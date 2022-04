Επιστημονική ημερίδα: «Ο πυροσβέστης που είχε για «όπλο» μόνο την μάνικα πέθανε»

Η εποχή που ο κάθε πυροσβέστης επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς με «όπλο» του μόνο την μάνικα έχει περάσει. Οι ανάγκες έχουν αυξηθεί και η τεχνολογία είναι ένα χρήσιμο «εργαλείο» στα χέρια των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της επιστημονικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών ΠΣ (ΕΠΑΥΠΣ), με θέμα «Επιστημονικότητα, έρευνα και καινοτομία ως εργαλεία επαγγελματικής εξέλιξης του Πυροσβέστη». Στην ημερίδα τονίστηκε η αναγκαιότητα «διαρκούς εκπαίδευσής του για τη διασφάλιση της απαραίτητης ψυχικής ανθεκτικότητας, της δεξιότητας δηλαδή που απαιτείται για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως κρίσεων». Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αντώνης Κούκουζας, στην ομιλία του, ανάφερε ότι «στο διαμορφούμενο σήμερα περιβάλλον, στόχος είναι ο επαγγελματίας πυροσβέστης να μπορεί να επιχειρεί με ασφάλεια, εξοπλισμένος με όσο το δυνατόν καλύτερο εξοπλισμό, με όσο το δυνατόν περισσότερα τεχνολογικά εφόδια προκειμένου να είναι χρήσιμος για τον συνάνθρωπο και την κοινωνία συνολικά, και με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του resilience των συστημάτων διαχείρισης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, ειδικά σήμερα με την κλιματική κρίση σε πλήρη εξέλιξη».

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Απριλίου 2022 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, παρουσιάστηκε το συνεργαζόμενο με την ΕΠΑΥΠΣ Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. & Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε “Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή“.

Την εκδήλωση, όπου τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό, τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Μιχάλης Δρίτσας, ο οποίος παρουσίασε την εθνική στρατηγική για την Έρευνα και την Καινοτομία, τη θέση της χώρας μας στο διεθνές στερέωμα αλλά και τους στόχους που έχουν τεθεί. Ο Δρ. Χρήστος Ντάνος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Decision Support Systems Laboratory EPU του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και Project Manager του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020/ “Search and Rescue – Technologies for First Responders”, στο οποίο μετέχει η ΕΠΑΥΠΣ και του οποίου τα έως τώρα αποτελέσματα παρουσίασε, και η Δρ. Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Καλλιόπη Κράββαρη, η οποία αναφέρθηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα “Resistant – Training and Knowledge Sharing Platform For First Responders and Educational Tools for students’ and citizens’ awareness and preparedness against Natural and Manmade Disasters and Risks” του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο επίσης μετέχει ως partner η ΕΠΑΥΠΣ.