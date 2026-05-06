Αναστάτωση δημιουργήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) στο Νοσοκομείο Πύργου, μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό και συνάμα περίεργο περιστατικό που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές της πόλης.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας που έφτασε στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητό του έβγαλε από το… πορτ μπαγκάζ έναν άλλο άνδρα, που ήταν ήδη νεκρός, τον οποίο και παρέδωσε στο προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Το γεγονός προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι εντόπισε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο στο έδαφος έξω από καφενείο στον Πύργο και αποφάσισε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

