Ένα ασυνήθιστο και ανησυχητικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τετάρτης στην Κυψέλη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και κινητοποίηση στις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 16:00, κάτοικος της οδού Στροφάδων παρατήρησε ένα γκρι, παχύρρευστο υγρό να ρέει από την αυλόπορτα εγκαταλελειμμένου οικοπέδου. Παρακινούμενος από την περιέργεια αλλά και την ανησυχία, μπήκε στον χώρο, όπου διαπίστωσε ότι το υλικό ανέβλυζε απευθείας από το έδαφος, έχοντας ήδη καλύψει το κράσπεδο.

Η διαρροή συνεχίστηκε αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα το υγρό να εξαπλωθεί και να καλύψει το οδόστρωμα σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και αυξάνοντας τους κινδύνους για πεζούς και οδηγούς.

Έκλεισε η Τροχαία τους δρόμους

Λόγω της έκτασης του φαινομένου, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Στροφάδων, Ευβοίας και Σκύρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τεχνικά συνεργεία, παρουσία μηχανικού, τα οποία εξετάζουν τη φύση του υλικού. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να πρόκειται για αθηναϊκό σχιστόλιθο, ένα πέτρωμα που απαντάται στο υπέδαφος της Αττικής, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα υποδομών, όπως αυτά του Μετρό. Μία άλλη εκδοχή αναφέρει ότι δεν αποκλείεται να πρόκειται για αφρό, που ρίχνει ο Μετροπόντικας στην περιοχή που ανοίγει σήρραγες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του φαινομένου.