Έρευνα για τον ξυλοδαρμό του Αμερικανού φωτορεπόρτερ στα Εξάρχεια

Εντολή για προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Γενική Αστυνομική διεύθυνση Αττικής για την επίθεση που δέχτηκε Αμερικανός φωτογράφος το βράδυ της Δευτέρας στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με το βίντεο που αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Ryan Thomas στο Twitter ένας αστυνομικός των ΜΑΤ επιτέθηκε στον φωτογράφο που βρισκόταν στο σημείο για να καταγράψει την ένταση στην περιοχή του λόφου του Στρέφη. Ο Αμερικανός φωτογράφος μάλιστα σε ανάρτηση του λίγο αργότερα έγραψε συγκεκριμένα «ευχαριστώ τον αστυνομικό της Αθήνας που με πλάκωσε στο ξύλο απόψε ενώ φωτογράφιζα ως δημοσιογράφος».

Thanks to the Athens cop that kicked the s*** out of me tonight while shooting as a journalist#antireport #εξαρχεια #Exarcheia #athens pic.twitter.com/8iehYhq4sn