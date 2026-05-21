Το viral χορευτικό έγινε σε εκδήλωση της ρομποτικής εταιρείας Future Era, στην πόλη Σενζέν, της Κίνας

Το ανθρωποειδές ρομπότ μπήκε στη σκηνή με πολύ στυλ, έτοιμο να καταπλήξει τα πλήθη χορεύοντας το θρυλικό «Billie Jean» του Michael Jackson κάνοντας moonwalk. Ενώ στην αρχή έδειχνε να το «έχει», έκανε μάλιστα και μια αρκετά πετυχημένη προσπάθεια για το moonwalk, τα πράγματα πήγαν πολύ γρήγορα… εντελώς λάθος.

Καθώς το ρομπότ κινούνταν στη σκηνή, μπερδεύτηκε σε κάτι σκαλοπάτια. Έχασε την ισορροπία του, σκόνταψε, αλλά κατάφερε προσωρινά να μείνει όρθιο. Αντί να απομακρυνθεί, συνέχισε το χορευτικό του πηγαίνοντας ξανά προς το ίδιο σημείο. Αυτή τη φορά η βαρύτητα νίκησε πανηγυρικά και το ρομπότ σωριάστηκε στο έδαφος.

Μετά την πτώση, έμεινε εντελώς ακίνητο στην πίστα. Τότε τεχνικός της εταιρείας μπήκε με απόλυτη ηρεμία, το έπιασε και το έσυρε εκτός σκηνής.

A Robot has gone viral after failing spectacularly to dance like Michael Jackson Hilarious 🤣🤣 pic.twitter.com/f1Nf4VFhnw — Basil the Great (@BasilTheGreat) May 20, 2026

Τα καλύτερα σχόλια στα Social Media

Φυσικά, το Twitter (X) και το TikTok έστησαν πάρτι. Μερικές από τις πιο αστείες αντιδράσεις των χρηστών:

«Μοιάζει με τον μεθυσμένο θείο που προσπαθεί να χορέψει σε γάμο μετά από πολλά ποτά.»

«Πήγαινε σπίτι ρομπότ, είσαι μεθυσμένο.»

«Αν αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη που θα μας κατακτήσει, νομίζω πως αν βάλουμε μερικά σκαλοπάτια στις πόρτες μας, είμαστε ασφαλείς.»

«Ο τεχνικός που το έσυρε έξω, έπρεπε τουλάχιστον να κάνει κι αυτός moonwalk για να φαίνεται μέρος του σόου!»