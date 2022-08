Ο Maverick Vinales προπονείται με μια Aprilia RS660

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Λίγες ημέρες έμειναν πλέον πριν την επανέναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP με τον αγώνα της Μεγάλης Βρετανίας στην πίστα του Silverstone. Οι αναβάτες έχουν μπει σε πλήρη ρυθμό προπόνησης μετά την ξεκούραση και ετοιμάζονται με κάθε τρόπο προκειμένου όταν βρεθούν ξανά στη σέλα της μοτοσικλέτας τους να είναι πανέτοιμοι.

Ο Maverick Vinales, αναβάτης της Aprilia, έχει δείξει εξαιρετική πορεία στους τελευταίους αγώνες και το Στις 7 Αυγούστου το GP του Silverstone.βάθρο στο Assen της Ολλανδίας απέδειξε ότι είναι σε φόρμα. Ο Ισπανός εκτός από το γυμναστήριο, βρέθηκε στην πίστα της Cremona στην Ιταλία όπου είχε την ευκαιρία να προπονηθεί με μοτοσικλέτα.

Είχε στη διάθεσή του μια Aprilia RS660 με την οποία έγραψε καλούς χρόνους ακολουθώντας μάλιστα την πολύ πιο ισχυρή Aprilia RSV4 με αναβάτη τον Tommaso Marcon.

Απολαύστε τον Vinales στη σέλα της RS660.

Riding with the #660rs #Aprilia preparing the 2nd part of the season ⚒💪🏼 Tommaso Marcon We enjoy a bit ⚡️ Preparando la 2nda mitad de temporada ⚒💪🏼 pic.twitter.com/l1iQpwy7ij