Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό το πρωί της Πέμπτης (21/05).

Ειδικότερα, το τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα καταγράφηκε μετά τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απομακρύνθηκαν τα οχήματα από το σημείο και άνοιξαν εκ νέου οι αριστερές λωρίδες για τους οδηγούς, ωστόσο έχει δημιουργηθεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η Αττική Οδός με ανακοίνωσή της αναφέρει πως υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30′ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας (12:00).