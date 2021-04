Βρήκαμε τα πρώτα Dacia Sandero νέας γενιάς που ήρθαν στην Ελλάδα

Του Λουκά Παπαλάμπρου





Είναι το best seller μοντέλο της Dacia. Το μοντέλο που μαζί με το Duster εκτόξευσε εμπορικά τη ρουμανική εταιρεία σε όλη την Ευρώπη. Εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την έννοια value for money, προσφέροντας στους οδηγούς οτιδήποτε χρειάζονται, σε ασυναγώνιστες τιμές. Η Dacia ανήκει στον όμιλο Renault.

Αναφερόμαστε στο Sandero και ειδικότητα στην έκδοση Stepway με τα περιπετειώδη χαρακτηριστικά. Πολύ σύντομα, η νέα γενιά του compact crossover θα ξεκινήσει την εμπορική της πορεία στην ελληνική αγορά. Τα πρώτα αυτοκίνητα βρίσκονται ήδη στη χώρα μας και τις επόμενες μέρες θα πάρουν θέση στις εκθέσεις των επίσημων αντιπροσώπων.

Τα ανακαλύψαμε στον χώρο όπου φυλάσσονται και σας παρουσιάζουμε τις πρώτες εικόνες.

Καλύτερο σε όλα

Το καινούριο Sandero Stepway αναβαθμίστηκε ριζικά. Διαθέτει πιο σύγχρονη σχεδίαση, στιβαρό αμάξωμα, αξιοπιστία, αντοχή και αποδοτικούς κινητήρες. Πατάει σε νέα πλατφόρμα, είναι βελτιωμένο όσον αφορά στην οδική συμπεριφορά, παρέχει κορυφαία ασφάλεια, διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό και αποδοτικούς κινητήρες που συνδυάζουν τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου με την υψηλή αυτονομία.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος (174 χλστ.), τα πλαστικά προστατευτικά, η μεγαλύτερη μάσκα, οι ειδικές ενισχύσεις στα μαρσπιέ των θυρών, η μεταλλική ποδιά στους προφυλακτήρες και οι μπάρες οροφής με το λογότυπο προσδίδουν επιπλέον δυναμισμό στο αυτοκίνητο.

Τα φώτα LED, το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος, το eCall και οι υπόλοιπες τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού ανεβάζουν επίπεδο το Sandero Stepway. No1 σε λιανικές πωλήσεις στην Ευρώπη.

Περνώντας στο εσωτερικό, συναντάμε αναβαθμισμένα υλικά, ένα καινούριο σύστημα multimedia με οθόνη αφής 8 ιντσών στην κεντρική κονσόλα που υποστηρίζει Android Auto και Apple CarPlay και πλειάδα αποθηκευτικών χώρων.

Οι χώροι για τους επιβάτες είναι από τους καλύτερους στην κατηγορία, όπως και το πορτμπαγκάζ, το οποίο έχει χωρητικότητα 410 λίτρων.

Έως 1.300 χιλιόμετρα αυτονομίας

Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει μόνο σύνολα βενζίνης, ένα νέο κιβώτιο ταχυτήτων CVT, αλλά και έκδοση ECO-G με διπλό καύσιμο (βενζίνης-υγραερίου), που αποτελεί μια πιο απλή, αξιόπιστη και οικονομική λύση μετακίνησης.

• TCe 90: turbo 1 λίτρου, που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή με αυτόματο κιβώτιο CVT.

• TCe 100 ECO-G: νέος 3κύλινδρος 1.00άρης, διπλού καυσίμου (βενζίνης- LPG), που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και έχει αυτονομία που αγγίζει τα 1.300 χιλιόμετρα.

Οι τιμές του νέου Sandero Stepway θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Παρά τις εντυπωσιακές βελτιώσεις του οχήματος σε όλα τα επίπεδα, θα παραμείνουν άκρως ανταγωνιστικές.

