Σφοδρή κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα όπως δυνατή χαλαζόπτωση, ισχυροί άνεμοι, αλλά και καταρρακτώδης βροχή, έπληξαν το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου, τον Δήμο Δομοκού και ειδικότερα τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας. Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν πολλές καλλιεργημένες εκτάσεις, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δομοκού Νίκο Καλημέρη, που είναι υπεύθυνος για την περιοχή, η κακοκαιρία επηρέασε σχεδόν το σύνολο της περιοχής και ιδιαίτερα τις Δημοτικές Κοινότητες Νέου Μοναστηρίου, Βαρδαλής, Αγραπιδιάς, Σοφιάδας, Πετριλίου, Πουρναρίου, Βελεσιωτών, Θαυμακού, Εκκάρας και Γαβρακίων.

«Από την ένταση των φαινομένων, χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν, ενώ χιλιάδες ακόμη υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη χαλαζόπτωση», τόνισε ο κ. Καλημέρης.

Το ακριβές μέγεθος της καταστροφής θα αποτυπωθεί μετά την αποχώρηση των υδάτων και την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, τόσο από τους ίδιους τους αγρότες όσο και από τα εξειδικευμένα συνεργεία του ΕΛΓΑ.

