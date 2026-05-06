Ένα βίντεο ντοκουμέντο από την εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη, από τον 54χρονο κατ’ ομολογίαν δράστη Κωνσταντίνο Παρασύρη το απόγευμα της Τρίτης (5/5) βλέπει το φως της δημοσιότητας

Η δολοφονία του 21χρονου νεαρού, ανήμερα των γενεθλίων του, σημειώθηκε εν μέση οδώ στο Ηράκλειο, παρουσία περαστικών και διερχόμενων οχημάτων, με τον 54χρονο δράστη, να εκτελεί εν ψυχρώ με έξι σφαίρες από το περίστροφο του, τον άτυχο νέο και στη συνέχεια να κλωτσάει το θύμα.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 21χρονος Νικήστρατος να βγαίνει από το αυτοκίνητό του λίγο μετά την σύγκρουση με το όχημα του 54χρονου και στην συνέχεια ακούγονται οι έξι πυροβολισμοί και μια κραυγή, προτού ο νεαρός καταρρεύσει άπνους στην άσφαλτο.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο

Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο και για συνέργεια στη σύζυγό του

Νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, στον 54χρονο Κωνσταντίνο Παρασύρη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού στην Αμμουδάρα, όπως και στη σύζυγό του για συνέργεια, αφού ήταν παρούσα τη στιγμή του φονικού, όντας συνοδηγός στο ΙΧ.

Αμφότεροι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Ο 54χρονος κατ’ ομολογίαν δράστης του φονικού Κωνσταντίνος Παρασύρης, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο. Κατηγορείται ότι εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 21χρονο Νικήστρατο Γεμιστό το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναστάτωση.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.

«Έκανα αυτό που έπρεπε» είπε ο δράστης στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος Κωνσταντίνος Παρασύρης, εμφανίστηκε ψυχρός και απόλυτα συνειδητοποιημένος όταν παραδόθηκε στις Αρχές λίγη ώρα μετά το έγκλημα. Φτάνοντας στην Αστυνομία με τη μοτοσικλέτα του και κρατώντας το περίστροφο που χρησιμοποίησε, φέρεται να απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία στην ερώτηση αστυνομικών για ποιο λόγο σκότωσε τον νεαρό.

«Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε όταν έχασα το παιδί μου τον Οκτώβριο του 2023. Δεν έγινε ποτέ ουσιαστική διερεύνηση για το τροχαίο», είπε με σταθερή φωνή, πριν παραδώσει το όπλο και οδηγηθεί στα κρατητήρια. Όπως υποστήριξε, μιλώντας στους αστυνομικούς, λίγο πριν από το έγκλημα, επέστρεφε μαζί με τη σύζυγό του από μνημόσυνο που είχαν πραγματοποιήσει για τον γιο τους. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι δεν είχε σχεδιάσει τη δολοφονία και πως «θόλωσε» εκείνη τη στιγμή.

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Τα συναισθήματά μου ήταν ανεξέλεγκτα και δεν μπορούσα να συγκρατήσω όσα έκανα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 54χρονος δεν έδρασε εν βρασμώ, αλλά κουβαλούσε μέσα του εδώ και χρόνια την επιθυμία της εκδίκησης για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2023, με οδηγό τότε τον επίσης 17χρονο, εκείνη τη χρονιά Νικήστρατο Γεμιστό.

Στο μικροσκόπιο ο ρόλος της συζύγου του

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικοί και στον ρόλο της 56χρονης συζύγου του 54χρονου κατ’ ομολογίαν δράστη, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της δολοφονίας του νεαρού.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι γνώριζε τις προθέσεις του συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους στο σημείο ήταν τυχαία και πως δεν είχε καμία ενημέρωση για το σχέδιο δολοφονίας, που είχε καταστρώσει ο σύζυγός της.

Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 56χρονη φέρεται να ενίσχυε την οργή του συζύγου της απέναντι στον 21χρονο, μετά τον θάνατο του παιδιού τους.

Οι παλιές απειλές και τα ασφαλιστικά μέτρα

Η υπόθεση φαίνεται πως είχε από το παρελθόν επικίνδυνο υπόβαθρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, πριν από περίπου έναν χρόνο είχε σημειωθεί νέο σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον 54χρονο και τον τότε 20χρονο, όταν ο πρώτος φέρεται να τον ξυλοκόπησε και να τον απείλησε κρατώντας καραμπίνα, την οποία κατείχε νόμιμα.

Μετά το περιστατικό, ο Νικήστρατος είχε προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα ζητώντας να μην τον πλησιάζει, ενώ λίγες ημέρες αργότερα είχε ενημερώσει ξανά τις Αρχές όταν είδε τον 54χρονο να περνά έξω από το σπίτι του.

Το τροχαίο του 2023 η αφορμή για το φονικό

Όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023, όταν ο τότε ανήλικος ηλικίας 17 ετών Νικήστρατος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και ο 17χρονος φίλος του Γιώργος Παρασύρης.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα, με αποτέλεσμα ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης πού ήταν συνοδηγός να τραυματιστεί βαριά. Παρά τη μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ, κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Ο Νικήστρατος, λόγω του τότε νομικού πλαισίου και της ηλικίας του, δεν αντιμετώπισε ποινικές συνέπειες για την υπόθεση, γεγονός που – σύμφωνα με τις Αρχές – φαίνεται να τροφοδότησε την οργή και το μίσος του πατέρα του θύματος, ο οποίος χθες (5/5) αφαίρεσε όπως ομολόγησε αργότερα τη ζωή του 21χρονου.

Τον εκτέλεσε ανήμερα των γενεθλίων του

Μία ανατριχιαστική λεπτομέρεια κάνει ακόμη πιο αβάσταχτη την τραγωδία που συγκλόνισε την Κρήτη με τη δολοφονία του Νικήστρατου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Ο 21χρονος έχασε τη ζωή του ανήμερα των γενεθλίων του, την ημέρα δηλαδή που θα έπρεπε να γιορτάζει με την οικογένεια και τους φίλους του τα χρόνια που έκλεινε.

Η μέρα που σηματοδότησε τη γέννησή του έμελλε τελικά να γίνει και η τελευταία της ζωής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε ρεπό από τη δουλειά του και λίγο πριν τη δολοφονία του επέστρεφε από σπίτι συγγενικού του προσώπου, όπου είχε μεταβεί για να κουρευτεί.

Συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι της περιοχής μεταβαίνουν διαρκώς στο σημείο της δολοφονίας στην Αμμουδάρα, αφήνοντας λουλούδια και μία εικόνα της Παναγίας στη μνήμη του άτυχου νεαρού.

Οι εικόνες από το σημείο «ραγίζουν» καρδιές και αποτυπώνουν τη βαθιά οδύνη που έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία.

Βουβός θρήνος στον Χώνο Μυλοποτάμου – Αύριο Πέμπτη η κηδεία του 21χρονου

Σκηνές ανείπωτου πόνου και βαθιάς οδύνης εκτυλίσσονται στον Χώνο Μυλοποτάμου, το χωριό καταγωγής του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι παραμένουν συγκλονισμένοι, αδυνατώντας να πιστέψουν πως το νεαρό παλικάρι επιστρέφει στον τόπο του για το τελευταίο αντίο.

Στο χωριό, αύριο Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι θα αποχαιρετήσουν στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου, για τελευταία φορά τον 21χρονο Νικήστρατο Γεμιστό, που έπεσε νεκρός από τα πυρά 54χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, οι τραγικοί γονείς του, τα τέσσερα αδέλφια του, ο γαμπρός του, οι παππούδες του Νικήστρατος και Πελαγία, αλλά και δεκάδες φίλοι και συγχωριανοί θα συνοδεύσουν τον άτυχο 21χρονο στην τελευταία του κατοικία.

Η μικρή τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη στυγερή δολοφονία του νεαρού παλικαριού, με τους κατοίκους να αδυνατούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν πως ο Νικήστρατος επιστρέφει στον τόπο του όχι για μια χαρούμενη στιγμή, αλλά για το τελευταίο του ταξίδι. Στα σοκάκια του χωριού κυριαρχεί σιωπή, θλίψη και οργή για την τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος δύο οικογένειες και έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρο το νησί.

Οι κάτοικοι του χωριού κάνουν λόγο για μια τραγωδία που ξεπερνά κάθε όριο λογικής και ξυπνά μνήμες βεντέτας και αυτοδικίας στην Κρήτη.

Φόβοι για νέα βεντέτα

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο για τον φόβο μιας νέας βεντέτας. Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται, δεν πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του 54χρονου και της συζύγου του από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται, στο Δικαστικό Μέγαρο, για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Αποφασίστηκε να μη γίνει αυτή η διαδικασία, όπως συνηθίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις παρανόμων και ποινικών πράξεων, αντίθετα εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν εκείνοι το Αστυνομικό Μέγαρο, για να ασκηθεί η ποινική δίωξη.

Παράλληλα, έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών έχουν τοποθετηθεί αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο αντιποίνων.