Plotkin:Δεν το ξέρω… θα πρέπει να ρωτήσετε έναν στατιστικολόγο.

ΑΝΤΙΕΠΙΛΟΓΟΥ: ROBERTF. KENNEDY, Jr.

[Επαναλαμβάνοντας τον RobertF. Kennedy, Jr]: «Δεδομένου ότι καμία από τις φαρμακευτικές εταιρείες δεν δοκίμασαν ποτέ την ασφάλεια των προϊόντων τους σε σύγκριση με ένα πραγματικά αδρανές εικονικό φάρμακο (placebo), μπορούσαν πάντα να απορρίπτουν τις όποιες τραγικές παρενέργειές τους ως θλιβερή «σύμπτωση… η βιομηχανία των εμβολίων δεν είναι συνηθισμένη σ’ αυτό το είδος των ελέγχων... οι περισσότερες διαδικασίες έγκρισης εμβολίων δεν γίνονται μετά από ελέγχους ασφάλειας των εμβολίων με ένα γνήσιο αδρανές εικονικό φάρμακο (placebo)… εάν οι 72 δόσεις των εμβολίων που έχουν επιβληθεί σήμερα στα παιδιά, είχαν υποστεί πραγματική κριτική αξιολόγηση, ελάχιστα απ’ αυτά θα μπορούσαν αποκτήσουν αδειοδότηση από την Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)». [RobertF. Kennedy]

Κλεάνθης Γρίβας