Η χρηματιστηριακή αγορά «αποφάσισε» να εκμεταλλευθεί μια γεωπολιτική νηνεμία και να «αγοράσει» την εσωτερική δυναμική, κάτι που αποτυπώνεται σε σημαντική άνοδο του Γενικού Δείκτη Τιμών. Αυτή την ώρα κινείται πάνω από τις 2.250 μονάδες, και μάλιστα με αυξημένο τζίρο.

Βασικά «καύσιμα» αντλεί από τη μετοχή της ΔΕΗ (+6,33%), που ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εντυπωσιακή ζήτηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται στις 2.257,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,70%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε εντυπωσιακά υψηλότερη τιμή, φθάνοντας στις 2.281,20 μονάδες (+2,76%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται ήδη στα 246,79 εκατ. ευρώ.

Κερδισμένες είναι 56 μετοχές, χαμένες 52 και 14 παραμένουν αμετάβλητες.