Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τετάρτης (16/04), καθώς ληστεία σημειώθηκε στο Μεταξουργείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τις 11:30 στην οδό Βίκτωρος Ουγκό 25, ένας άγνωστος προσέγγισε πεζός έναν 40χρονο Αλγερινό και αφού το ακινητοποίησε, τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο μηρό και του άρπαξε ένα τσαντάκι.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και το θύμα μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.