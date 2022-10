Τα Νέα της Πιάτσας#348

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν εβδομάδα ανακατατάξεων στο χώρο της αυτοκίνησης. Ανακατατάξεις που κάποιες περιμέναμε και τις είχαμε «φωτογραφίσει» αλλά επειδή δεν είχαν επισημοποιηθεί αποφύγαμε να αναφέρουμε ονόματα.Μπορεί ακόμη ο Όμιλος Συγγελίδη να μην έχει βγάλει επίσημο δελτίο τύπου ωστόσο οι αναβαθμίσεις των στελεχών του έγιναν και ανακοινώθηκαν στο δίκτυο.

Η πρώτη σημαντική αναβάθμιση ήταν του Πέτρου Πιπερίδη μέχρι πρότινος διευθυντή της Peugeot. Όταν ένας πρόεδρος ενός Ομίλου βλέπει ένα στέλεχος του να απογειώνει τις πωλήσεις της Peugeot το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να τον αναβαθμίσει.

Έτσι ο Πέτρος Πιπερίδης ανέλαβε γενικός διευθυντής του Ομίλου και έχει στην ομπρέλα του την Peugeot, την Citroen, την Opel και την DS.

Είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε ολόκληρο το δίκτυο του Ομίλου Συγγελίδη. Πάντας σεμνός και εργατικός, δεν του αρέσουν οι εκκρεμότητες. Είναι τελειομανής και στόχο-προσηλωμένος. Έχει ευαισθησίες με τους πελάτες της εταιρίας του και προσέχει να μην αδικηθεί κανένας. Τέλος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο δημοσιογραφικό χώρο του αυτοκινήτου.

Η άλλη σημαντική αλλαγή που έγινε στον Όμιλο είναι του Δημήτρη Καββούρη ο οποίος μέχρι σήμερα χειριζόταν την Citroen,την DS και την Opel. Ο Δημήτρης Καββούρης έγινε αντιπρόεδρος του Ομίλου με κύρια ευθύνη τις σχέσεις του Ομίλου Συγγελίδη με τα εργοστάσια στο εξωτερικό αλλά και τη στρατηγική ανάπτυξη και τα νέα Projects του Ομίλου.

Τόσο ο Πέτρος Πιπερίδης όσο και ο Δημήτρης Καββούρης θα αναφέρονται στον κ. Πολυχρόνη Συγγελίδη.

Τέλος η Κορίνα Βαλυράκη, υπεύθυνη μέχρι σήμερα στο γραφείο Τύπου ανέλαβε προϊσταμένη των γραφείων τύπου όλων των εταιριών ( Peugeot, Citroen,DS,Opel).

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν από τη Γενική Διεύθυνση και άλλες αλλαγές στον Όμιλο Συγγελίδη. Οπότε θα έχουμε και συνέχεια.

Αλλαγές έγιναν και στον Όμιλο Σφακιανάκη. Η κα Νεκταρία Δημητρακοπούλου που τα τελευταία χρόνια κατείχε την θέση της Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων για την Suzuki αναβαθμίστηκε αναλαμβάνοντας την θέση Marketing Manager Premium Brands για τον Όμιλο Σφακιανάκη.

Η κα Δημητρακοπούλου με σπουδές στο μάρκετινγκ και κάτοχος M.B.A διαθέτει πολυετή εμπειρία στο μάρκετινγκ καθώς και στο χώρο του αυτοκινήτου αφού έχει αποτελέσει μέλος των αντίστοιχων ομάδων για τις BMW Hellas, BMW Financial Services και Suzuki.

Το Γραφείο Τύπου της SUZUKI από την 1η Οκτωβρίου ανέλαβε η κα Λήδα Κοντζεδάκη. Ταυτόχρονα από τη θέση της Marketing Assistant θα υποδέχεται και θα συντονίζει την επικοινωνία, τη διαχείριση και αποστολή πληροφοριακού υλικού αλλά και τη διαχείριση του δημοσιογραφικού στόλου.

Σήμερα και αύριο (11/10) στην πόλη Sitges έξω από την Βαρκελώνη γίνεται η παρουσίαση του νέου Toyota Corolla Cross που φέρνει πολλές ανατροπές στις οικογενειακές μετακινήσεις. Με κορυφαία χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, επιλογή ευφυούς τετρακίνησης και ευρύχωρη καμπίνα με τεχνολογία αιχμής, το πρακτικό Corolla Cross προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Στη χώρα μας θα διατίθεται σε τέσσερα εξοπλιστικά πακέτα: Active Plus, Style, Style Skyview και Lounge, με την τεχνολογική λίστα συστημάτων άνεσης και ασφάλειας να θεωρείται ιδιαίτερα πλήρης καθώς από την πρώτη κιόλας επιλογή συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 10.5 ιντσών αλλά και μία υψηλής ευκρίνειας οθόνη 12.3 ιντσών τοποθετημένη ψηλά στο ταμπλό. Περισσότερα σε λίγα 24ωρα.

Την Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2022 στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) θα γίνει διαδικτυακά η Παγκόσμια Πρεμιέρα της νέας EQE SUV. Η EQE SUV είναι το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο και για τις δύο μάρκες, τη Mercedes-Benz και τη Mercedes-AMG, που προσφέρουν «ηλεκτρικό» τρόπο έκφρασης στους λάτρεις των εκτός δρόμου οχημάτων! Το τέταρτο μοντέλο που κατασκευάστηκε πάνω στη νέα αρχιτεκτονική για ηλεκτρικά οχήματα προσφέρει σημαντική ευρυχωρία και πολυμορφικότητα ενώ είναι εξοπλισμένο με καινοτόμα χαρακτηριστικά άνεσης. Επιπλέον, η φιλοσοφία του αρθρωτού συστήματος μετάδοσης κίνησης διευκολύνει ένα ευρύ φάσμα επιδόσεων με δυνατότητα επιλογής κίνησης στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς.

Ειδικά στους επαγγελματίες απευθύνεται το νέο PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen με κυψέλες καυσίμου. Εφοδιασμένο με τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου, το νέο PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen, είναι η προσφορά της PEUGEOT στον επαγγελματία και τις τοπικές αρχές που αναζητούν τις πλέον καινοτόμες λύσεις μετακίνησης μηδενικών ρύπων. Το κύριο πλεονέκτημα του αμιγώς ηλεκτρικού PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen έγκειται στον εξαιρετικά μικρό χρόνο γεμίσματος της δεξαμενής υδρογόνου του, που δεν υπερβαίνει τα 3 λεπτά. Με αυτονομία 400χλμ., ισχύ 100kW και ροπή 260Nm, το PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen μπορεί να μεταφέρει έως και 1.000κιλά ωφέλιμου φορτίου, ενώ ο ωφέλιμος όγκος φόρτωσης φτάνει τα 6.1 μ3.

Ξεκίνησε η διάθεση του νέου My Ami Tonic. Μια έκδοση γεμάτη ενέργεια που εμπνέει για δράση μέσω των χρωμάτων και του εξοπλισμού της. Οι διαφορές με το πρώτο Ami είναι αρκετές και διακρίνονται αμέσως εξωτερικά. Έχει ενισχυμένους προφυλακτήρες, άλλα μαρσπιέ και θόλους ενώ διαφορετικές είναι και οι μπάρες οροφής. Οι νέες στυλιστικές λεπτομέρειες συνδυάζουν το χακί και το έντονο κίτρινο που δίνουν ακόμη πιο νεανικό χαρακτήρα. Το My Ami Tonic προσθέτει πολύχρωμα διακοσμητικά στοιχεία και πολλά αξεσουάρ, για να δημιουργήσει ένα πολύ εξωστρεφές από αισθητικής άποψης αποτέλεσμα.

Το εσωτερικό του My Ami Tonic είναι εξοπλισμένο με λειτουργικά αξεσουάρ, όπως η βάση για το smartphone, οι τρεις αποθηκευτικοί χώροι, τα διχτάκια στις πόρτες και το κεντρικό διαχωριστικό, ο γάντζος για το κρέμασμα τσάντας, τα πατάκια και το Dat@mi που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του smartphone με το αυτοκίνητο.

Έφθασαν στην Ελλάδα τα νέα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα της BYD για να καλύψουν τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού επαγγελματία. Προσφέρουν μεγάλη οικονομία στο κόστος κίνησης και φυσικά με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Η BYD (Build Your Dreams) είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός κολοσσός με εταιρικό όραμα “Τεχνολογικές Καινοτομίες για μία Καλύτερη Ζωή” .Στην Ελλάδα η κινέζικη εταιρία εκπροσωπείται από την Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και τη PNT CARS PANTOPIKOS . Η PNT CARS PANTOPIKOS βρίσκεται στο 16ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και Θηβαΐδος (στον παράδρομο της Ε.Ο.), στην Κηφισιά.

Ο Matteo Maestri ,πρόεδρος της εταιρίας Biro, εμπνευστής και δημιουργός των διθέσιων ηλεκτρικών οχημάτων Biro,ήρθε στην Ελλάδα για τα εγκαίνια του Βirò Store Athens στο Κολωνάκι. Στη συνέντευξη που έδωσε αναφέρθηκε στους στόχους της εταιρίας του, τις προβλέψεις του στις πωλήσεις στην Ελλάδα αλλά και την ασφάλεια που παρέχουν τα αυτοκίνητα . Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν ήδη δύο εκδόσεις. Το Biro και Biro Big που και τα δύο διαθέτουν πλούσια πακέτα εξοπλισμού.

Στο εργοστάσιο του Mississippi η Nissan ξεκινά τον μετασχηματισμό στα EVs ακολουθώντας το μακροπρόθεσμο οράματος της εταιρείας, το Nissan Ambition 2030, για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Πρόσφατα οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο στο Canton στο Mississippi, γιόρτασαν τα 20 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου από όπου κατασκευάστηκαν πέντε εκατομμύρια οχήματα.