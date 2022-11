Το χρονικό του τρόμου για εκατοντάδες επιβάτες της Emirates

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε δύο πτήσεις της Emirates, από την Αθήνα, με προορισμό τη Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι, καθώς υπήρχε πληροφορία από τη CIA για ύποπτο άτομο αραβικής καταγωγής που βρισκόταν σε πτήση της εταιρείας.

Οι επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν για αρκετές ώρες, πριν εν τέλει ολοκληρωθούν οι έρευνες των Αρχών αργά το βράδυ και κηρυχθεί λήξη του συναγερμού. Ασφάλεια και Αντιτρομοκρατική δεν εντόπισαν ύποπτο πρόσωπο ή αντικείμενο μέσα στα δύο αεροσκάφη.



Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αναφέροντας τα εξής:

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ύπαρξη ύποπτου ατόμου σε μία από τις δύο πτήσεις γνωστής εταιρείας που αναχωρούσαν απογευματινές ώρες σήμερα (10-11-2022), από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», δόθηκε η εντολή για την επιστροφή της μίας πτήσης και την μη αναχώρηση της έτερης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Αερολιμένα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στα αεροσκάφη από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί το άτομο το οποίο αφορούσε η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο ύποπτο».



Τι συνέβη

Το απόγευμα της Πέμπτης έγινε γνωστό πως η CIA είχε πληροφορία για ύποπτο άτομο αραβικής καταγωγής που βρισκόταν σε πτήση της εταιρείας Emirates από την Αθήνα. Με βάση αυτήν την πληροφορία σήμανε συναγερμός.

Η πρώτη ύποπτη πτήση, με προορισμό το Ντουμπάι (ΕΚ210), καθηλώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή της. Οι επιβάτες της κλήθηκαν να αποβιβαστούν μαζί με τις αποσκευές τους. Πέρασαν από αυστηρό έλεγχο, πριν τελικά δοθεί άδεια για αναχώρηση στις 22:06 το βράδυ της Πέμπτης. Ωστόσο, κάποιοι από τους επιβάτες αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν, έχοντας φοβηθεί με όλα αυτά που είχαν βιώσει.



Η δεύτερη πτήση, με προορισμό τη Νέα Υόρκη (ΕΚ209), πήρε εντολή να επιστρέψει στην Αθήνα ενώ βρισκόταν πάνω από την Ιταλία (Σαρδηνία). Αρχικά μπήκε σε holding pattern και έπειτα στράφηκε προς τα ανατολικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία δέχτηκαν να προσγειωθεί το αεροσκάφος στο έδαφός τους, που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα στις 17:32, με 228 επιβάτες (και ένα βρέφος) και 18 άτομα πλήρωμα.

Από τον πύργο ελέγχου στάλθηκε στο πλήρωμα σήμα με τα χαρακτηριστικά του υπόπτου προσώπου και μια κόπια του διαβατηρίου. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος, αλλά δεν εντοπίστηκε τίποτα, υπήρχε ωστόσο ο φόβος ότι ύποπτο πρόσωπο ταξίδευε με πλαστά στοιχεία. Κατά την επιστροφή της στην Αθήνα ο πιλότος απέφυγε να περάσει πάνω από στεριά, δηλαδή τη Σικελία ή την Ιταλία, ακόμη και την Πελοπόννησο, για προληπτικούς λόγους.

Η πορεία που ακολούθησε η πτήση ΕΚ209:



Λίγο πριν τις 22:00, η πτήση ΕΚ209 προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», φτάνοντας στο αεροδρόμιο υπό τη συνοδεία δύο F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας (340 Μοίρας) που απογειώθηκαν στις 21:09 από τη βάση της Σούδας (Κρήτη), έπειτα από εντολή του ΝΑΤΟ.

Το αεροσκάφος τροχοδρόμησε προς σημείο στάθμευσης του αεροδρομίου, όπου έγινε ο έλεγχος στους επιβάτες που παρέμειναν μέσα. Αργότερα μετακινήθηκαν προς τις αίθουσες αναμονής. Έπειτα από έλεγχο στην πτήση, αλλά και στις αποσκευές τους, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Επιβάτες και πλήρωμα διανυκτέρευσαν στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναχωρήσουν την Παρασκευή στις 20:00 για Νέα Υόρκη.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/EM99rAxQeN