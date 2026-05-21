Με την καταμέτρηση των ψήφων στη μυστική ψηφοφορία ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου απορρίφθηκαν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών επικεφαλής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή.

Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης προσέκρουσαν στην αρνητική ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας (152 κατά), με τα αποτελέσματα ανά πρόσωπο να διαμορφώνονται ως εξής:

Για τον Σπήλιο Λιβανό (Συμμετείχαν 286 βουλευτές):

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: 127 «Ναι», 152 «Όχι», 1 «Παρών»

Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: 128 «Ναι», 152 «Όχι»

Για τη Φωτεινή Αραμπατζή:

Πρόταση ΠΑΣΟΚ: 129 «Ναι», 52 «Όχι»*, 2 «Παρών»

Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: 128 «Ναι», 152 «Όχι»

*Σημείωση: Στην ψηφοφορία επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την κ. Αραμπατζή καταγράφηκε σημαντική διαφοροποίηση στον αριθμό των αρνητικών ψήφων (52 έναντι των πάγιων 152).

Φ. Αραμπατζή: «Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η υπερασπιστική γραμμή της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δήλωσε απόλυτα αθώα και υπογράμμισε ότι ουδέποτε άσκησε πίεση ή κατάχρηση εξουσίας.

«Σας ζητώ να διαβάσετε προσεκτικά τη δικογραφία. Να αναρωτηθείτε αν υπάρχει έστω μία πράξη που να συνιστά αδίκημα, αν υπάρχει ένα ευρώ που να δόθηκε παράνομα ή ένας έλεγχος που δεν έγινε εξαιτίας μου. Στοχοποιήθηκα ως συνεργός εγκληματικής οργάνωσης και μπήκα στο κάδρο ενός υποτιθέμενου σκανδάλου μέσω δημοσιευμάτων, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ», ανέφερε η κ. Αραμπατζή.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί «κυβίστησης» επειδή τάχθηκε κατά της σύστασης επιτροπής για τον εαυτό της, ξεκαθάρισε: «Η τεκμηριωμένη απόφαση της πλειοψηφίας για απόρριψη της πρότασης με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμία σκιά. Οι συνταγματικοί θεσμοί δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται για κομματικές σκοπιμότητες».

Πυρά από την Αντιπολίτευση για «συγκάλυψη»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια προστασίας στελεχών της σε μια υπόθεση που αφορά τη διαχείριση των αγροτικών κονδυλίων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατήγγειλε «λεηλασία των αγροτικών επιδοτήσεων» και ένα οργανωμένο σύστημα παράνομων παρεμβάσεων με μοναδικό στόχο την «εξυπηρέτηση ημετέρων» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος στράφηκε κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας τονίζοντας: «Αν αρνηθείτε την έρευνα —όχι τη δίωξη, την έρευνα— τότε υποπίπτετε στο έγκλημα της συγκάλυψης».

Τέλος, ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, άσκησε κριτική στην κυβερνητική τακτική, σημειώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «επιβραβεύονται οι επίορκοι και καταδικάζονται οι έντιμοι».