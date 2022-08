Η απάντηση της επιστημονικής ομάδας του Πέτρου Ζωγράφου στα Ellinika Hoaxes

Πριν 10-15 ημέρες τα «ellinikahoaxes», μάλλον με εντολή των όποιων πολιτικών ή/και οικονομικών εντολέων τους, αποπειρώνται και πάλι με νέα ανάρτησή τους να «αποδομήσουν» την εφεύρεση του Πέτρου Ζωγράφου και της ερευνητικής ομάδας του και μάλιστα την νέα μηχανή μεγάλης ισχύος που παρουσιάσθηκε στις 10 Ιουλίου 2022 στο Δημαρχείο Περιστερίου.

Και πως το επιχειρούν αυτό ; Μα φυσικά με την παλιά δοκιμασμένη τακτική της διαστρέβλωσης δηλώσεων, σε συνδυασμό με ψευδοπληροφόρηση και δήθεν «επιστημονικές» αναφορές με κενά και ελλείψεις, που δημιουργούν όμως στο μη επαρκώς πληροφορημένο κοινό την αίσθηση της δήθεν «σοβαρής και επιστημονικής έρευνας».

Η «δεν πρόκειται να μπούμε» στον χορό της επιστημονικής αντιπαράθεσης με τα «ellinikahoaxes», πολύ περισσότερο αφού την δημοσιευμένη ανάρτησή τους την υπογράφει απόφοιτος πληροφορικής οικονομικού πανεπιστημίου (;) και όχι κάποιος επιστήμονας αντίστοιχης κατεύθυνσης.

Όμως, υποχρεούμαστε από την δεοντολογία, να ενημερώσουμε την επιστημονική κοινότητα αλλά και τους αναγνώστες μας με αποδείξεις για την επιχειρούμενη διαστρέβλωση και όχι με τους ισχυρισμούς που προτιμούν τα «ellinikahoaxes».

Α) Λένε τα «ellinikahoaxes», ότι ο ισχυρισμός προς κατάρριψη είναι ο εξής :

«Το Ινστιτούτο Max Planck επιβεβαίωσε τον τρόπο λειτουργίας της εφεύρεσης του Πέτρου Ζωγράφου, που βασίζεται στην δυνατότητα της μηχανής του να παρακάμπτει τον 2ο νόμο της θερμοδυναμικής, και έτσι να πετυχαίνει απόδοση 100%.»

Ουδέποτε ο Πέτρος Ζωγράφος και η ομάδα του ισχυρίστηκαν ότι η εφεύρεση «πετυχαίνει απόδοση 100%». Αυτό είναι ένα αυθαίρετο και καταχρηστικό εφεύρημα των «ellinikahoaxes», πιθανότατα για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν την όλη ανάρτηση για την «αποδόμηση» της εφεύρεσης.

Συνεπώς, ο ισχυρισμός που θέλουν να καταρρίψουν τα «ellinikahoaxes» είναι ψευδής και δεν υπάρχει, γεγονός που καθιστά την όλη ανάρτηση εντελώς περιττή.

Β) Για την αναφερόμενη παράκαμψη του θεωρήματος Carnot του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής, όπως και για τον βαθμό απόδοσης των κυψελών καυσίμου (fuel cells), πρέπει να επισημάνουμε ότι :

Πολλοί οργανισμοί και ερευνητές, ήδη από τις αρχές του αιώνα που διανύουμε, έχουν εκφρασθεί για την μη ισχύ του θεωρήματος Carnot και του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής στις μη θερμικές μηχανές, όπως είναι, οι κυψέλες καυσίμων κλπ.

Τα ανωτέρω πιστοποιούνται επιστημονικά από αρκετές επιστημονικές ανακοινώσεις, εργασίες και άρθρα. ορισμένα εκ των οποίων παραθέτουμε :

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα (Απρίλιος 2014) Διπλωματική Εργασία Νικολάου Αν. Γαλάνη με τίτλο «Αποδοτικότητα κυψέλης καυσίμου τηγμένων καρβιδίων» (υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ε. Ρογδάκη), όπου στην εισαγωγή (σελίδα 9) τονίζονται τα εξής: «Οι κυψέλες καυσίμου είναι ηλεκτροχημικές συσκευές που μετατρέπουν απευθείας την χημική ενέργεια των καυσίμων σε ηλεκτρική ενέργεια, με υψηλή αποδοτικότητα και χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επειδή τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής θερμότητας και μηχανικού έργου - χαρακτηριστικά των συμβατικών μεθόδων παραγωγής ενέργειας - αποφεύγονται, οι κυψέλες καυσίμου δεν υπόκεινται στους θερμοδυναμικούς περιορισμούς των θερμικών μηχανών, όπως ο βαθμός απόδοσης Carnot. Επιπλέον επειδή αποφεύγεται η καύση, οι κυψέλες καυσίμου παράγουν ενέργεια με ελάχιστους ρύπους .»

https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/38722/galanisn_mcfc.pdf?sequence=1

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας. Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Στην σελίδα (4) αναφέρει: Οι κυψέλες καυσίμου είναι ηλεκτροχημικές διατάξεις που μετατρέπουν τη χημική ενέργεια των καυσίμων άμεσα σε ηλεκτρική, παρακάμπτοντας τους θερμοδυναμικούς περιορισμούς που διέπουν τις συμβατικές θερμικές μηχανές .

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH101/%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/5%CE%B2_%CE%9A%CF%85%CF%88%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CF%85_oc.pdf

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα (Σεπτεμβριος 2006) διπλωματική εργασία Εριέττα Ι. Ζουντουρίδου. Επιβλέπων: Νικόλαος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ. Όπου τονίζονται τα εξής: Οι κυψέλες καυσίμου μετατρέπουν απευθείας την χημική ενέργεια του καυσίμου σε ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να περιλαμβάνουν το στάδιο της μετατροπής της θερμότητας σε μηχανική ενέργεια, η οποία εν συνεχεία μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Γι αυτό τον λόγο η απόδοση των κυψελών καυσίμου, μπορεί να υπερβαίνει το όριο του κύκλου Carnot, ακόμα και αν λειτουργούν σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες πχ 80 βαθμούς κελσίου.(Σελ19) Επίσης ο sir william Grove πρωτεργάτης της γενικής θεωρίας της διατήρησης της ενέργειας πρωτοπόρος της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου. .ανέφερε ότι με την ψυχρή καύση του υδρογόνου και του οξυγόνου θα παρήγαγε ηλεκτρικό ρεύμα με θεωρητική απόδοση 100%. (Σελ15). Εγκρίθηκε από τριμελής επιτροπή Ν. Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ. Κ. Βουρνάς Καθηγητής ΕΜΠ. Και Σ. Παπαθανασίου Λέκτορας ΕΜΠ. www.electricallab.gr/e-yliko/fuel-cell-hydrogen/864-pemfc/fileΕθνικό

Πανεπιστήμιο Πατρών . Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της Χριστίνας Σ. Στυλιανού (Φεβρουάριος 2017) Λειτουργική Απόκριση Κυψέλης, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Νικόλαος Α. Βοβός όπου στην εισαγωγή τονίζονται τα εξής : Οι Κυψέλες Καυσίμου είναι ηλεκτροχημικές συσκευές που μετατρέπουν τη χημική ενέργεια του καυσίμου απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια με υψηλή απόδοση και χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Επειδή αποφεύγονται τα ενδιάμεσα στάδια της παραγωγής θερμότητας και του μηχανικού έργου των συμβατικών μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος, οι ΚΚ δεν επηρεάζονται από τους θερμοδυναμικούς περιορισμούς των θερμικών μηχανών, όπως η απόδοση Carnot. (Σελ -3) https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/10237/1/Thesis%20Stylianou.pdf

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή . Διπλωματική εργασία Κοκκίνης Γρηγόριος του Βασιλείου (Χίος, Οκτώβριος 2019 ) Επιβλέπων: Δρ. Νικητάκος Νικήτας. H Εφαρμογή των Κυψελών Καυσίμων στη Ναυτιλία όπου τονίζονται τα εξής : Αντίθετα με τη λειτουργία των κινητήρων ντίζελ, οι Κυψέλες Καυσίμου υδρογόνου (Fuel Cells) μετατρέπουν τη χημική ενέργεια του καυσίμου απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς τη διαδικασία καύσης. Έτσι, οι Κυψέλες Καυσίμου, αφενός είναι αποτελεσματικότερες από άλλες συμβατικές πηγές ενέργειας, επειδή η απόδοσή τους δεν περιορίζεται από τον κύκλο Carnot . (Σελ 13-70)

https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/20221/Kokkinis_Fuel%20cells_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (Οκτώβριος 2010) Διπλωματική εργασία Αναγνώστης Σαμάνης Διπλωματική εργασία με θέμα: Ανάπτυξη προηγμένου συστήματος ελέγχου για κυψελίδα καυσίμου υδρογόνου με μέγιστη ισχύ – Αλγόριθμος ελέγχου και εφαρμογή σε σταθερό φορτίο. Επιβλέπων Καθηγητής Παναγιώτης Σεφερλής. Εξεταστική επιτροπή Παναγιώτης Σεφερλής, Νατσιάβας Σωτήριος, Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος. Στην εισαγωγή τονίζονται τα εξής : Οι κυψέλες καυσίμου μετατρέπουν τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε ηλεκτρική, χωρίς να μεσολαβεί ενδιάμεση μετατροπή σε μηχανική ενέργεια, και αυτό το χαρακτηριστικό τις διαχωρίζει από τις θερμικές μηχανές όπως οι μηχανές εσωτερικής καύσης. Επομένως τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής μηχανικού έργου και θερμότητας αποφεύγονται και η απόδοση της κυψέλης καυσίμου δεν περιορίζεται από τον θερμοδυναμικό κύκλο Carnot. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλής τιμής απόδοσης συγκριτικά με μια συμβατική μηχανή εσωτερικής καύσης. (Σελ 11)

http://users.auth.gr/~seferlis/diploma_el_files/2010_Samanis_Anagnostis.pdf

Στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Κορνελλ (CORNELL UNIVERSITY) Άρθρο των Jonathan G. Richens, Álvaro M. Alhambra, Lluis Masanes από 10 Φεβρουαρίου 2017 με τίτλο «Finite-bath corrections to the second law of thermodynamics» (Διορθώσεις στον δεύτερο νόμο της Θερμοδυναμικής) https://arxiv.org/abs/1702.03357

Άρθρο στο SCIENTIFIC AMERICAN του J. Miguel Rubi από 1. Νοεμβρίου 2008 με τίτλο «Θραύει η Φύση τον δεύτερο νόμο της Θερμοδυναμικής;» και υπότιτλο «Παρουσιάζοντας διάσταση από τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, η φύση είναι γεμάτη παραδείγματα τάξεως προερχομένης από το χάος. Ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο επιλύει το φαινομενικό παράδοξο» https://www.scientificamerican.com/article/how-nature-breaks-the-second-law/

Άρθρο της εταιρείας HIDEN ANALYTICAL από 5 Φεβρουαρίου 2021 με τίτλο «Αντικείμενα – κλειδιά στις σύγχρονες μελέτες κυωέλης καυσίμου», όπου υπογραμμίζεται ότι : «οι κυψέλες καυσίμου δεν περιορίζονται από το θεώρημα του Carnot και δεν εφαρμόζεται ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, όπερ σημαίνει ότι μπορούν να παρέχουν εξαιρετικά υψηλές ηλεκτρικές αποδόσεις» (fuel cells are not limited by Carnot’s theorem and the second law of thermodynamics does not apply, this means that they can provide extremely high electrical efficiencies) https://hideninc.com/6113-2/

Άρθρο με τίτλο : «Η αποδοτικότητα της κυψέλης καυσίμου επανακαθορίζεται: To όριο Carnot αναθεωρείται» (“Fuel Cell Efficiency Redefined; Carnot Limit Reassessed”) των Jacob, Kallarackel T and Jain, Saurabh (2005) : Q1-Ninth Internat. Symposium on Solid Oxide Fuel Cells (SOFC IX), 2005-07, USA.

https://researchfeatures.com/reassessing-view-second-law-thermodynamics/

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Max Planck – Για Έρευνα Στερεάς Κατάστασης (The Max Planck Institute – For Solid State Research), όπου αναφέρεται ρητά για τις κυψέλες καυσίμου : «Ειδικές ηλεκτροχημικές διαρρυθμίσεις επιτρέπουν για την απ’ ευθείας μετατροπή της χημικής σε ηλεκτρική ενέργεια (γι’ αυτό μη περιοριζόμενη από την αποτελεσματικότητα του Carnot)» [Special electrochemical arrangements allow for the direct transformation of chemical into electrical energy (thus not limited by Carnot's efficiency)] https://www.fkf.mpg.de/2699241/FuelCells

Άρθρο-εισήγηση του R. Ramakumar στο συνέδριο 2001 του ieee (Διεθνής Ένωση Επιστημόνων / ο μεγαλύτερος επαγγελματικός οργανισμός για την προηγμένη τεχνολογία) για «Κυψέλες καυσίμου – Εισαγωγή» , όπου αναφέρεται ότι «Η ισοθερμική λειτουργία επιτυγχάνει στις κυψέλες καυσίμου την πλήρη παράκαμψη του περιορισμού Carnot στην αποδοτικότητα που υπομένεται από τις θερμικές μηχανές που λειτουργούν με μια θερμή πλευρά και μια ψυχρή πλευρά. Γι’ αυτό οι κυψέλες καυσίμου υπόσχονται υψηλότερες αποδοτικότητες μετατροπής.» (Isothermal operation enables fuel cells to completely bypass the Carnot limitation on efficiency suffered by heat engines operating between a hot side and a cold side. Thus fuel cells inherently promise higher conversion efficiencies.) https://ieeexplore.ieee.org/document/970128

Άρθρο από 27 Απριλίου 2022 για τις δημοσιεύσεις του Dr. Yοusef Haseli, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Κεντρικού Μίτσιγκαν – ΗΠΑ με τίτλο «Επαναθεωρώντας την άποψη μας για τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής» (Reassessing our view of the second law of thermodynamics) http://eprints.iisc.ac.in/42739/

Επομένως, η παράκαμψη του θεωρήματος Carnot και του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής γίνεται αποδεκτή όχι μόνον από το Ινστιτούτο MAX PLANCK και από την εταιρεία HIDEN Analytical Inc., όπως αναφέρεται και σε προηγούμενο δημοσίευμα της zougla.gr, αλλά από πληθώρα επιστημονικών αναφορών και εργασιών.

Και επειδή γνωρίζουμε, ότι τα «ellinikahoaxes» γνωρίζουν τις συγκεκριμένες αναφορές και εργασίες και δεν μπορούν να προσκομίσουν αποδείξεις για το αντίθετο, προσπαθούν να «μειώσουν» την ισχύ των δύο αναφορών της zougla.gr σε προηγούμενο δημοσίευμα, δηλαδή της εταιρείας HIDEN ANALYTICAL (ότι τάχα δεν είναι από τις μεγαλύτερες στον χώρο της) και του Ινστιτούτου MAX PLANCK.

Για το Ινστιτούτο MAX PLANCK μάλιστα ισχυρίζονται τα «ellinikahoaxes», ότι ο διευθυντής της έρευνας στερεάς κατάστασης Joachim Maier σε διαδικτυακή επικοινωνία τους είπε ότι «οι κυψέλες καυσίμου δεν μπορούν να παρακάμψουν τον 2ο θερμοδυναμικό νόμο, καθώς σε κάθε σενάριο, η παραγωγή εντροπίας θα είναι θετική», χωρίς όμως να παραθέτουν κάποια έγγραφη απόδειξη γι’ αυτό, ενώ στην ιστοσελίδα του ινστιτούτου του γράφεται επισήμως ακριβώς το αντίθετο !

Ως προς τον βαθμό απόδοσης των μη θερμικών μηχανών και ιδιαίτερα των κυψελών καυσίμου (fuel cells), που τα «ellinikahoaxes» επιμένουν στο 60%, αντί άλλης απαντήσεως τους παραπέμπουμε στα κάτωθι άρθρα, δηλ. στο : https://newatlas.com/energy/hysata-efficient-hydrogen-electrolysis/, όπου η αυστραλιανή εταιρεία HYSATA πρόσφατα ανακοίνωσε για ηλεκτρολύτη υδρογόνου την επίτευξη συνολικού βαθμού απόδοσης 95% και στο : https://interestingengineering.com/denmarks-upcoming-fuel-cell-factory-offers-90-efficiency , όπου εργοστάσιο fuel cells της Δανίας θα παράγει fuel cells που θα έχουν απόδοση άνω του 90%.

Εν κατακλείδι, ας έχουν υπ’ όψιν τα «ellinikahoaxes» ότι οι προβοκατόρικες μέθοδοι που χρησιμοποιούν με διαστρέβλωση στοιχείων και ανυπαρξία αποδείξεων θα καταρρίπτονται πάντα με την αλήθεια, με στοιχεία και αποδείξεις. Και καλό θα είναι να ανησυχούν οι οικονομικοί και κυρίως οι πολιτικοί εντολείς των «ellinikahoaxes» με προεξάρχοντες τους κυβερνητικούς παράγοντες. Γιατί όσο επιτρέπουν στα «ellinikahoaxes» ή και προτρέπουν να ενεργούν με αυτό τον ιταμό τρόπο διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, τόσο επιβεβαιώνουν την κοινή πεποίθηση ότι στηρίζουν αυτή την κατάσταση, με συνέπεια να δουν τα αποτελέσματα των πράξεων και της απραξίας τους το βράδυ των εκλογών. Αλλά τότε θα είναι μάλλον αργά για δάκρυα και μεταμέλειες…