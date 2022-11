H αποστολή «Artemis-1» έφτασε στο φεγγάρι

Η ιστορική αποστολή της NASA, «Artemis I» έφτασε στην Σελήνη. Η κάψουλα «Orion» πέρασε τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και πέταξε κοντά στην επιφάνεια της.

Είναι η πρώτη φορά που μια κάψουλα επισκέπτεται την Σελήνη μετά το πρόγραμμα Apollo της NASA πριν από 50 χρόνια. Η κάψουλα προσέγγισε την επιφάνεια της Σελήνης σε απόσταση 130 χιλιομέτρων όσο βρισκόταν στη σκοτεινή πλευρά της. Για λίγη ώρα, εξαιτίας ενός ημίωρου μπλακ άουτ στην επικοινωνία, δεν ήταν γνωστό εάν η εκτόξευση πήγε σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως ότου η κάψουλα εμφανίστηκε ξανά πίσω από τη Σελήνη.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.



Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission - approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec