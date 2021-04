Επετειακή έκδοση αφιερωμένη στο περιβάλλον από την Zero

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η Zero Motorcycles γιορτάζει το 2021 τα 15 χρόνια παρουσίασης της στο χώρο της μοτοσικλέτας και με τονΗ Zero είναι η πιο επιτυχημένη εταιρεία ηλεκτρικών μοτοσικλετών στις ΗΠΑ δικό της ξεχωριστό - ηλεκτρικό - τρόπο. Η αμερικανική φίρμα για να γιορτάσει τη σημαντική επέτειο παρουσίασε μια ειδική έκδοση του DSR της στις 22 Απριλίου.

Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία καθώς ήταν η ημέρα που γιόρταζε η Γη και η Zero είναι από τις εταιρείες που σέβονται το περιβάλλον και τον πλανήτη. Το επετειακό DSR θα είναι διαθέσιμο σε πέντε διαφορετικούς χρωματισμούς οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από τα στοιχεία της φύσης.

Πέντε ειδικοί χρωματισμοί για το Zero DSR

Βρίσκουμε λοιπόν την έκδοση Mojave, την έκδοση Snow, την έκδοση Green, την έκδοση Volcano και Η Zero συνεργάζεται με το National Forest Fοundation της Αμερικήςτην έκδοση Orange. Οι μοτοσικλέτες θα είναι σε περιορισμένο αριθμό, ενώ από την πώληση κάθε μοντέλου η Zero θα δωρίζει 500 δολάρια στο ίδρυμα National Forest Fοundation.



Οι επετειακές Zero DSR είναι εξοπλισμένες με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 70 ίππων. Η τελική ταχύτητα ξεπερνάει τα 160Km/h, ενώ η αυτονομία αγγίζει τα 260 χιλιόμετρα. Οι μοτοσικλέτες της Zero είναι κυρίως εκτός δρόμου και γι' αυτό τους ενδιαφέρει πολύ να είναι φιλικές προς το περιβάλλον καθώς θα κινούνται σε δάση και χωμάτινα μονοπάτια. Η τιμή της επετειακής Zero θα κοστίζει 12.850€.

