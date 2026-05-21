Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Κάμερες: Νίκος Χριστοφάκης, Δανάη Μαραγκού

Παραγωγή: Ζougla.gr WebTV 2026

Μια ιστορική στιγμή για για την πατρίδα, τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τον θεσμό της Εφεδρείας εκτυλίχθηκε πρόσφατα στη Γαλλία. Για πρώτη φορά, ένας έφεδρος αξιωματικός, ο Ίλαρχος Ιωάννης Κάλυμνος, συμμετείχε ως υποδιοικητής του ελληνικού τμήματος στη γιγαντιαία διεθνή άσκηση «ORION 2026». Πρόκειται για τον πρώτο των πρώτων που εγκαινιάζει με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή Εφέδρων Αξιωματικών σε διεθνείς ασκήσεις τέτοιας κλίμακας.

Στην πρώτη του συνέντευξη που παραχώρησε στο Zougla.gr, μεταφέρει τις εμπειρίες του από το πεδίο των επιχειρήσεων, τις προκλήσεις της συνδιοίκησης σε ένα τόσο σύνθετο διεθνές περιβάλλον και το μέλλον του ενεργού Εφέδρου στην Ελλάδα.

Η «ΟRION 26» η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση της Γαλλίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Σχεδιάστηκε με σκοπό την προσομοίωση πολέμου υψηλής έντασης σε ευρωπαϊκό έδαφος και την προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων απέναντι σε σύνθετες, υβριδικές και σύγχρονες γεωπολιτικές απειλές. Στη δυναμική αυτή συμμαχία έλαβαν μέρος συνολικά 24 χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κινητοποιήθηκαν 12.500 στρατιώτες, 25 πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle», καθώς και 140 αεροσκάφη και 1.200 drones.

Η Ελλάδα είχε ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στην άσκηση μέσω του Στρατού Ξηράς, αποσπώντας εξαιρετικές εντυπώσεις με την πλήρη μεταφορά και ανάπτυξη της 25ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας από τη χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή της Καμπανίας. Στο πλαίσιο των αλλαγών που διενεργούνται την τρέχουσα περίοδο για την αναβάθμιση του θεσμού της Εφεδρείας, ο έφεδρος Ίλαρχος Ιωάννης Κάλυμνος συμμετείχε εθελοντικά και χωρίς καμία οικονομική αποζημίωση. Ο εν λόγω αξιωματικός ανήκει στον θεσμό του «Ενεργού Εφέδρου», ο οποίος θεσμοθετήθηκε προσφάτως.

Υπενθυμίζεται πως έως προσφάτως, το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο δεν επέτρεπε την ικανοποίηση αιτημάτων για εθελοντική συμμετοχή στις ασκήσεις καθώς η πρόσκληση και η κατάταξη προϋπέθεταν αυστηρά την επίσημη επιστρατευτική τοποθέτηση του εφέδρου. Με το νέο καθεστώς, οι εθελοντές έφεδροι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις, τόσο σε κύριες δραστηριότητες των Μονάδων όπου ανήκουν επιστρατευτικά, όσο και στα δύο νεοσύστατα Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφέδρων που δημιουργούνται στον Αυλώνα και το Λιτόχωρο.

Η στρατηγική αυτή μεταρρύθμιση, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, στοχεύει στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ετοιμότητας του προσωπικού μέσα από τακτικές επανεκπαιδεύσεις. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι έφεδροι που διαμένουν μόνιμα στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου θα αποτελούν την άμεσα διαθέσιμη εφεδρεία των Μονάδων Εκστρατείας της πρώτης γραμμής. Αντίστοιχα, οι διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα θα εκπαιδεύονται στα νέα Κέντρα Μετεκπαίδευσης, παραμένοντας πλήρως αξιοποιήσιμοι για τις ανάγκες της επιστράτευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη συμμετοχή τους δεν θα καταβάλλεται οικονομική αποζημίωση ή άλλη παροχή, ωστόσο έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες ηθικές και επιχειρησιακές επιβραβεύσεις για όσους ενισχύουν έμπρακτα την εθνική αποτροπή.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του ρόλου των εφέδρων Στελεχών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο Σχολείο Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων στη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς Πρόκειται για μια ιστορική πρωτοβουλία, καθώς είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη Σχολή διεξάγει εκπαίδευση αποκλειστικά για έφεδρους Αξιωματικούς. Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια δύο εβδομάδων, συνδυάζοντας μία εβδομάδα ψηφιακής, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μία εβδομάδα εντατικής παρακολούθησης με φυσική παρουσία, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόμαχου στρατεύματος.

