Πυρκαγιά στο ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στην Λευκωσία: Εκτεταμένες ζημιές - Άγνωστες οι αιτίες

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στην κυπριακή πρωτεύουσα Λευκωσία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, λέγοντας ότι τα αίτια της ερευνώνται.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι στο συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας, στέλνοντας στον ουρανό σύννεφα μαύρου καπνού.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο κτίριο πέταξαν βόμβες μολότοφ.

«Σημειώθηκαν δύο ισχυροί κρότοι, φλέγονται οι τοίχοι και η σκεπή. Το κτίριο εκκενώθηκε. Η αστυνομία απέκλεισε το κτίριο και στο σημείο επιχειρούν οι πυροσβέστες» είχε δηλώσει αρχικά η διευθύντρια του πολιτιστικού κέντρο Αλίνα Ράντσενκο.

In Nicosia, Cyprus, the building of the Russian Center for Science and Culture was on fire.



According to eyewitnesses, Molotov cocktails were thrown into it.



At the moment, the fire in the building is extinguished and there are no victims. pic.twitter.com/qmt93DMXUf