Η τεράστια επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ, η οποία ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/05) είχε στο στόχαστρο τέσσερις εγκληματικές ομάδες – οικογένειες, οι οποίες ερευνήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν πρόκειται για μια απλή έφοδο της αστυνομίας, αλλά για μια καλοστημένη επιχείρηση, η οποία δουλευόταν για μήνες. Η εκτεταμένη επιχείρηση της αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος ναρκωτικών, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τέσσερις οικογένειες, με τις δύο από τον Μυλοπόταμο να είναι επικεφαλής, ενώ οι άλλες δύο είχαν ρόλο διαμεσολαβητή.

Η ογκώδης δικογραφία έχει στο επίκεντρό της κατά κύριο λόγο, δύο οικογένειες – μαφία του νησιού, των οποίων ο συνδετικός κρίκος είναι ένας 21χρονος, που φέρεται να έχει ενεργό ρόλο και στις δύο ομάδες.

Σημειώνεται ότι στη δικογραφία, υπάρχουν πάνω από 70 κατηγορούμενοι, ενώ οι Αρχές σήμερα προχώρησαν σε 18 συλλήψεις, 15 κατασχέσεις οχημάτων και 22 εφόδους σε σπίτια και ποιμνιοστάσια. Ακόμη, οι αστυνομικοί μέχρι τώρα έχουν κατασχέσει περίπου 110 γραμμάρια κοκαΐνης και ένα κιλό χασίς.

Οι οικογένειες – μαφία, ο «συνδετικός κρίκος» και ο τρόπος δράσης

Η πρώτη εγκληματική ομάδα αποτελείται από δύο αδέλφια, ηλικίας 21 και 27 ετών, τον 48χρονο πατέρα τους και δύο ακόμη 21χρονους Κρητικούς. Ο ένας εκ των δυο 21χρονων ανδρών φέρεται να αποτελεί και τον «συνδετικό κρίκο» με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βασικοί κατηγορούμενοι εμφανίζονται ο πατέρας και οι δύο γιοι. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τρεις τους προμηθεύονταν κοκαΐνη από τον 21χρονο «συνδετικό – κρίκο». Τα μέλη της οικογένειας μοίραζαν τις ποσότητες ναρκωτικών σε συσκευασίες διαφορετικού βάρους και τις έκρυβαν είτε σε σπίτι στην περιοχή του Γαζίου είτε σε υπαίθρια σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες διακίνησης.

Στα μέλη της πρώτης ομάδας, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές αποδίδονται τουλάχιστον 108 τετελεσμένες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περίπου 60 διαφορετικά πρόσωπα. Σημειώνεται πως είχαν «επιχειρησιακό» τηλέφωνο, το οποίο μάλιστα «άλλαζε χέρια».

Στη δεύτερη εγκληματική ομάδα – οικογένεια εντάσσονται ο 21χρονος που φέρεται να συνδέει τις δύο ομάδες, ο 53χρονος πατέρας του, η 55χρονη μητέρα του, ο 22χρονος αδελφός του καθώς και δύο ακόμη νεαροί, ηλικίας 19 και 21 ετών.

Η δεύτερη ομάδα δραστηριοποιούταν στην Αγία Πελαγία, την Αχλάδα, το Γάζι και σε άλλες περιοχές του νομού Ηρακλείου. Στη δράση των παραπάνω προσώπων αποδίδονται τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε ισάριθμα πρόσωπα.

Τα «δανεικά ζώα» και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Από την πολύμηνη έρευνα που διεξήχθη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σημερινή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ, προέκυψε ότι ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του επιχείρησαν να εμφανίσουν ως αληθή των αριθμό ζώων που είχαν δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να μην χαθεί η επιχορήγηση για το έτος 2025.

Η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία βέβαια δεν είχε και όταν ενημερώθηκε για επικείμενο έλεγχο, φαίνεται πως «δανείστηκε» μερικά. Ο σύζυγός της ξεκίνησε να έχει επαφές με άλλους κτηνοτρόφους, με σκοπό να εξασφαλίσει αρκετά ζωντανά, ώστε να τα παρουσιάσει ως δικά του στον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οργανώθηκε μάλιστα ολόκληρη επιχείρηση μεταφοράς «δανεικών» ζώων λίγο πριν από τον έλεγχο.

Ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί ο 43χρονος δεν εμφανίστηκε εγκαίρως στο προκαθορισμένο ραντεβού, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να αποχωρήσουν.

