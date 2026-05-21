Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (21/05) στα Γιαννιτσά. Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς, με τους δύο να πέφτουν σε δεξαμενή.

Κατά τις 08:30 το πρωί καταγράφηκε το περιστατικό, όταν η σκαλωσιά που είχε στηθεί για την υλοποίηση εργασιών, κατέρρευσε. Ειδικότερα, οι δύο εργάτες που βρίσκονταν πάνω στη σκαλωσιά, ηλικιάς 60 και 64 ετών, έπεσαν και εγκλωβίστηκαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού.

Ο τρίτος εργάτης, ηλικίας 55 ετών, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και απεγκλώβισε τους δύο άνδρες από την δεξαμενή.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Πέλλας έχει αναλάβει την διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

