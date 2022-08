MotoGP Αυστρίας: Ο Enea Bastianini πήρε την pole position με Ducati

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης στην πίστα Red Bull Ring την ημέρα των κατατακτηρίων Αυτή ήταν η πρώτη pole position του Bastianini στη μεγάλη κατηγορία.ήταν η ανακοίνωση της προσθήκης ενός ακόμα αγώνα (Sprint) σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο την επόμενη χρονιά, οι αναβάτες του MotoGP δεν ξέχασαν να μας χαρίσουν άφθονο θέαμα εντός πίστας.

Μεγάλος κερδισμένος στις κατατακτήριες δοκιμές ήταν ο Enea Bastianini με την Gresini Ducati. Ο Ιταλός στην τελευταία του προσπάθεια πίεσε στο όριο και κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή αφήνοντας πίσω του μια αρμάδα από Ducati.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Pecco Bagnaia με την εργοστασιακή Ducati αφήνοντας τον teammate του Jack Miller στην 3η θέση. Η ανωτερότητα της Ducati φάνηκε και στη δεύτερη σειρά του grid με τους αναβάτες της Pramac, Jorge Martin και Johann Zarco να καταλαμβάνουν την 4η και 6η θέση. Ο μοναδικός που έβαλε φρένο στις ορέξεις των αναβατών της Ducati ήταν ο πρωταθλητής Fabio Quartararo με την Yamaha. Ο Γάλλος ήταν για μια ακόμα φορά ταχύτατος και παρά το γεγονός ότι είχε απέναντί τους τις ανώτερες GP22, κατάφερε να τις αντιμετωπίσει οδηγώντας στο απόλυτο όριο.

