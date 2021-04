"Κουδούνι" στα Λύκεια με 408 θετικά κρούσματα από self tests

Μετά από μία πεντάμηνη διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των λυκείων, εκπαιδευτικοί και μαθητές επιστρέφουν στις φυσικές τους τάξεις σήμερα Δευτέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση προσέλευσης στο λύκειο, εκτός από την υποχρεωτική χρήση μάσκας και τα υπόλοιπα γνωστά μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, η βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τη διενέργεια του πρώτου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής 11 Απριλίου είχαν βρεθεί 408 θετικά κρούσματα από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κανένας από αυτούς δεν θα παρευρεθεί σήμερα στις σχολικές αίθουσες γιατί πρέπει να γίνει η επανάληψη του τεστ (βλέπε αναλυτικά τη διαδικασία παρακάτω), με δικαιολογημένες τις απουσίες. Πάντως τα self tests μέχρι στιγμής δείχνουν να αποδίδουν και με τη συχνή χρήση τους μπορούν να συμβάλουν στη μη διάδοση του κορωνοϊού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανοιχτά σχολεία και η επανεκκίνηση του λιανεμπορίου θα δείξουν το επόμενο διάστημα εάν η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας θα επιτρέψει άμεσα ή όχι το άνοιγμα περισσότερων δραστηριοτήτων. Το γεγονός ότι ο εμβολιασμός προχωρεί κανονικά είναι ένα θετικό σημάδι για επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό που απασχολεί έντονα τους ειδικούς είναι ο συνωστισμός σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, γι' αυτό τον λόγο συνιστούν μεγάλη προσοχή και τήρηση των μέτρων. Εντός καταστημάτων, τα μέτρα είναι γνωστά και υποχρεωτικά τόσο για το προσωπικό όσο και το καταναλωτικό κοινό. Για να λειτουργήσουν εκ νέου και οι άλλες δραστηριότητες, χρειάζεται ατομική ευθύνη, ενώ όσον αφορά το Πάσχα (2 Μαΐου) οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους, είναι νωρίς ακόμη να κάνουμε λόγο για άνοιγμα των περιφερειών την περίοδο του Πάσχα, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των κρουσμάτων εκείνες τις ημέρες.

Σχετικά με την εκπαιδευτική κοινότητα, κάθε μέλος της, εκπαιδευτικοί, μαθητές, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς επίσης και το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ και ΕΒΠ) των σχολείων Ειδικής Αγωγής είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα και να φέρουν μαζί τους στο λύκειο τη σχετική βεβαίωση (για τους εκπαιδευτικούς) ή κάρτα (για τους μαθητές) αρνητικού αποτελέσματος κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι είναι υποχρεωτικό το self test ακόμα και για όσους μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν εμβολιαστεί.

«Το πιο σημαντικό τεστ γίνεται εκτός σχολείου» αναφέρει το σχετικό σποτ του Υπουργείου Παιδείας, ενώ οδηγίες για τη διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr, αλλά και σε βίντεο (https://youtu.be/uqy9EtE1uuE).

Δείτε το βίντεο:

Έτσι, από σήμερα και για αυτές τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας δικαιούνται συνολικά τέσσερα tests (δύο για κάθε εβδομάδα). Ειδικότερα, από σήμερα Δευτέρα, θα μπορούν να προμηθευτούν με μια επίσκεψη στο φαρμακείο δύο τεστ (θα γίνουν δύο καταχωρίσεις από τους φαρμακοποιούς), και την επόμενη εβδομάδα να παραλάβουν επίσης αυτά που προβλέπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο self test, οι απουσίες 1-2 ημερών μέχρι να γίνει το επαναληπτικό test δεν θα προσμετρώνται. Τα επαναληπτικά tests πρέπει να γίνονται εντός 24 ωρών, εξού και η λειτουργία των δημόσιων δομών και τις Κυριακές.

Τεστ και μέτρα προστασίας

Εκτός από τη διενέργεια των self tests κατ' οίκον, στα λύκεια ισχύουν κανονικά όλα τα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού. Αναλυτικότερα: υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, οι μαθητές θα κάνουν διαφορετικά διαλείμματα ανά ομάδες, ενώ σταθερές θα είναι οι ομάδες μαθητών στα αθλήματα και άλλες δραστηριότητες. Επίσης προβλέπονται η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων, ο τακτικός αερισμός, καθώς επίσης και ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Απουσία και αποχώρηση από το σχολείο σε περίπτωση μη επίδειξης σχολικής κάρτας

Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στην τάξη, δεν θα γίνεται δεκτός, θα λαμβάνει απουσία και θα αποχωρεί από το σχολείο. Εάν ο μαθητής είναι ανήλικος, θα παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στο σχολείο για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι κηδεμόνες του τον παραλάβουν, τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων προστασίας που ισχύουν.

Προαιρετική τηλεκπαίδευση για όσους νοσούν, έχουν θετικό τεστ ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Για τους μαθητές των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ βγει θετικό παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική. Το ίδιο προβλέπεται και για τους μαθητές που νοσούν.

Επίσης εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη που ίσχυε και στο παρελθόν για τους μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή που συνοικούν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες: έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα, εφόσον το επιθυμούν.

Πού πετάμε τα test μετά τη διενέργεια του ελέγχου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self tests, αν το τεστ είναι αρνητικό, γίνεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων. Αν είναι θετικό, τα υλικά απορρίπτονται επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες. Τα απόβλητα των self tests δεν τοποθετούνται στους κάδους της ανακύκλωσης, ούτε απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.

Ανοίγει σήμερα το λιανεμπόριο σε Αχαΐα και Θεσσαλονίκη

Επαναλειτουργούν από σήμερα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας το λιανεμπόριο θα ανοίξει με click in shop και click away, όπως δηλαδή σε όλη τη χώρα, ενώ στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης μόνο με click away.

Παράλληλα στο λιανικό εμπόριο αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία πληθυσμού/εμβαδού έχει ως εξής:

-για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τ.μ.: 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

-για επιφάνειες άνω των 500 τ.μ.: για κάθε 100 τ.μ. πλέον των 500 τ.μ., επιτρέπεται ένας πελάτης.

Επιπλέον, από σήμερα επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση α) τον ΚΑΔ: 92.00.12.02 που αφορά τα ΟΠΑΠ play και β) τον ΚΑΔ: 92.00.12 που αφορά τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα/ κερματοδέκτη που παραμένουν κλειστά. Τα καταστήματα αυτά ωστόσο δεν θα λειτουργήσουν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Τέλος, από σήμερα στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου («κόκκινο»), από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου («βαθύ κόκκινο»), λόγω βελτίωσης της επιδημιολογικής τους εικόνας, περνούν οι εξής περιοχές:

-η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας,

-η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας,

-οι Δήμοι Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας,

-ο Δήμος Κατερίνης,

-ο Δήμος Αστυπάλαιας,

-ο Δήμος Σκιάθου.

Από το επίπεδο επίσης πολύ αυξημένου κινδύνου («βαθύ κόκκινο») βγαίνει και μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, πλην των δήμων Λαμιέων και Λοκρών, οι οποίοι παραμένουν στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου («βαθύ κόκκινο»).