Το Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 αναδείχθηκε νικητής στη δοκιμή ελαστικών 4 εποχών 

Οι εξαντλητικές δοκιμές σε οδήγηση σε στεγνό, βρεγμένο και χιονισμένο οδόστρωμα καθώς και η χιλιομετρική απόδοση ήταν τα κύρια κριτήρια που είχαν οι δημοσιογράφοι του γερμανικού περιοδικού Auto Bild για να ψηφίσουν το καλύτερο ελαστικό τεσσάρων εποχών.Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Goodyear αναδείχτηκε νικήτρια στη δοκιμή ελαστικών 4 εποχών, επικρατώντας 30 άλλων brands.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε 32 ελαστικά διαφορετικών τύπων και εταιριών. Τα 16 ανήκουν στην τελευταία γενιά ελαστικών των ανταγωνιστών της Goodyear. Η πιο πρόσφατη σειρά ελαστικών Vector 4Seasons της Goodyear σε διαστάσεις 225/50R17 τοποθετήθηκε πάνω σε μια BMW 3 Series.

Οι δοκιμαστές αξιολόγησαν 16 διαφορετικά χαρακτηριστικά. Απο τον τρόπο συμπεριφοράς του ελαστικού στο στεγνό η στο βρεγμένο οδόστρωμα, απο τα κρατήματα στο χιονισμένο δρόμο μέχρι και την αντίσταση κύλισης η και το κόστος του κάθε ελαστικού.

Το Vector 4Seasons Gen-3 ήταν το μόνο ελαστικό που απέσπασε «πράσινη» βαθμολογία και στις 16 κατηγορίες συγκεντρώνοντας θετικές κριτικές. Οι δημοσιογράφοι που έκαναν τις δοκιμές είπαν οτι το Vector 4Seasons Gen-3,προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Έχει μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα ενω ικανοποιητικά είναι τα επίπεδα υδρολίσθησης.

Το ελαστικό Vector 4Seasons Gen-3 συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στη δοκιμή του Auto Bild για την χιλιομετρική απόδοση, υψηλότερη από οποιοδήποτε ελαστικό που βρίσκεται στις 5 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Vector 4Seasons Gen-3 κερδίζει το δημοφιλή τεστ ελαστικών 4 εποχών του περιοδικού Auto Bild. Στη δοκιμή του 2020 είχε κατακτήσει ξανά την κορυφή, ενώ το γερμανικό περιοδικό είχε ανακηρύξει την Goodyear τον καλύτερο κατασκευαστή ελαστικών 4 εποχών.

Ο Laurent Colantonio, Regional Technology Director EMEA της Goodyear δήλωσε:

«Οι καταναλωτές που επιλέγουν ελαστικά 4 εποχών αναζητούν ένα ελαστικό που να έχει εξαιρετικό φρενάρισμα και πρόσφυση σε διαφορετικές καιρικές και οδηγικές συνθήκες, από στεγνό οδόστρωμα το καλοκαίρι σε βρεγμένο οδόστρωμα το χειμώνα και δυνατό αέρα, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και άνεσης.

Ο συνδυασμός όλων αυτών των απαιτήσεων, καθώς και η εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας στον οδηγό μέσω της εξαιρετικής χιλιομετρικής απόδοσης δεν είναι εύκολη υπόθεση και γι΄ αυτό είμαστε υπερήφανοι που έχουμε τις περισσότερες νίκες σε δοκιμές ελαστικών 4 εποχών από οποιαδήποτε άλλη μάρκα 2.

Το Vector 4Seasons Gen-3 είναι το τελευταίο μοντέλο της δημοφιλής σειράς Vector, που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη τεχνολογίας ελαστικών 4 εποχών εδώ και 35 χρόνια, από όταν ανακαλύψαμε το all season ελαστικό».

Η τελευταία έκδοση Gen-3 της σειράς Goodyear Vector 4Seasons προσφέρει στον οδηγό αυξημένη πρόσφυση σε χιονισμένο οδόστρωμα σε σχέση με τον προκάτοχό του, χάρη στις πολυάριθμες εγκοπές που βρίσκονται στο κέντρο του πέλματος και οι οποίες παγιδεύουν χιόνι ανάμεσά τους εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσφυση.

Τη ίδια στιγμή, η δυνατή στεφάνη και τα μπλοκς των ώμων προσφέρουν βελτιωμένο χειρισμό και μικρότερή απόσταση φρεναρίσματος σε στεγνό οδόστρωμα4. Για ιδανική ασφάλεια σε βρεγμένο οδόστρωμα, οι βαθιές και φαρδιές αυλακώσεις βοηθούν στην απομάκρυνση του νερού, ενισχύοντας την αντίσταση υδρολίσθησης.

Οι εταιρίες που πήραν μέρος στο διαγωνισμό και οι τύποι ελαστικών

Διάσταση ελαστικών: 225/50R17. Αυτοκίνητο: BMW Σειρά 3. Ελαστικά: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Dunlop Sport All Season, Continental AllSeasonContact, Hankook Kinergy 4S2, Vredestein Quatrac Pro, Falken EuroAll Season AS210, Nokian Seasonproof, Michelin CrossClimate 2, Maxxis Premitra All Season Weather Control 3, Bridgest Viking Four Tech, Kumho Solus 4S Multiseason, Firestone Multiseason SF2, Pirelli Cinturato All Season SF2, Nexen N'blue 4Season, Giti Allseason AS1