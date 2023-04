Αναχώρησε για τα παγωμένα φεγγάρια του Δία η ευρωπαϊκή αποστολή JUICE

Μια από τις μεγαλύτερες διαστημικές αποστολές που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η Ευρώπη εκτοξεύτηκε τη Μεγάλη Παρασκευή με σκοπό να εξετάσει αν τρεις μεγάλοι δορυφόροι του Δία προσφέρουν κατάλληλες συνθήκες για την εξέλιξη μικροβιακής ζωής.

Το JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), η πρώτη αποστολή της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA στον μεγαλύτερο πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος, είναι ένα πολυετές, φιλόδοξο εγχείρημα κόστους 1,6 δισ. ευρώ.



Τοποθετημένο στην κορυφή ευρωπαϊκού πυραύλου Ariane 5, το JUICE εκτοξεύτηκε από το ευρωπαϊκό διαστημικό κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας στις 15:15 ώρα Ελλάδας. Περίπου μισή ώρα αργότερα, το σκάφος απελευθερώθηκε από το ανώτερο στάδιο του πυραύλου και άρχισε ένα ταξίδι οχτώ ετών μέχρι το σύστημα του Δία.

Η εκτόξευση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά τελικά αναβλήθηκε λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών.

