Στο τελικό συνέδριο του πρωτοποριακού ευρωπαϊκού προγράμματος BroilerNet, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ενεργά ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ».

Πρόκειται για μια κορυφαία πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Horizon Europe, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να διαμορφώσει το μέλλον της σύγχρονης, βιώσιμης και καινοτόμου πτηνοτροφίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το έργο BroilerNet υλοποιείται υπό τον κεντρικό συντονισμό του Σουηδικού Πανεπιστημίου Γεωργικών Επιστημών (Swedish University of Agricultural Sciences) και του καθηγητή Stefan Gunnarsson, σε μια ευρεία σύμπραξη με 25 εταίρους από 13 ευρωπαϊκές χώρες.

Σε εθνικό επίπεδο, η εκπροσώπηση της χώρας μας μοιράζεται ανάμεσα στον ερευνητικό και τον βιομηχανικό κλάδο. Από την πλευρά της έρευνας, το έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με επιστημονικά υπεύθυνη τη διευθύντρια Ερευνών και κτηνίατρο Δρ. Ε.Ν. Σωσσίδου, ενώ τη βιομηχανία εκπροσωπεί η «ΠΙΝΔΟΣ», με υπεύθυνο τον διευθυντή Έρευνας, Ανάπτυξης και Διοίκησης Λειτουργιών, Ι. Πατούνα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η ελληνική αποστολή κατέγραψε μια ιδιαίτερα ισχυρή και αξιοσημείωτη παρουσία.

Οι εφαρμοσμένες πρακτικές, η τεχνογνωσία και η στρατηγική του Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ξεχώρισαν ανάμεσα στις συμμετοχές των 13 χωρών και αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης, καθώς αναφέρθηκαν επανειλημμένα από τους συνέδρους ως ένα πρότυπο παράδειγμα σύγχρονης και βιώσιμης πτηνοτροφικής ανάπτυξης.

Μέσα από αυτό το διεθνές δίκτυο ανταλλαγής πρωτοποριακών μεθόδων, η «ΠΙΝΔΟΣ» κατάφερε να αναδείξει τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής πτηνοτροφίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει στον εγχώριο και διεθνή αγροδιατροφικό τομέα.

Η πολυετής εμπειρία, η εξειδίκευση του προσωπικού και οι τεχνολογικά προηγμένες πρακτικές που υιοθετεί ο Συνεταιρισμός μετατράπηκαν σε βασικό σημείο αναφοράς για τη χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής της ευρωπαϊκής παραγωγής, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή διάλογο για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.

Στην ουσία του, το BroilerNet λειτουργεί ως ένας ισχυρός συνδετικός κρίκος που ενώνει κορυφαίους επιστημονικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και μεγάλες επιχειρήσεις από κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Όλοι οι εταίροι μοιράζονται έναν κοινό και ξεκάθαρο στόχο, που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού, καινοτόμου και οικονομικά βιώσιμου μοντέλου πτηνοτροφίας, ικανού να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι στοχευμένες δράσεις του προγράμματος επικεντρώνονται κυρίως στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών ευζωίας των πτηνών, στη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη έξυπνων πρακτικών που ενισχύουν την αποδοτικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή.