Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (26/9) στην οδό Κύπρου, στην περιοχή του Κουμ Καπί, στο κέντρο των Χανίων.

Ένα μαύρο τζιπ, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, παρέσυρε περισσότερα από πέντε οχήματα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Οι φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας του περιστατικού. Τα οχήματα που χτυπήθηκαν από το τζιπ έχουν μετακινηθεί από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από τα ΙΧ.

Μάλιστα, ένα από τα οχήματα που παρασύρθηκαν βρέθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και έμεινε να κρέμεται στο τοιχίο πάνω από ένα πάρκινγκ, έχοντας υποστεί ζημιές στο πίσω μέρος του.

Το μαύρο τζιπ ακινητοποιήθηκε κάθετα στον δρόμο, ανάμεσα στα «τσαλακωμένα» αυτοκίνητα.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ευτυχώς όμως δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

Δείτε εικόνες από το σημείο

ΠΗΓΗ: creta24.gr