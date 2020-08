Πέρασε και από τον Πειραιά το πλοίο με το φονικό φορτίο

Στάση και στον Πειραιά πριν καταλήξει στον Λίβανο είχε κάνει το μοιραίο πλοίο με τους 2.750 τόνους νιτρικής αμμωνίας στο οποίο έγινε η φονική έκρηξη στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο Rhosus άνηκε σε κυπριακή εταιρεία και το 2013 αγοράστηκε από επιχειρηματία με καταγωγή από τη Ρωσία.

Το πλοίο φέρεται να άνηκε στην Teto Shipping με έδρα τη Λεμεσό και ιδιοκτήτη τον Grechushkin Igor.

Η νιτρική αμμωνία φορτώθηκε στην Γεωργία και είχε τελικό προορισμό την Μοζαμβίκη. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως θα χρησιμοποιούνταν ως συστατικό για λίπασμα.

Έτσι λοιπόν, το καράβι φορτωμένο με νιτρική αμμωνία είχε φτάσει στην Τουρκία και εκεί άλλαξε πλήρωμα αφού ήταν τέσσερις μήνες απλήρωτο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Rhosus έκανε στάση έπειτα στον Πειραιά για ανεφοδιασμό και φαίνεται πως υπήρξε σύγκρουση του πληρώματος με τον ιδιοκτήτη λόγω της μη καταβολής των δεδουλευμένων τους.

Στην πορεία, ο καπετάνιος πήγε στη Βηρυτό για να φορτωθούν στο κατάστρωμα αγροτικά μηχανήματα. Λόγω παλαιότητας όμως, το κατάστρωμα δεν άντεξε τόσο μεγάλο βάρος και το 2014 το πλοίο δεσμεύτηκε. Οι ναυτικοί μετά από 11 μήνες κατάφεραν να απελευθερωθούν.

Ο ανταποκριτής του Guardian στη Μόσχα Andrew Roth ανέβασε σε ανάρτησή του στο twitter φωτογραφία που δημοσιοποίησε ο ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός "Ren Tv" και στην οποία ο Roth αναφέρει πως απεικονίζεται ο Ρώσος Igor Grechushkin. Πιστεύεται πως ο Grechushkin κατοικεί στην Κύπρο αυτήν τη στιγμή, αναφέρει ο ανταποκριτής του Guardian.

Russia's Ren TV publish a photograph of Igor Grechushkin, the Russian/Cypriot owner of the Rhosus, a ship carrying 2,750 tons of ammonium nitrate abandoned in Beirut port in 2013. The same chemical caused yesterday's explosion. He's currently believed to be in Cyprus. pic.twitter.com/omXrXuGPgX