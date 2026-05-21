Με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφεται ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά.

Το απόγευμα της Πέμπτης (21/5), εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε η σορός του στην περιοχή Τζιτζιφέ του Δήμου Αποκορώνου.

Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων, Κανέλλου Νικολάου, η σορός βρέθηκε τυχαία από έναν περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, στελέχη της ερευνητικής ομάδας της Ασφάλειας, καθώς και ιατροδικαστής.

Η σορός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο με πολύ πυκνή, θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά, σε κοντινή απόσταση από ένα τοπικό εκκλησάκι (χωρίς να βρίσκεται μέσα σε αυτό).

Όπως επεσήμανε ο Αστυνομικός Διευθυντής, η ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους και τα πυκνά βάτα ήταν ο λόγος που η σορός δεν είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες, παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις.

Αν και εκκρεμούν οι τυπικές επιστημονικές διαδικασίες, η αστυνομική και ιατροδικαστική αυτοψία δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας.

«Από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο σημείο μαζί με τον ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό. Τα χαρακτηριστικά του ρουχισμού του συμπίπτουν απόλυτα με τα ρούχα που φορούσε ο 33χρονος την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του», δήλωσε ο Κ. Νικολάου.

Για τις καταιγιστικές εξελίξεις έχει ήδη ενημερωθεί η οικογένεια του άτυχου γιατρού. Οι συγγενείς του αναμένεται να φτάσουν στα Χανιά την Παρασκευή, προκειμένου να προχωρήσουν στην επίσημη διαδικασία της αναγνώρισης.

Οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, ώστε να πέσει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 33χρονου.

