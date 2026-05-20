Την επίτευξη συμβιβασμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή θα κλείσει γρήγορα μια ταραχώδη περίοδο στις διατλαντικές σχέσεις.

«Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα τηρήσουμε το μερίδιο της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει» απέναντι στις ΗΠΑ, ανέφερε σε ανάρτησή της στο «X», ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας. «Μαζί μπορούμε να εγγυηθούμε ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο», συμπλήρωσε.

Οι διαπραγματευτές των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για την εφαρμογή της πολυσυζητημένης δασμολογικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 20 Μαΐου, η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία πάνω σε δύο κανονισμούς που υλοποιούν τις μειώσεις των ευρωπαϊκών δασμών, όπως αυτές ορίζονται στην Κοινή Δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ.

Υπό την πίεση των πρόσφατων απειλών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, οι διαπραγματευτές συμφώνησαν στην άρση των εναπομενόντων τελωνειακών δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και στην παραχώρηση καλύτερης πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά για τα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα και τα θαλασσινά.

Για την προάσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων, οι νομοθέτες ενίσχυσαν τον κεντρικό κανονισμό με έναν ισχυρό μηχανισμό διασφάλισης. Αυτός προβλέπει ότι οι δασμολογικές διευκολύνσεις της ΕΕ μπορούν να ανακληθούν αυτόματα, εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τα συμφωνηθέντα.

«Ήταν ένα πολυτάραχο ταξίδι, αλλά άξιζε τον κόπο», δήλωσε ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής για τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι η θεσμοθέτηση των δεσμεύσεων αποτελεί πλέον μέρος της ευρωπαϊκής εργαλειοθήκης για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων, αλλά και μια απάντηση στις ασκούμενες πιέσεις.

Ο κ. Λάνγκε διευκρίνισε ότι οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία θα αξιολογηθούν στις 31 Δεκεμβρίου 2029, υπογραμμίζοντας πως αν διαπιστωθεί πλήγμα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή νέες ανισορροπίες, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ένα «φρένο έκτακτης ανάγκης».

Το υπόβαθρο της διαμάχης χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν σε ένα ανώτατο όριο δασμών 15% για τις περισσότερες ευρωπαϊκές εισαγωγές στις ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των ανταλλακτικών τους). Ως αντάλλαγμα, η ΕΕ υποσχέθηκε να καταργήσει τους δασμούς στα βιομηχανικά αγαθά των ΗΠΑ και να διευκολύνει την είσοδο αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, όπως το χοιρινό και τα γαλακτοκομικά.

Έκτοτε, ο Τραμπ κατηγόρησε την ΕΕ για κωλυσιεργία και απείλησε να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Μάλιστα, νωρίτερα τον Μάιο, έθεσε τελεσίγραφο στην ΕΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας, προειδοποιώντας με ακόμα υψηλότερους δασμούς σε αντίθετη περίπτωση.

Για να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες, απομένει η επίσημη επικύρωση από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή θεωρείται τυπική και οι κανονισμοί αναμένεται να ενεργοποιηθούν το αργότερο έως τις 4 Ιουλίου.