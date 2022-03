Συγχαρητήριο μήνυμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Τυνησίας ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα στέλνει τα πιο ειλικρινή της συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές στην Τυνησία και σε όλους τους Τυνήσιους που γιορτάζουν την εθνική τους εορτή», ανέφερε.

Happy #IndependenceDay, #Tunisia!#Greece sends its sincerest congratulations and best wishes to 🇹🇳 and all Tunisians as they celebrate their National Day. @TunisieDiplo @MfaTunisia