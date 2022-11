Τι θα κερδίσετε αν γυμνάζεστε τουλάχιστον 5 λεπτά την ημέρα

Αν βιάζεστε αλλά θέλετε να χωρέσετε στο «φορτωμένο» σας πρόγραμμα μια γρήγορη προπόνηση, θα εκπλαγείτε ευχάριστα όταν μάθετε ότι υπάρχουν πολλά οφέλη από την γυμναστική, ακόμα και όταν διαρκεί για μόλις πέντε λεπτά ημερησίως. Είτε επιλέξετε να κάνετε μια γρήγορη προπόνηση στο σπίτι είτε να πάτε έξω για τρέξιμο, τα οφέλη, όπως μας λέει η επιστήμη, είναι πολλά.

Τι μας χαρίζει η πεντάλεπτη γυμναστική



Όπως με κάθε ρουτίνα άσκησης, η συνέπεια είναι το κλειδί. Επομένως, αντί να αισθάνεστε πιεσμένοι να αφιερώσετε ένα μεγάλο μέρος της ημέρας στη φυσική σας κατάσταση, οι ειδικοί σας προτείνουν να κάνετε όσο και ό,τι μπορείτε, ακόμα και αν αυτό πρόκειται για μια mini προπόνηση πέντε λεπτών.



Λιγότερη πείνα



Είναι εξίσου αποτελεσματικό να χωρίζετε την προπόνησή σας σε πολλές μικρότερες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αντί να κάνετε μια μεγάλη προπόνηση.

Επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Obesity παρατήρησε μια ομάδα ατόμων που εκτελούσαν μια ώρα άσκησης κάθε μέρα (ομάδα πρώτη), μαζί με μια άλλη ομάδα που ολοκλήρωσε 12 πεντάλεπτες προπονήσεις την ημέρα (ομάδα δύο). Και οι δύο ομάδες είχαν πολύ συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Αλλά είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα διαλειμματικής άσκησης (ομάδα δύο) είχαν μεγαλύτερο αίσθημα πληρότητας κατά την διάρκεια της ημέρας ένιωθαν 32% πιο χορτάτοι για την ακρίβεια από εκείνους που δεν ασκήθηκαν.

Εκτελώντας λοιπόν, πεντάλεπτες συνεδρίες άσκησης καθημερινά όποτε ήθελαν, οι συμμετέχοντες ένιωθαν πιο χορτάτοι.

Ζείτε περισσότερο (και καλύτερα)



Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology, το τρέξιμο πέντε έως 10 λεπτών καθημερινά είναι αρκετό για να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο. Αυτή η δημοφιλής μορφή σωματικής δραστηριότητας βρέθηκε ότι μειώνει τους θανάτους λόγω καρδιαγγειακών και άλλων αιτιών από 29% έως 50% σε ενεργούς δρομείς.

Για αυτό, ακόμα και αν οι δείκτες υγείας είναι σε καλά επίπεδα, φορέστε τα αθλητικά σας και κάντε ένα χαλαρό τρέξιμο για μόλις πέντε λεπτά. Τα οφέλη είναι πράγματι πολλά και ο χρόνος που θα ξοδέψετε ελάχιστος.

Κι αν αυξήσετε την ένταση για πέντε λεπτά;



Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, που έχει δημοσιευθεί στο American Journal of Health Promotion, University of Utah, το να κάνετε σύντομες περιόδους άσκησης πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο έντασης μπορεί να επηρεάσει θετικά το βάρος σας όσο και τα συνιστώμενα 10+ λεπτά. Έτσι, πέντε λεπτά μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν.

Για την πρόληψη της αύξησης βάρους, η ένταση της δραστηριότητας έχει μεγαλύτερη σημασία από τη διάρκεια, σύμφωνα με τους ερευνητές πίσω από την μελέτη. Γνωρίζοντας ότι ακόμη και σύντομες περίοδοι «έντονης» δραστηριότητας μπορούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για την προώθηση της καλύτερης υγείας.

Πηγή: govastileto.gr